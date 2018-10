Am schlimmsten ist die Ungewissheit

Gerade noch lief das Kind lachend über den Spielplatz, plötzlich ist es weg. Einfach verschwunden. Was jetzt? Panik kommt auf, Ratlosigkeit und völlige Hilflosigkeit. Wer eine solche Situation einmal erlebt hat, wird sie nie mehr vergessen. Auch wenn das vermeintlich vermisste Kind in den meisten Fällen schnell gefunden wird oder von selbst auftaucht.

Panik, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Das sind Gefühle, die auch ganze Gesellschaften erfassen. Nämlich dann, wenn Menschen spurlos verschwinden, die in der Öffentlichkeit standen, als Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Journalisten. Und wenn hinter ihrem Verschwinden die Staatsmacht vermutet wird. Denn wenn der Staat selbst seine Bürger entführen und verschwinden lässt, wer soll dann noch helfen?

So ist auch das Verschwinden des regimekritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zu verstehen, der in Istanbul in das Konsulat seines Heimatlandes ging und nie wieder herauskam.

Keinen Leidensweg, keine Leiche

Es ist eine Botschaft, die weit über die Arabische Halbinsel hinaus ihre Wirkung entfaltet und die allen Gegnern totalitärer Regimes gilt: Wer Kritik übt, ist nirgends sicher, nicht im Exil und schon gar nicht in einer diplomatischen Vertretung. Er wird nicht verhaftet, er wird nicht offiziell für tot erklärt. Er bleibt verschwunden. Es ist die perfideste, aber auch die wirksamste Methode von Diktaturen, in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten.

Wenn Regimekritiker ermordet werden, dann gibt das meist drastische Bilder, vom Tatort, vom Opfer. Diese Bilder können zu Symbolen für heroischen Widerstand oder für die Brutalität des Staatsapparats werden. So, wie das Foto des vergifteten russischen Spions Alexander Litwinenko im Spital oder der Brücke beim Kreml in Moskau, auf der Oppositionsführer Boris Nemzow erschossen wurde.

Bei Verschwundenen bleibt nur die Ungewissheit. Es gibt keinen Leidensweg zu beweinen, keine Leiche zu begraben. Es gibt nur Gerüchte, so wie jenes vom Video, das angeblich Jamal Khashoggis Ermordung zeigt.

Die Hoffnung ist da, und sie lähmt.

Der bekannte russisch-tschetschenische Sänger Selim Bakaev verschwand 2017 in Grosny. Angeblich wurde er wegen seiner Homosexualität in Tschetschenien gefoltert und getötet. Aber es bleibt die Unsicherheit und – was solche Fälle besonders grausam macht: Es bleibt ein Funken Hoffnung. Ist er vielleicht doch nicht tot? Gibt es noch Chancen auf eine Rettung? Auch wenn der Verstand sagt, dass es längst zu spät ist: Die Hoffnung ist da, und sie lähmt. Sie lässt Verwandte und Freunde schweigen, denn jedes falsche Wort könnte für das vielleicht noch lebende Opfer das Todesurteil bedeuten.

Um die Wirkung des Verschwindenlassens wusste das stalinistische System in der Sowjetunion ebenso wie die rechtsextremen Diktaturen in Südamerika. Niemand war sicher. Jede und jeden konnte es treffen, zu Hause, bei der Arbeit, auf der Strasse. Angehörige erhielten, wenn überhaupt, falsche Auskünfte voller Zynismus: Die Betroffenen hätten sich wohl ins Ausland abgesetzt.

Die Verschwundenen hinterlassen traumatisierte Gesellschaften, in denen generationenlang über die Verbrechen nicht gesprochen wird. Weil es ja offiziell gar keine Verbrechen gab. Und wo keine Opfer gefunden werden, kann nicht nach Tätern und Hintermännern gesucht werden.

Ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte muss China wegen solcher Entführungen nicht fürchten.

In einer solchen Situation erscheint es fast wie eine Gnade, wenn China den Chef von Interpol, Meng Hongwei, erst verschwinden, aber dann als Gefangenen wieder auftauchen lässt. Tausenden Uiguren wurde diese Gunst nicht zuteil, sie verschwanden spurlos. Dass sie tatsächlich in chinesische Umerziehungslager wanderten, kann nur vermutet werden.

Ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte muss China wegen solcher Entführungen nicht fürchten. Und auch Saudiarabien rechnet offenbar nicht damit, dass das Verschwinden Khashoggis zu nachhaltigen Verstimmungen im Westen führen könnte. Nicht nur, weil Deutschland, Frankreich oder die USA nicht auf milliardenschwere Waffenexporte verzichten wollen.

Niemand weiss, was in den Foltercamps der CIA in Europa wirklich geschah und wie viele der «Black Sites» noch existieren.

Im Krieg gegen den Terror haben die USA selbst Menschen verschwinden lassen, in Afghanistan, im Irak, aber auch in Bosnien, Italien und Schweden. Manche tauchten in Guantánamo auf, nicht alle Schicksale sind geklärt. Niemand weiss, was in den Foltercamps der CIA in Europa wirklich geschah und wie viele der «Black Sites» noch existieren.

Das Verschwindenlassen von Menschen, die als Staatsfeinde betrachtet werden, ist kein «Privileg» von Diktaturen. Auch EU-Staaten wie Polen, Rumänien, Litauen waren daran beteiligt, zumindest als Gehilfen des US-Geheimdienstes. Andere Staaten der Nato und der Europäischen Union wussten zumindest davon. Und alle schwiegen. (Redaktion Tamedia)