Atomare Drohgebärden

Die Russen sind ungehalten, die Amerikaner unnachgiebig. In zwei Wochen läuft ein Ultimatum der Regierung von Präsident Donald Trump an den Kreml ab: Wenn Russland nicht einlenkt, wollen die USA aus dem Vertrag für die Kontrolle von nuklearen Mittelstreckenraketen (INF-Vertrag) austreten.

Am Dienstag verhandelten die beiden Vertragspartner in Genf über die INF-Regeln – und gingen zerstritten auseinander. Am Mittwoch legte Russlands Aussenminister Sergei Lawrow noch einmal nach. Die USA würden in den Gesprächen so tun, als ob nur die Russen sich bewegen müssten. «Mit so einer Einstellung kommen wir nicht weit», klagte Lawrow – und appellierte an die Europäer, Druck auf die USA auszuüben. Tatsächlich ist es in Europas Interesse, dass es verboten bleibt, atomare Mittelstreckenraketen auf unserem Boden zu stationieren.

Bis 2021 muss die Kontrolle von Langstreckenraketen neu verhandelt werden.

Richtig ist allerdings auch, dass der30 Jahre alte INF-Vertrag nicht mehr der heutigen Realität entspricht. Waffen haben sich weiterentwickelt, Länder auch: China hat ein beachtliches nukleares Arsenal, ist aber an den Vertrag nicht gebunden.

Das heisst aber nicht, dass der Vertrag wertlos geworden ist. Verschwindet dieses Abkommen, sind auch andere bedroht: Bis 2021 muss etwa die Kontrolle von Langstreckenraketen neu verhandelt werden. Diese Gespräche werden schon jetzt vom INF-Streit beeinträchtigt.

Der INF-Vertrag bleibt eine wichtige Stütze der atomaren Sicherheitsstruktur. Ihn zu erhalten, ist für uns alle wichtig – und ein Ausgangspunkt für Verhandlungen über eine neue, multilaterale Rüstungskontrolle. (Redaktion Tamedia)