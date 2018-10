Das Ostberlin im Kaukasus

Die Blue Yogurts sehen sehr gut aus. Na und? Lewan wirkt mit seinem schwarzen Schnauzbart wie Omar Sharifs Enkel, startet aber in einem einfachen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln in die Samstagnacht. Das kurze Kostüm der lächelnden Ana Tschaduneli erinnert an japanische Schuluniformen. Die sonst ungeschminkte Ana Jikia hat sich etwas Goldstaub unter ihre grossen Augen geklebt. Auf ihrem weissen T-Shirt aber prangt der eindeutige Rat: «Shit yourself!»

Ana in der Schuluniform schien gerade noch den Tränen nah zu sein. Sie erzählte, wie ihr Freund Giorgi Giorganaschwili, ein bekannter Schauspieler, festgenommen wurde, vor zwei Jahren: «Nachts haben sie sein Taxi angehalten, ihn gefragt, welche seiner Freunde Drogen besitzen. Er wollte keine Namen nennen.» Da hätten die Polizisten ihn festgenommen, ihm später ein Päckchen Buprenorphin, ein starkes Schmerzmittel, in die Tasche geschoben. Anlass genug, um gegen ihn ein Verfahren wegen Drogenbesitz zu eröffnen. Sie hätten vor der Festnahme die Überwachungskameras, die sie im Dienst vor der Brust tragen müssen, ausgeschaltet. Und niemand habe das Rauschgiftpäckchen auf Giorgis Fingerabdrücke untersucht. Trotzdem wurde er zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. «Die Hälfte meiner Haare sind weiss geworden», sagt Ana. Sie lächelt traurig.

Das junge Tiflis ist schön, aber zu klug, um glücklich zu sein. Lewan Schanidse, 23, und die beiden Anas, 27 und 28, gehören zur Art-Gruppe Blue Yogurt, die mit Videoinstallationen und akustischen Meditationen in den Klubs oder Cafés der georgischen Hauptstadt Performances veranstalten. Blue Yogurt? Blau sei die Farbe der Traurigkeit, erklären sie. «Aber traurig sein ist nicht schlimm. Du bist dann kreativer, du suchst nach etwas Neuem.»

Das erzählen die Yogurts schon nach dem Interview. In der Altstadtkneipe Mozaika. Lewan und ich trinken georgisches Argo-Bier, die Frauen Jägermeister und Tschatscha, 50- bis 70-prozentigen georgischen Schnaps.

Voller Selbstvertrauen

Die Treppe zum zweiten Stock des «Mozaika» ist halsbrecherisch steil, die Polster auf den Sperrholzbänken mit Schaumstoff gefüllt. An einer Wand hängt ein Swimmingpool-Plakat von David Hockney, gegenüber baumelt ein Mehrfachstecker an einem Stromkabel. Der Laden ist spartanisch eingerichtet, aber voll. Es wird gelacht und gesummt – auf Georgisch, Englisch, Russisch oder Deutsch. Es fühlt sich an wie ein südkaukasisches Berlin, genauer Ostberlin – in den Jahren nach dem Mauerfall. Arm, mit bröckelnden Fassaden, aber voller Selbstbewusstsein.

Unten auf der Strasse, schräg gegenüber, drängt sich eine andere hippe Menge vor dem «Success», der ersten Schwulenbar in Tiflis. Ein Jüngling kurvt auf einem Motorroller vorbei, er trägt Rasta-Zöpfe unter einem schwarzen Helm mit Totenkopf. Und ein rotes T-Shirt: «#Love People».

Georgien ist Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Seit Monaten liegen deutsche Neuerscheinungen mit georgischen Autorennamen in den Buchläden. Fulminante, traurige oder verspielte Texte über zornige Töchter, Schriftsteller in der Hölle oder Vergewaltigungen im Kinderheim. Die über 70 aus Georgien anreisenden Autoren sind Botschafter einer Literatur- und Kulturszene, die in heftiger Fehde mit der oft erzkonservativen Gesellschaft und der noch immer willkürlichen Obrigkeit liegt. Der Brennpunkt heisst Tiflis.

