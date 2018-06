Bombe im eigenen Vorgarten

Kreativ sind die Ukrainer. Auch ihr Geheimdienst. Abhören, beschatten, ausspionieren, festnehmen, verhören oder auch ermorden, das kann doch jeder. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU aber hat es jetzt geschafft, einen in Kiew ermordeten russischen Regimekritiker wieder zum Leben zu erwecken. Eine einsame Leistung.

Keine 24 Stunden war der russische Schriftsteller und Blogger Arkadi Babtschenko tot, da tauchte er schräg lächelnd auf einer Pressekonferenz wieder auf. Seine Ermordung habe man inszeniert, um die Auftraggeber ausfindig zu machen, das seien – natürlich – die Geheimdienste des befeindeten russischen Nachbarn.

Der ganz grosse Coup

Babtschenkos Erweckung von den Toten sollte wohl ein ganz grosser Coup sein im Propagandakrieg mit den Russen. Beide Seiten werfen einander seit Jahren vor, Regimekritiker oder oppositionelle Journalisten umzubringen. Und diese Informationsbombe platzte wirklich mit ohrenbetäubendem Krach, die ganze Welt horchte auf. Aber das ukrainische Geschoss scheint im eigenen Vorgarten eingeschlagen zu sein.

Nicht nur russische Oppositionszeitungen, auch europäische Journalistenverbände reagieren entgeistert bis verärgert: Was taugt eine Staatsmacht noch, die Fake News produziert, um einen mutmasslichen Mordversuch aufzuklären? Eine Bluttat, über die sich schon der deutsche Bundespräsident erschüttert gezeigt hat, entpuppt sich als Theater. Und bisher haben die ukrainischen Offiziellen keine überzeugenden Gründe nennen können, wofür sie letztlich die Frau, die Familie und die Freunde Babtschenkos in Grauen und Trauer stürzten. Es hagelt Nachfragen aus aller Welt: Wer ist der mutmassliche Organisator mit Bierbauch, dessen Festnahme der SBU per Video demonstrierte? Und wer hat ihn beauftragt? Wenn es wirklich die Russen waren, welche Beweise gibt es dafür?

Weltöffentlichkeit übertrieb es mit ihrer Entrüstung

Aber die Weltöffentlichkeit und viele Journalisten übertreiben es mit ihrer Entrüstung. Nicht nur weil sie Thriller-Schlagzeilen daraus machen. Fake News werden inzwischen in vielerlei Ländern in Serie produziert, in Russland etwa gibt es ganze Troll-Fabriken, die ausländische Medienkonsumenten manipulieren. Die Ukrainer aber haben ihre Falschmeldung postwendend selbst enttarnt und am Ende niemanden damit betrogen. Vielleicht hat der SBU ja trotzdem den ganzen Mordplan fingiert, der Laden gilt als wenig vertrauenswürdig. Aber Arkadi Babtschenkos Worten kann man glauben. Er hat sich in mehreren Kriegen den Ruf eines grundsoliden Berichterstatters erworben, ein tapferer, ehrlicher Mann, der seit Jahren um sein Leben bangt.

Russlands Offizielle stellen ihn jetzt in eine Reihe mit dem vergifteten Sergei Skrypal oder den 198 toten Insassen der über dem Donbass abgeschossenen malaysischen Boeing: Seht, nach den Briten und den Niederländern beschuldigen uns jetzt auch noch die Ukrainer voreilig und ohne alle Beweise. Tatsächlich ist die Beweislage im Fall der Boeing inzwischen erdrückend, die Ermittlungen in den Fällen Skrypal und erst recht Babtschenko in vollem Gange.

Übrigens ist die Liste ungeklärter Morde an Regimekritikern in Russland deutlich länger als in der Ukraine, von Anna Politkowskaja bis Boris Nemzow. Und im Gegensatz zu Babtschenko ist keiner von ihnen wieder lebendig geworden. (Basler Zeitung)