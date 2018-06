Weglaufen ist feige

Mit den USA verlässt zum ersten Mal ein Land freiwillig den UNO-Menschenrechtsrat. Die Regierung von Donald Trump inszeniert sich einmal mehr als Opfer. Dabei müssten bei der Diskussion über das wichtigste Menschenrechtsorgan mit Sitz in Genf vielmehr die Schwächsten der Welt im Zentrum stehen.

Trotz grössten Aufwands seien alle Reformbemühungen für den Menschenrechtsrat gescheitert, gaben Aussenminister Mike Pompeo und die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley theatralisch zu Protokoll. Die Interpretation der Aufführung: Die anderen Länder tanzten nicht sofort nach der Pfeife der USA. Wenn es nicht so läuft, wie Trump will (Unesco, Klima- und Atomabkommen), dann verabschiedet sich sein Land von der multilateralen Diplomatie.

Ein Jahr ist erst vergangen, seit Nikki Haley in Genf drei fundamentale Reformen im Menschenrechtsrat verlangte und zugleich mit dem Austritt der USA drohte – nicht viel Zeit im trägen UNO-System. Ein Blick auf die längst fällige und stets aufgeschobene Reform im Sicherheitsrat genügt, um die USA zu durchschauen. Schon vor einem Jahr wussten die Amerikaner ganz genau, dass sie den 2006 neu gegründeten Rat wieder verlassen würden. Deshalb empfanden sie es auch nicht als notwendig, wie es üblich ist, einen Botschafter nach Genf zu entsenden. Die Stelle ist auch heute noch vakant. Ein Botschafter hätte für die Reformen lobbyieren und Verbündete ins Boot holen können, zumal unilaterales Vorpreschen in der UNO-Welt selten mit Erfolg gekrönt ist. Es wäre keine Herkules-Aufgabe gewesen, denn alle Regierungen und NGOs sind sich darin einig, dass der Menschenrechtsrat alles andere als perfekt ist. Die notwendigen Reformen werden kommen.

Es ist ein dringlich zu behebender Konstruktionsfehler des Rates, dass die Lage in den Palästinensergebieten als fixer Agendapunkt in jeder Sitzung behandelt wird.

Die USA setzten vor einem Jahr bewusst keine klaren Fristen, um beim Austritt flexibler zu sein. In diplomatischen Kreisen am Genfersee wartete man deshalb nur noch auf den Zeitpunkt von dessen Bekanntgabe. Die wortreiche Aufführung von Pompeo und Haley war überflüssig.

Klar ist, dass es den USA bei dieser Massnahme nicht um den effektiven Schutz der Menschenrechte geht, zu lange ist das Sündenregister der Grossmacht. Kommt hinzu, dass Washington auch unter Trump mit Ländern verhandelt, die von wirtschaftlichem oder machtpolitischem Nutzen sind, unabhängig der Situation hinsichtlich Grundrechte oder Minderheiten.

Unbestritten ist, dass die Regierung Trump völlig zu recht das Ende der Obsession des Menschenrechtsrates mit Israel fordert. Es ist ein dringlich zu behebender Konstruktionsfehler des Rates, dass die Lage in den Palästinensergebieten als fixer Agendapunkt in jeder Sitzung behandelt wird. Das Gremium diskreditiert sich selbst und muss sich den Vorwurf einer Israel-feindlichen Haltung gefallen lassen. Die Resolutionsflut ist zwar ärgerlich, hat aber keine verpflichtende Wirkung und somit noch keinem Land wirklich Schaden zugefügt, jedoch mindestens zum Nachdenken angeregt. Des Weiteren stören sich die USA unter Trump daran, dass im Menschenrechtsrat nicht das Recht des Stärkeren gilt. Die Amerikaner können dort nicht alleine bestimmen und im Gegensatz zum Sicherheitsrat besitzen sie kein Vetorecht, um Entscheidungen zu blockieren. So ist der Trump- Administration die Lust an einem Thema vergangen, das für sie ohnehin keine Priorität geniesst.

Die USA wollten die «schlimmsten» Länder aus dem Rat verbannen. Es gibt aber kein anderes Forum, wo diese Staaten sich zu ihren Menschenrechtssituationen äussern würden.

Dass im Rat auch den vermeintlichen Vorzeigestaaten auf die Finger geschaut wird, sogar von Ländern mit desolater Menschenrechtslage, dürfte Trump zur Weissglut treiben. Deshalb schweigen die USA bewusst zum Überprüfungszyklus UPR (Universal Periodic Review), einem zentralen Mechanismus des Rates. In diesem Verfahren begutachten sich sämtliche Staaten gegenseitig und haben die Möglichkeit, Empfehlungen zur Verbesserung der Menschenrechtssituation abzugeben. Die Regeln sind für alle gleich, alle werden überprüft, alle dürfen kritisieren. Es ist ein Dialog auf Augenhöhe, alle hören zu und müssen Defizite zumindest rechtfertigen. Die USA wollten die «schlimmsten» Länder aus dem Rat verbannen. Es gibt aber kein anderes Forum, wo diese Staaten sich zu ihren Menschenrechtssituationen äussern würden.

Entscheidend in der Debatte: Der UPR-Prozess wird von Menschen genutzt, die in Ländern leben, wo ihre Stimme unterdrückt wird und Repressalien drohen. Vor allem Regimegegner aus Ländern wie China, Kuba und Venezuela – Länder, die Trump ausschliessen will – nutzen die Möglichkeit, das Verhalten ihrer Regierung in einem geschützten Rahmen zur Sprache zu bringen. Die USA hören ab sofort weg. (Basler Zeitung)