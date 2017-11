Erstes Foto von Bin Ladens Sohn als Erwachsenem

Die CIA hat Videomaterial, das den Sohn von Osama Bin Laden als Erwachsenen zeigt, veröffentlicht. Bisher waren nur Aufnahmen von Hamza Bin Laden als Kind bekannt. Das Video war Teil von fast 470'000 Dateien, die die CIA am Mittwoch veröffentlichte und via Twitter bekannt gab.

Today we released nearly 470,000 files recovered in 2011 raid on Usama Bin Ladin’s compound in Abbottabad, Pakistan.https://t.co/QZcoAu3uEw pic.twitter.com/Dn8awV9ndn