«Wir zahlen nichts für die Freilassung eines unschuldigen Mannes»

Die USA haben der Türkei mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte der unter Hausarrest stehende US-Pastor Andrew Brunson nicht schnell freikommen. Die Regierung habe weitere Sanktionen vorbereitet, die man verhängen wolle, sollte der Pastor nicht zügig freigelassen werden, sagte Finanzminister Steven Mnuchin bei einer Kabinettssitzung im Weissen Haus.

Präsident Donald Trump erklärte, die Türkei habe sich nicht als «guter Freund» der USA erwiesen. In der Nacht zum Freitag legte Trump noch einmal auf Twitter nach. «Wir werden nichts für die Freilassung eines unschuldigen Mannes zahlen», schrieb Trump. «Aber wir setzen bei der Türkei nach», fügte er hinzu.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!