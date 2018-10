Jendri steht vor dem Nichts

Es donnert und grollt. Blechdächer knacken, als sie von den Schlammmassen zusammengefaltet werden. Palmen, ganze Häuser, ja, sogar Sendemasten ziehen wie auf einem Fluss schwimmend vorbei. Der flüssige Untergrund verschlingt und zermalmt alles: Motorräder, Kleinlaster, Häuser – und wohl über die Hälfte der 4000 Menschen, die dort lebten. Ein Handyvideo zeigt, wie der Stadtteil Petobo von Palu innerhalb weniger Minuten zerstört wurde.

Wir stehen vor dem Ausmass dieser Katastrophe und sehen: Petobo wurde nicht nur zerstört – es ist schlicht nichts mehr da. Nicht einmal mehr Ruinen, nur hellbrauner Schlamm und Schutt. Der Boden sackte um mehrere Meter ab, der ganze Stadtteil verschob sich um mehrere Kilometer den Hang hinunter. Flüssige Erde wird dieses Phänomen genannt, wenn die Erde von einem Beben so heftig durchgeschüttelt wird, dass sich der Untergrund wie eine flüssige Masse verhält. Die Folgen davon sind in Palu fast noch schlimmer als das Erdbeben selber, das die Stadt mit 350'000 Einwohnern erschütterte, oder der Tsunami, der über sie hinwegrollte. Drei Naturkatastrophen innerhalb weniger Stunden.

Der Ort zieht Schaulustige an, die sich mit eigenen Augen vergewissern wollen, was sie auf Handyvideos gesehen haben. Sie winken in meine Kamera, lächeln freundlich, eine bizarre Geste angesichts dieser Zerstörungswut der Natur. Ich bin als Kameramann für das Schweizer Fernsehen vor Ort. Wir nähern uns dem Trümmerfeld und treffen einen Mann, der ungläubig dort hinschaut, wo einmal sein Haus stand. «Nun ist es zwei Kilometer verschoben, irgendwo da unten.»

Die Suche

Jendri hat fast alles verloren. Trotzdem sollte er glücklich sein. Seine Frau und sein Sohn überlebten das Unglück wie durch ein Wunder. Er arbeitete und war nicht zu Hause. «Ich vermisse aber meinen Bruder und viele Verwandte», sagt der 49-Jährige, scheinbar noch im Schockzustand. In seiner Stimme ist ein wenig Hoffnung auszumachen. Als würde er den Bruder oder seine Tanten und Onkel bald wiedersehen. In den nächsten Tagen wird bei ihm wohl die Einsicht einsetzen, dass seine Verwandten, wie so viele andere, sechs Tage nach dem Unglück nicht mehr lebend geborgen werden können.

Er nimmt uns mit auf die Suche nach seinem Haus. Vielleicht finde er noch den einen oder anderen brauchbaren Gegenstand, meint er zuversichtlich. Vorsichtig bewegen wir uns durch die Trümmer und Schlammmassen, immer wieder sinken wir ein. Mit Brettern und Balken bauen wir uns einen Weg, immer tiefer in den braunen Kegel hinein. Der schwache Wind trägt den beissenden Leichengeruch in unsere Nasen.

Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um die 35 Grad verstärken den Verwesungsprozess der Leichen und den Gestank. Plötzlich hält Jendri inne und zeigt auf einen Pfahl mit einem umgebundenen Schlauch. «Darunter befindet sich eine Leiche.» Bergungskräfte markieren jene Stellen, an denen Blut durch den Schlamm an die Oberfläche drückt. Dann, lautes Dröhnen. Über unsere Köpfe hinweg fliegt ein Herkules-Transportflugzeug. Der Flughafen ist nur wenige Kilometer entfernt.

Wenige Stunden zuvor sassen wir noch am Flughafen in Makassar fest. Zusammen mit vielen Rettungskräften, unter anderem auch mit einer Delegation der Humanitären Hilfe der Schweiz. Alle mit dem Telefon am Ohr, um weitere Informationen zu erhalten, die Weiterreise und den eigenen Aufenthalt zu organisieren. Denn auch wir Journalisten mussten uns mit Wasser, Nahrung und Benzin versorgen.

Währenddessen organisierte unser lokaler Übersetzer einen Stromgenerator und ein Haus, bei dem wir unter dem Vordach auf dem Boden übernachten durften. In einem Gebäude zu schlafen, wäre nach diesem Beben zu gefährlich. Mit einem der ersten Linienflüge kamen wir dann nach Palu. Zu Beginn wurden die Flüge gestrichen, weil verzweifelte Menschen die Landebahn stürmten. Sie wollten nur noch weg. Ein Anzeichen dafür, wie desaströs die Situation kurz nach der Katastrophe gewesen sein muss. Dann wurden die Slots dafür genutzt, um Güter einzufliegen.

