Er will seine Raketenbauer auf den Mond schiessen

2018 ist kein Glücksjahr für Dmitri Rogosin, den Chef der russischen Weltraumbehörde Roscosmos. Zuerst wurde in einem seiner Shuttles an der Internationalen Raumstation (ISS) ein Loch entdeckt, dann gab es den Unfall mit der Sojus-Trägerrakete, die einen russischen und einen amerikanischen Astronauten zur ISS bringen sollte. Rogosin, ein Anhänger einer Politik der harten Hand, hat nun offensichtlich keine Geduld mehr mit seinen Leuten und drohte bei einem internen Treffen mit stalinistischen Methoden.

«Als dem Genossen Stalin ein gepanzertes Fahrzeug gezeigt wurde, das ihn vor Maschinengewehrfeuer schützen sollte, setzte er den Konstrukteur in den Wagen und liess auf ihn schiessen», sagt Rogosin in einem im Netz veröffentlichten Video der Sitzung. «Der Konstrukteur hat überlebt, weil das Auto gut war.» Und genau so solle man es nun mit den Raketenkonstrukteuren halten: Sie sollen bei den Tests in den Rettungskapseln des neuen Raumschiffs Federazija sitzen, das bis 2024 für bemannte Flüge bereit sein soll. Die Zuhörer lachten pflichtbewusst, aber doch sichtlich verunsichert.

Mit dem Trampolin zur Raumstation

Dmitri Rogosin ist in Russland berühmt und berüchtigt für seine markigen Sprüche. Als ihn Washington 2014 nach der Annexion der Krim ganz oben auf die Sanktionsliste setzte, erwiderte er gehässig, Panzer bräuchten kein Einreisevisum. Und überhaupt, in Zukunft könnten die Amerikaner ja mit dem Trampolin zur Raumstation fliegen. Damit traf Rogosin, und auch dafür ist er bekannt, einen wunden Punkt: Die USA sind bis auf weiteres auf die Russen angewiesen, wenn sie ihre Astronauten ins All bringen wollen, weil sie ihr Space-Shuttle-Programm 2011 beendet haben.

Lange hielten die Russen die Politik fein säuberlich aus dem Weltraum heraus. Schliesslich zahlen die USA 80 Millionen Dollar pro Fahrt ins All. Doch mit der Ernennung Rogosins im Mai ist es schwierig geworden. Nasa-Chef Jim Bridenstine betont noch immer die gute Zusammenarbeit und hat den Russen zu einem Besuch in die USA eingeladen. Er soll Anfang 2019 an Bridenstines einstiger Universität einen Vortrag halten. Doch gegen Rogosin gilt ein striktes Einreiseverbot. Die US-Regierung hat der Nasa nun offenbar versprochen, die Sanktionen vorübergehend aufzuheben. Für Rogosin wird es eine triumphale Reise werden, die belegt, dass selbst in Amerika gar nichts geht ohne Russland.

Ausflug nach Spitzbergen

Der 56-jährige Rogosin liebt Provokation. Vor drei Jahren flog er in einer Nacht- und Nebelaktion nach Spitzbergen und besuchte dort eine russische Forschungsstation. Danach stellte er stolz Selfies ins Netz; Spitzbergen gehört zu Norwegen, und auch in Europa steht er auf der Sanktionsliste. Nicht gelungen ist ihm ein Besuch in Moldawien: Das Flugzeug wurde nicht in den moldawischen Luftraum eingelassen und musste wenden. Man sei nur mit knapper Not nach Minsk geflogen, wetterte Rogosin, Moldawien habe das Leben von Frauen und Kindern aufs Spiel gesetzt. Nach einem ähnlichen Zwischenfall mit Rumänien drohte er, mit einem Kampfbomber zurückzukommen.

Rogosin soll die kriselnde Weltraumbehörde wieder in Schwung bringen, denn Russland hat grosse Pläne im All.

Rogosin wirkt mit seinen Ausbrüchen wie der jüngere Brüder des russischen Politrowdys Wladimir Schirinowski. 2003 gründete er die nationalistische Partei Rodina (Heimat). Mit fremdenfeindlichen Kampagnen gegen kaukasische Gastarbeiter und dem Versprechen, alle Oligarchen aus dem Land zu jagen, gewann er innert weniger Monate neun Prozent der Wähler für sich. Diese liefen vor allem von den Kommunisten, aber auch von den Liberalen in Scharen zu der neuen, vermutlich vom Kreml gesteuerten Partei über. Die Folge war der totale Absturz der russischen Opposition, von dem sie sich nie wieder erholt hat. Als Rogosin Präsident Wladimir Putin schliesslich zu laut wurde in der Politik, schickte er ihn als Nato-Botschafter nach Brüssel. Dort war er alles andere als ein willkommener Gast. In seinem Büro im Nato-Hauptquartier soll er ein Bild Stalins an die Wand gehängt haben.

Eine Basis auf dem Mond

Zurück in Moskau wurde Rogosin 2011 Vizepremierminister, zuständig für Militär und Raumfahrt. Dass ihn Putin im Mai zum Chef von Roscosmos machte, war deshalb nur folgerichtig. Er soll die kriselnde Weltraumbehörde wieder in Schwung bringen, denn Russland hat grosse Pläne im All. Auf den Mars will man fliegen, auf dem Mond eine permanente Basis bauen. Die neuste Pechsträhne der russischen Raumfahrt werten Kritiker aber als klares Zeichen dafür, dass Russland langsam, aber sicher den Anschluss verliert an die moderne Technik. Doch die Amerikaner zelebrieren Zuversicht, was die russischen Raketen angeht. Das Sojus-Programm ist zwar alt, aber eine Erfolgsgeschichte. Der letzte Zwischenfall ereignete sich vor 35 Jahren, als eine Rakete explodierte. Seither sind 1700 Raketen – bemannt und unbemannt – erfolgreich gestartet.

Um sich gegen die drohende Konkurrenz von China und privaten Konzernen in den USA zu wehren, will Moskau offenbar den militärischen Raketenbau und die Raumfahrtbehörde zusammenlegen. Damit könnten Rüstungsunternehmen wie der staatliche Raketenbauer Almas-Antei faktisch die Weltraumprojekte finanzieren. Doch Almas-Antei steht in den USA ebenfalls auf der Sanktionsliste. Eine Beteiligung am Sojus-Programm würde Washington wohl vor die Wahl stellen zwischen Sanktionen und einem Flug ins All. Mit einer einmaligen Sondererlaubnis wie im Fall Rogosins wäre das Problem auf jeden Fall nicht gelöst. (Redaktion Tamedia)