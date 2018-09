Will dieser Top-Banker US-Präsident werden?

Was immer ihn bewogen haben mochte, er sagte es: «Ich kann Donald Trump schlagen, ich bin genau so hart im Nehmen wie er, aber ich habe mehr Grips», tönte Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender der New Yorker Mega-Bank JP Morgan Chase, am Mittwoch. Dann schob er Richtung Trump nach: Er habe seinen Reichtum selber erworben, «es war kein Geschenk von Daddy».

Wenig später distanzierte sich der Top-Mann von seinen eigenen Worten und bekannte, er hätte den Mund halten sollen. Um die Präsidentschaft wolle er sich nicht bewerben, aber es frustriere ihn, dass die verfeindeten politischen Parteien nicht zusammenfänden, «um grosse Probleme zu lösen», so Dimon.

The problem with banker Jamie Dimon running for President is that he doesn’t have the aptitude or “smarts” & is a poor public speaker & nervous mess - otherwise he is wonderful. I’ve made a lot of bankers, and others, look much smarter than they are with my great economic policy!