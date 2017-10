König Bhumibols letzte Reise

In Bangkok hat am Donnerstag die zentrale Trauerfeier für Thailands verstorbenen König Bhumibol begonnen.

Hunderttausende Menschen versammelten sich am Donnerstag in Bangkok nahe der Einäscherungsstätte, an der am Abend (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ) die Feuerbestattung des in Thailand äusserst populären Monarchen stattfinden soll. Monatelang hatten dafür Handwerker und Künstler einen fünfzig Meter hohen, goldenen Scheiterhaufen mit rund fünfhundert ineinander verschlungenen Skulpturen aufgetürmt.

Die königliche Trauerfeier live übertragen vom National News Bureau of Thailand.

Bereits seit Mittwoch hatten zehntausende Landsleute in den Strassen rings um den Grossen Palast ausgeharrt.

Royale Gästeliste

Zu der prunkvollen Zeremonie sind auch Staatsgäste aus aller Welt nach Bangkok gekommen. So wird Deutschland von Ex-Bundespräsident Christian Wulff vertreten. Die Schweiz repräsentiert Altbundesrat Joseph Deiss.

Bhumibol war nach einer Regentschaft von sieben Jahrzehnten nach langer Krankheit im vergangenen Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Damals war er auch der am längsten regierende Monarch der Welt. Wegen der Trauerfeier wurde der Donnerstag in Thailand zum gesetzlichen Feiertag erklärt. König des 67-Millionen-Einwohner-Staats ist nun Bhumibols einziger Sohn Maha Vajiralongkorn. Der 65-Jährige ist allerdings noch nicht gekrönt worden.

Zur Feuerbestattung von Thailands langjährigem König Bhumibol sind Staatsgäste aus aller Welt gekommen. Im Folgenden ein (unvollständiger) Überblick.

Königin Silvia (Schweden)

Königin Maxima (Niederlande)

Königin Sofia (Spanien)

Königin Mathilde (Belgien)

König Letsie III. (Lesotho)

König Jigme Khesar Namgyel Wangchuk (Bhutan)

König Tupou VI. (Tonga)

Kronprinz Frederik (Dänemark)

Kronprinz Haakon (Norwegen)

Prinz Akishino (Japan)

Prinz Andrew (Grossbritannien)

Präsident U Htin Kyaw (Burma)

Präsidentin Halimah Yacob (Singapur)

Ex-Bundespräsident Christian Wulff (Deutschland)

Altbundesrat und Ex-Bundespräsident Joseph Deiss (Schweiz)

Ex-Ministerpräsident Jean-Marc Ayrault (Frankreich)

(chk/sda)