Der Menschenstrom am Flughafen bestand vor allem aus Frauen, Kindern und älteren Menschen, alle mit spärlichem Gepäck, dem wenigen, was ihnen blieb. Verletzte wurden auf Tragen an mir vorbeigeschleppt. Soldaten begleiteten die Menschen zu den Flugzeugen. Der Tower in Palu wurde ebenso zerstört wie das Flughafengebäude. Dies ist sicher ein Grund, warum sich die Unterstützung so verzögerte. Denn per Strasse oder auf dem Seeweg ist Palu nur nach einer tagelangen Reise zu erreichen.

Noch auf dem Rollfeld treffen wir einen Indonesier namens Bob, der mit einem Rucksack voller Medikamente, Essen und Wasser angereist ist, um seiner Familie zu helfen. Er kritisiert die Regierung, zu lange zugewartet zu haben, bis sie fremde Hilfe annahm. Sein Onkel wohnt eine 15-minütige Autofahrt vom Flughafen entfernt. «Bisher kamen noch keine Helfer bei ihm vorbei – und das sechs Tage nach der Katastrophe!»

Die Fundstelle

Jendri bleibt mit seinen Sandalen im Schlamm stecken. Um uns herum ragen Motorräder aus dem Matsch, Fahrräder, Schulhefte, die auf wundersame Weise heil geblieben sind. Ich entdecke einen Kochherd, auf dem immer noch ein Topf steht. Daneben verbogenes Armierungseisen. Immer wieder treffen wir auf Menschen, die auf der Suche nach ihren Verwandten sind. Fast apathisch blicken sie in die Trümmer. Wie Jendri scheinen sie immer noch unter Schock zu stehen. Mit blossen Händen wuchten sie Wellblechdächer zur Seite.

Der Verwesungsgeruch ist kaum mehr auszuhalten. Aus der Ferne entdecken wir ein Bergungsteam in orangen Kleidern. Mit Schaufeln und blossen Händen graben sie im Schlamm. Grosse Bergungsinstrumente können in diesem Gelände nicht transportiert werden. Da ruft Jendri plötzlich: «Ich sehe mein Haus, da hinten!», sein Finger zeigt über die Helfer hinaus. Wir erkennen zwei Betonmauern, die aus dem Schlamm ragen. Ein Helfer kommt auf uns zu und spricht mit Jendri. Unser Übersetzer flüstert mir zu: «Sie haben vielleicht seinen Bruder gefunden.»

In solchen Momenten ist es schwierig, die Fassung zu bewahren. Die Kamera hilft mir, mich auf das Technische zu konzentrieren: Blende, Fokus, Ton. Doch eigentlich möchte ich mich hinsetzen und losheulen. Mit Jendri trauern. Ich frage mich auch, ob ich nicht lieber statt der Kamera eine Schaufel in die Hand nehmen soll.

Jendri bleibt stark. Als Familienoberhaupt ist er dazu verdammt, seine Frau und sein Sohn bauen auf ihn. «Ich glaube nicht, dass ich je wieder hierherkomme. Dieser Ort ist nicht mehr lebenswert, er ist nicht sicher», sagt er uns in die Kamera. Wir wollen noch näher zu seinem Haus. Doch wir kommen nicht weiter. Der Schlamm ist zu tief. Zudem würde es zu lange dauern, bis wir Gewissheit haben, ob das Bergungsteam wirklich seinen Bruder gefunden hat. Wir kehren um. Jendri möchte uns zeigen, wo er sich notdürftig eingerichtet hat. Lautes Rattern, ein Helikopter überfliegt uns Richtung Stadtzentrum.

Die Lieferung

In Palu ist nach tagelangen Plünderungen so etwas wie Ordnung eingekehrt, Militär und Polizei bewachen die Tankstellen. Die Menschen reihen fein säuberlich ihre Kanister auf, jeder mit einer Nummer versehen. Wer vordrängelt, wird von den Wartenden gemassregelt. Einige harren seit zwei Tagen aus. Ohne Benzin kommt man in Palu nicht vom Fleck, Wasser und Nahrung zu organisieren, ist praktisch unmöglich. Die meisten Menschen sind noch völlig auf sich alleine gestellt. Es geht um das nackte Überleben. Notdürftig sammeln sie Regenwasser in Plastiktonnen und schlafen unter Planen. Hilfsgüter haben bis zu diesem Zeitpunkt die wenigsten erhalten. Das dürfte sich in diesen Tagen ändern.