«Wir leben in einem okkupierten, instabilen, idiotischen Land», sagt Anna Kordzaia-Samadaschwili. «Du schläfst abends in Georgien ein und wachst morgens im russischen Besatzungsgebiet auf.» Die Erzählerin, Journalistin und Übersetzerin Anna Kordzaia-Samadaschwili ist in Frankfurt mit fünf Büchern vertreten, oft geht es um Frauen, die sich zur Wehr setzen. Sie selbst schlägt vor, zuerst ihren als Krimi maskierten Sozialroman «Wer hat die Tschaika getötet?» zu lesen. Die schwarze Mähne der 50-Jährigen ist wild, auch ihr Gesicht ungeschminkt. Wie die Frauen von den Blue Yogurts ist Anna statt Gattin und Mutter Junggesellin. Allen Männernormen zum Trotz.

Groteskes Glück

Seit 1991 hat Georgien einen Bürgerkrieg, eine Revolution, drei verlorene Kriege gegen die Separatisten in Abchasien, Südossetien und gegen Russland erlebt.

Die Zukunft ist ungewiss, nur 35 Kilometer trennen Putins Panzer in Südossetien vom Stadtrand. Die Arbeitslosenrate liegt bei 11,5 Prozent. «Ich habe drei Kredite, meine Frau zwei. Und die Prozente sind hoch», sagt Professor Lewan Berdsenischwili, zu Sowjetzeiten einer der ersten georgischen Oppositionellen. Lewan Berdsenischwili, 64, Altphilologe und Ex-Parlamentarier, kommt mit seinem Dokumentarroman «Heiliges Dunkel» nach Frankfurt. Ein Buch über das groteske Glück, die Unfreiheit in einem sowjetischen Straflager mit aussergewöhnlichen Menschen zu teilen, die man in Freiheit nie getroffen hätte.

Auf der Prachtstrasse Rustaweli stauen sich japanische Gebrauchtwagen, am Rand stehen alte Leute und betteln. 3,7 Millionen Einwohner hat Georgien, eine Million leben im Ausland. Davon seien 800 000 Frauen, sagt Berdsenischwili, sie schufteten als Altenpfleger in Griechenland oder der Türkei. «Das Geld schicken sie ihren arbeitslosen Männern. Die es dann oft versaufen.»

Georgiens Seele ist halb umgekrempelt. Noch in den Neunzigern galt in den Bergen von Swanetien oder Chewsurien Blutrache als Ehrensache, jetzt aber steht die militärisch geschlagene Machogesellschaft einem neuem Mainstream gegenüber, dessen Stimmen oft weiblich klingen und der Richtung Europa fliesst. Werte und Köpfe karambolieren heftig.

Der Dichter Paata Schamugia erzählt, vor ein paar Jahren habe das Innenministerium den französischen Erotikfilm «Love» verboten. Er schrieb eine Verssatire auf das Verbot, sie wurde zum Internethit. Darin forderte der Poet, Pornos in die Lehrpläne der Grundschule aufzunehmen. Und Lehrer dürften nur noch nackt unterrichten … «Man kann unsere Staatsmacht nicht mit Gedichten ändern, aber man kann sie damit lächerlich machen.»

Die Freiheit des Wortes

In Frankfurt gibt es zwei Lyrikbände von Schamugia, «Georgiens Herz» und «Eine Anthologie georgischer Lyrik». Auch diese Verse sind lästerlich, etwa Schamugias Vorschlag an Gott, mit ihm die Rollen zu tauschen.

Keineswegs alle Georgier grinsen über solchen Humor. «Die Freiheit des Wortes geht bei uns sogar in Chaos über», beschwert sich David Tarkhana-Mourawi, 55, Vorsitzender der rechten «Allianz der Patrioten Georgiens». «In Georgien kann jeder Mensch jede öffentliche Person beleidigen, jeden Regisseur, Schriftsteller, Sänger oder Politiker.» Ohne dafür irgendwie geradestehen zu müssen. Aber die Jugend traut den Grauhaarigen und ihren Werten nicht mehr, ihre Freiheit riecht nicht nach Waffenöl, eher nach Haschisch.

