Weshalb Trump die Saudis überschätzt

US-Präsident Donald Trump bleibt dabei: Saudi- Arabiens Kronprinz hat mit der Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Kashoggi nichts zu tun. Ein Untersuchungsbericht des amerikanischen Geheimdienstes CIA belastet den saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman zwar schwer. Er habe die Ermordung des regimekritischen Journalisten persönlich angeordnet, fasst die Washington Post die Erkenntnisse der CIA-Untersuchung zusammen.

Doch Trump hält nichts von den Ergebnissen der CIA-Recherchen. Tonbandaufnahmen, auf denen der Todeskampf Kashoggis festgehalten ist und die Hinweise auf ein Mitwissen des Kronprinzen enthalten, wollte sich Trump nicht anhören. Es sei ein Dokument «voller Leiden, es ist ein schreckliches Dokument», begründete er dünnhäutig seine Weigerung, sich mit den Aufzeichnungen auseinanderzusetzen. Vielleicht werde man nie wissen, wer den Mord befohlen habe, meinte Trump in einem Interview mit Fox News.

Milliarden für die Rüstungsindustrie



Wo er recht hat, hat er recht: Die Beweislage gegen Muhammad bin Salman alias MbS bleibt umstrittten. Man habe «keinen qualmenden Revolver» gefunden, zitiert das Wall Street Journal einen gut informierten Beamten. Man stütze sich deshalb vorläufig auf Erkenntnisse über das Funktionieren Saudi-Arabiens, um die Verantwortung des Kronprinzen nachzuweisen.

Statt den Saudis zu misstrauen, preist sie Trump als «spektakuläre Alliierte». MbS würde in den USA Jobs schaffen und die Wirtschaft ankurbeln, sagte Trump diese Woche und meinte die vereinbarten Milliardengeschäfte für die Rüstungsindustrie. Und wenn es zwischen Ökonomie und Gerechtigkeit ein Dilemma gibt, weiss Trump, wie er sich zu entscheiden hat.

Er sei eben Präsident, und deshalb müsse er «viele Dinge in Betracht ziehen». Was als Votum für MbS und dessen Aufträge verstanden werden kann, die die Konjunktur ankurbeln sollen. Trumps Aussenminister Mike Pompeo preist derweil die «enorme strategische Bedeutung» Riads. Die Saudis seien eine wichtige Stütze in der Auseinandersetzung mit dem Iran, «dem weltweit grössten Sponsor von Terror».

Doch sowohl die wirtschaftliche als auch die strategische Bedeutung Saudi-Arabiens wird im Weissen Haus überschätzt. So ist die Rolle des Wüstenreichs als Ölproduzent, als Waffenkäufer und als Alliierter gegen den Iran weniger bedeutend als vielfach angenommen wird. Lediglich neun Prozent der amerikanischen Öleinfuhren stammten im vergangenen Jahr aus Saudi- Arabien, das inzwischen weniger Öl fördert als die USA.

Als Verbündeter nicht bewährt



Als Kunde ist MbS zudem eine Enttäuschung. Vom 110 Milliarden Dollar schweren Rüstungsgeschäft, von dem Trump schwärmt, ist bisher nichts realisiert worden, wie Bruce Riedel vom Brookings Institute nachgewiesen hat. Auch die strategische Bedeutung Saudi-Arabiens ist weniger entscheidend, als US-Strategen annehmen. Als Verbündeter gegen den Iran hat sich MbS bisher nämlich nicht bewährt.

Die von ihm beschlossene Blockade gegen Katar freut die Ayatollahs in Teheran, weil die USA unweit von Doha, der Hauptstadt Katars, ihre grösste Luftwaffenbasis des Mittleren Ostens haben. Der Krieg im Jemen, der zu einer humanitären Katastrophe in einem der ärmsten Länder der Welt geführt hat, stärkt Teherans Position, weil sich die saudische Armee dort in verlustreichen Kämpfen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aufreibt.

Trumps bedingungsloses Einstehen für MbS ist zudem riskant, weil der junge Kronprinz voller Widersprüche ist. Einerseits hat er zahlreiche Reformen eingeleitet, auf die die Mehrheit der Bürger des Wüstenreichs nicht mehr verzichten möchte. Vor allem bei den Jungen ist er nach wie vor eine Kultfigur. Aber demokratische Rechte für die Saudis oder die Respektierung von Menschenrechten hat MbS nie in Aussicht gestellt. Brutal geht er gegen diejenigen vor, die solche Reformen gefordert hatten. Kashoggis brutales Ende ist nur ein Beispiel von vielen anderen tragischen Fällen, die das Regime in Riad zu verantworten hat. (Basler Zeitung)