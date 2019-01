«Wir werden den Scheisskerl absetzen»

‹›Bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend sagte Rashida Tlaib vor jubelnden Unterstützern, man werde ein Amtsenthebungsverfahren gegen den «Scheisskerl» («Motherfucker») einleiten. Ein Video mit ihren Aussagen wurde auf Twitter verbreitet und ging seither viral.

Tlaib ist eine der beiden ersten muslimischen Frauen, die ins Abgeordnetenhaus gewählt wurden. Trump nannte ihre Äusserungen am Freitag vor den Medien erbärmlich und respektlos. Er kenne die Frau nicht, aber sie habe damit sich und ihre Familie entehrt.

Zuvor hatte er auf Twitter die Frage aufgeworfen, wie man ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten einleiten wolle, der «nichts Falsches» getan habe. Tlaibs Namen erwähnte er dabei noch nicht.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?