«Ich war in der Nacht nicht im ‹Bassiani›», erzählt Ana Jikia. «Aber wir haben uns alle gegenseitig angerufen.» In einer Samstagnacht im Mai veranstalteten schwer bewaffnete Polizisten Razzien in den Nachtklubs Cafe Gallery und Bassiani, nahmen Besitzer und Manager als Drogendealer fest. Das «Bassiani» in den Katakomben einer alten Sportarena war der erste Klub hier, der LGBT-Nächte organisierte. Star-DJs und Raver aus ganz Europa reisten an. «Die Razzia», versichern die Blue Yogurts, «war eine Machtdemonstration.» Die Jugend konterte, versammelte sich vor den gestürmten Klubs, mehrere Tausend zogen zum Parlament und tanzten weiter, am helllichten Tag, wollten nicht mehr aufhören, skandierten: «Wir tanzen zusammen, wir kämpfen zusammen.» Die Raver siegten, die Festgenommenen wurden freigelassen, Innenminister Giorgi Gakharia entschuldigte sich.

Ende Juli erklärte das Verfassungsgericht den Gebrauch von Marihuana für legal. Prompt schlugen mehrere Regierungspolitiker vor, der Staat solle im grossen Stil Kannabis für den Export anbauen. Sie ernteten von allen Seiten Hohn und Empörung. Die Regierung, kontrolliert von dem Oligarchen Bidsina Iwanischwili, laut Forbes mit 6,4 Milliarden Dollar der reichste Georgier, schlingert zwischen Trägheit, liberalen EU-Richtlinien und Machiavellismus.

«Unsere Gesetze sind fortschrittlicher als in Rumänien, Polen oder Italien», sagt Giorgi Tabagari, Aktivist der LGBT-Gruppe Equality Movements. «Aber kein Politiker oder Showstar in Georgien gibt zu, dass er schwul ist.» Drei Transsexuelle seien in den letzten Jahren ermordet worden, im Mai blies die Equality Movement eine Demo ab, wegen drohender Übergriffe. 2016 suchten mit Würsten bewaffnete Wutbürger sogar das «Kiwi» heim, das erste vegetarische Restaurant in der Stadt, und zettelten eine Schlägerei an.

Postpostsowjetisch und kafkaesk

Tiflis ist ein Provisorium, die Kultur- und Subkulturschaffenden nennen es kafkaesk, absurd oder postpostsowjetisch. «Man kann hier so frei sein, wie man will», sagt Anna Kordzaia-Samadaschwili. «Verrückte sind immer frei.» Sowjetdissident Berdsenischwili aber hofft geduldig: Die Jugend fliege jetzt für 30 Euro nach Europa, bringe von dort die Zukunft mit, sobald sie die politische Macht habe, werde sie auch die Gegenwart umkrempeln.

Gegen Mitternacht verlassen wir das «Mozaika», schlendern Richtung Rustaweli, zur Drama Bar, einem Klub in einer riesigen, sowjetisch möblierten Altbauwohnung. Ana Jikia erzählt, sie wolle in Norwegen, Dänemark oder Finnland weiterstudieren. Lewan geht für ein halbes Jahr als Grafikvolontär nach Spanien. Ana Tschaduneli hat die Aufnahmeprüfung an einer Kunstakademie im belgischen Gent bestanden.

Aber um ihr Studium antreten zu können, muss sie 7000 Euro auf einem Bankkonto hinterlegen. «In Georgien», sagt Ana Jikia, «ist das ein Jahresgehalt.» Ana Tschaduneli hat angefangen, ihre Garderobe zu verkaufen. «500 Euro habe ich zusammen», lächelt sie. «Ana hat eine sehr grosse Garderobe», sagt die andere Ana. «Und sie verkauft noch die Kleider ihrer Schwester.» Die Yogurts lachen. Das junge Tiflis hat gelernt, sich über ganz andere Absurditäten zu amüsieren. (Basler Zeitung)