Auch dank dem Team der Humanitären Hilfe der Schweiz entschärft sich die Situation zusehends. Bevor dieses jedoch Güter liefern darf, musste es die Erlaubnis der indonesischen Regierung erhalten. Dies sei bereits geschehen, so dachte jedenfalls Teamleiter Joerimann Flisch. Denn ohne sie hätte die fünfköpfige Delegation gar nicht einreisen dürfen. «Manchmal braucht es eben nicht nur eines, sondern zwei oder drei grüne Lichter», erklärt Flisch.

Nach kurzem Warten vor dem Armeehauptquartier werden Flisch und sein Team von einem Regierungsvertreter begrüsst. Formelles hat in solchen Situationen keinen Platz: Sie setzen sich auf eine Treppe, besprechen sich kurz. «Spontane Vernetzung hilft uns, die Hürden der Bürokratie zu überwinden», sagt Flisch. Er händigt eine Liste aus, auf dem die Güter vermerkt sind, welche die Schweiz liefern kann. Nach wenigen Minuten steht fest: Am letzten Freitag lieferte der Bundesratsjet erste Muster und eine kleinere Lieferung an Hilfsgütern. Morgen folgt die grosse Lieferung.

Die Nachbeben

Wir bahnen uns mit Jendri den Weg zurück. Mit jedem Meter zwischen uns und dem Bergungsteam wächst in mir die Erleichterung, diesen Ort hinter mir lassen zu können. Da treffen wir auf einen Nachbarn von Jendri, die beiden fallen sich in die Arme, sind froh, überlebt zu haben. Die Freude währt nur kurz. «Ich weiss nicht, wo meine Frau und meine Tochter sind», schluchzt der Nachbar, Jendri drückt ihn an sich. Zusammen schauen sie auf das Trümmerfeld.

«Ich habe diesen Ort geliebt», sagt der Nachbar. «Ich auch», antwortet Jendri. «Ich habe aber gehört, dass dein Schwager dort drüben gestorben ist, stimmt das?» Er nickt stumm. Stille. In diesem Moment kann auch ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Vorstellung, dass ein Kind, verletzlich und fragil, unter diesen Tonnen von Schutt und Schlamm liegt, ist kaum auszuhalten.

Der Weg zu Jendris Lager gibt mir eine willkommene Verschnaufpause. Vorbei an Orten, wo die Erschütterungen den Boden aufgerissen haben, die Erde einen halben Meter absacken liessen und Häuser entzwei teilten. Reisfelder verdorren, weil die Bewässerungskanäle verschoben wurden. Vorbei an notdürftig eingerichteten Zelten aus Plastikplanen, auf denen noch Tage zuvor Politiker mit ihren Gesichtern um Stimmen geworben haben.

Die Menschen flüchten auf das offene Feld. Warum, erfahren wir mitten in der Nacht auf Freitag. Laute Schreie wecken mich, ich realisiere im Halbschlaf nicht, was passiert, und renne der Person nach, die mich am Arm zerrt. Ein Nachbeben lässt die Erde erzittern. Nicht nur wir, auch die Menschen in der Nachbarschaft rennen auf die Strasse. Panik liegt in der Luft. Sie lässt mich spüren, was sich während dem Erdbeben in etwa abgespielt haben muss. Die ganze Szene wiederholt sich bei einem weiteren Nachbeben.

Jendri schläft mit über 30 anderen Menschen im gleichen Unterstand. Mit der Kamera bücke ich mich in das Zelt hinein, das diese Bezeichnung nicht verdient. Darin ist es so heiss, dass ich kaum atmen kann. Die Luft ist aufgrund des Bebens staubig. «Wir haben kein Wasser, keine Nahrung, kein Benzin», schluchzt Jendris Frau. Sie zeigt uns einen Sack voller Kleider und ein paar Kochtöpfe. Alles andere hat ihnen die Schlammwalze genommen. Immerhin: Ein paar Regierungsvertreter kommen endlich vorbei, um abzuklären, was die Familien, die hier leben, alles benötigen. Wir verabschieden uns und lassen das Essen und Trinkwasser, das wir dabei hatten, zurück.

Es fällt mir schwer, Palu wieder zu verlassen. Der Gedanke, noch ein paar Tage hier zu bleiben und zu helfen, geht mir durch den Kopf. Immerhin habe ich die Zuversicht, dass die Hilfe endlich anrollt: Am Flughafen zeigt sich ein anderes Bild als bei meiner Ankunft. Drei Herkules-Transportflugzeuge werden ausgeladen. Die Hilfsgüter stapeln sich. Ein kleiner Laden beim Flughafen verkauft gekühlte Getränke. Diese Szenen der Normalität tun gut in einer Stadt, die sich noch immer im Ausnahmezustand befindet. (Basler Zeitung)