Wie Josef und Zacharias

Ein bibelfester Held weisser Evangelikaler ist er in seinem Heimatstaat Alabama, sein Name dort ein Haushaltswort. Niemand zweifelte deshalb daran, dass Roy Moore, 70, die Nachwahl für einen der beiden Washingtoner Senatssitze des Staats im Dezember gewinnen werde.

Moore hält die Bibel für wichtiger als die US-Verfassung, wiederholt schmähte er Homosexuelle und polemisierte gegen die Abtreibungsfreiheit. Per Richterbeschluss wurde er von seinem Posten als oberster Richter des konservativen Südstaats entfernt, nachdem er sich geweigert hatte, einen von ihm aufgestellten Stein mit den Zehn Geboten aus dem Gerichtsgebäude entfernen zu lassen.

Angebliche Vorfälle aus dem Jahr 1979

Vier Wochen vor dem Wahltermin aber behauptete eine Frau laut der «Washington Post», 1979 von Moore als 14-Jährige sexuell genötigt und missbraucht worden zu sein. Leigh Corfman zu Folge sagte Moore, damals 32 und Staatsanwalt im Norden Alabamas, sie solle Hosen und Hemd ausziehen. Dann strich er ihr über Büstenhalter und Unterhose und führte ihre Hand an seinen Penis. Freundinnen bestätigten, dass Corfman ihnen zu jener Zeit von Moore erzählt habe.

Weitere drei Frauen, die damals 16 und 18 Jahre alt waren, sagten gegenüber der Zeitung, Moore habe sie ausgeführt und geküsst. Eine von ihnen war 14, als Moore sie zuerst ansprach.

Der konservative Politiker streitet ab

Die Story schlug wie eine Bombe ein: Moore wies die Anschuldigungen in Bausch und Bogen zurück und behauptete am Freitag, «im allgemeinen» habe er keine Verhältnisse mit Teenagern gehabt. «Frau Corfman kenne ich nicht», so Moore. Am Samstag schob der Senatskandidat nach: «In den kommenden Tagen» werde es «Enthüllungen» über die Story der «Washington Post» geben, überhaupt handle es sich bei den Vorwürfen um eine liberale Verschwörung und «Fake-News».

In Washington rangen republikanische Parteiobere unterdessen die Hände: Seit Wochen beschäftigen sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegen mächtige Männer in Hollywood, New York und Washington US-Medien, nun hatten sie ausgerechnet den frommen Roy Moore getroffen. Er müsse von seiner Kandidatur zurücktreten, «falls die Anschuldigungen stimmen», erklärte Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat.

Establishment hebt den Mahnfinger

Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney ging noch weiter: «Unschuldig bis zum Schuldnachweis gilt bei kriminellen Angelegenheiten, nicht aber bei Wahlen», sagte Romney. Er glaube Corfman, Moore solle seine Kandidatur niederlegen.

In Alabama aber wollen die republikanischen Bonzen nichts davon wissen: Das Washingtoner Parteiestablishment habe Roy Moore von Beginn als zu radikal empfunden und abgelehnt, behaupten sie. Tatsächlich hatten die Parteioberen inklusive Präsident Trump Moores Konkurrenten Luther Strange bevorzugt. Strange war für eine Übergangszeit zum Nachfolger des ins Justizministerium übergewechselten Senators Jeff Sessions ernannt worden, hatte indes im September die parteiinterne Vorwahl für die Senatskandidatur gegen Moore verloren.

Warum so lange gewartet?

Jetzt zogen Moores Alliierte in Alabama alle Register: Selbst wenn die Vorwürfe gegen ihn zuträfen, werde er Moore wählen, beschied Jim Pow, der Vorsitzende der Republikaner im Landkreis Bibb, auf Anfrage. Er wolle damit nicht sagen, dass er unterstütze, was Moore angeblich getan habe, aber keinesfalls könne er Moores demokratischen Gegner Doug Jones wählen.

Ed Henry, republikanischer Abgeordneter im Staatsparlament Alabamas, wollte in einem Interview mit seiner Heimatzeitung wissen, warum Corfman erst nach vier Jahrzehnten an die Öffentlichkeit gegangen sei. Damit habe sie Moore 40 Jahre Gelegenheit verschafft, womöglich weitere Straftaten zu begehen. Corfman müsste deshalb angeklagt werden, verlangte Henry.

Noch einen Schritt weiter ging Jim Ziegler, der republikanische Rechnungsprüfer des Staats. «Nehmen Sie doch die Bibel, zum Beispiel Zacharias und Elisabeth: Zacharias war viel älter als Elisabeth, doch sie wurden die Eltern von Johannes dem Täufer», sagte Ziegler der konservativen Zeitung «Washington Examiner». Dann verwies der Revisor auf Josef und Maria: «Maria war ein Teenager und Josef ein erwachsener Zimmermann, und sie sind die Eltern von Jesus geworden».

Die Rolle der Evangelikalen

Der Verweis auf die Bibel kommt an in Alabama, wo weit über die Hälfte der weissen Wählerschaft evangelikale Kirchen besucht. Nahezu durchgängig wählen sie republikanisch, auch Donald Trump erhielt ihre Stimmen, obschon er Frauen nachgewiesenermassen sexuell belästigte und sich 2015 rühmte, Gott noch nie um Vergebung gebeten zu haben.

Angesichts von Roy Moores Rückhalt unter Alabamas weissen Evangelikalen wollen republikanische Parteispitzen in Washington nicht ausschliessen, dass der Ex-Richter trotz der ungeklärten Vorwürfe in den Senat einziehen wird. Zumal er die Anschuldigungen vehement bestreitet. Eine neue Umfrage, die nach dem Erscheinen des Artikels in der «Washington Post» vorgenommen wurde, zeigte allerdings, dass Moores gewaltiger Vorsprung geschmolzen ist: Denkbar knapp liegt er noch vor seinem demokratischen Rivalen. (Tages-Anzeiger)