Küsse auf den Oberschenkel und tausendfache häusliche Gewalt

Auch Moskau hat seine Notzucht-Bösewichte. Sie heissen nicht Harvey Weinstein oder Kevin Spacey, sondern tragen Namen wie Sergei Semjonow. Der Student, 21, wurde im Dezember 2016 für schuldig befunden, bei einer Party in der Provinzstadt Uljanowsk Diana Shurygina, damals 16 und angetrunken, vergewaltigt zu haben. Er erhielt acht Jahren Haft, kam aber schon diesen Januar frei.

Danach traten beide parallel in zwei Klatschshows des Staatsfernsehens auf, Semjonow beteuerte gut gelaunt seine Unschuld, Shurygina schmollte, lief aus dem Studio, kehrte zurück, beschimpfte Semjonow als «Ziegenbock». Beide haben Unterstützergruppen in den sozialen Netzwerken, die mittlerweile Hunderttausende Fans zählen. Vor der Fernsehnation streiten TV-Anwälte, Schlagerstars oder Bodybuilder über die klassische Frage: Hat der smarte Sergei wirklich Gewalt anwenden müssen, um die mit Vorliebe in hautengen Stretchkleidern posierende Diana «rumzukriegen»?

«Sie habe ihn mit einer zünftigen Ohrfeige zur Räson gebracht.»

Feminismus gilt in Russland als wenig schick, der Mainstream gibt sich patriarchalisch, reagiert auf die Nötigungsdebatte im Westen ironisch. Der TV-Star Nikita Dschigurda küsste kürzlich in der Reality-Show «Haus 2» der Moderatorin Olga Busowa die Oberschenkel ab und verkündete auf Instagram, im Licht des Hollywood-Harassment-Skandals habe er dafür Gefängnis verdient. Die Schauspielerin Irina Besrukowa erklärte, nur einmal habe sich ein Regisseur ihr gegenüber Frechheiten erlaubt, sie habe ihn mit einer zünftigen Ohrfeige zur Räson gebracht.

Gewalt gehört zur Tagesordnung

Liberale Moskauer Medien feierten Frankreichs Diva Catherine Deneuve, nachdem sie vergangene Woche für das Männerrecht auf Anmache plädiert hatte. «Von meinem russischen Standpunkt aus übertreiben die Feministinnen hier», sagt die in Paris lebende Publizistin Anastasia Kirilenko der BaZ. «Sie wollen den Männern sogar verbieten, über Frauen zu reden.» Sexuelle Gewalt gebe es überall, aber die Gefahr sei in Russland grösser. «Als mich in Moskau auf der Strasse frühmorgens ein Mann belästigte und ich den einzigen Passanten weit und breit zur Hilfe rief, hatte der nur Schimpfwörter für mich übrig.»

Die Anmache-Vorwürfe gegen Weinstein erscheinen vielen Russinnen als Luxusproblem. Die TV-Schauspielerin Anastasia Samburgskaja outete sich unlängst, sie sei in einer Familie aufgewachsen, in der männliche Gewalttaten zur Tagesordnung gehörten. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2016 etwa 15 000 Frauen und Kinder durch Gewalttaten ihrer engen Verwandten verletzt, laut dem Radiosender Komsomolskaja Prawda kommen jährlich gar 14 000 Frauen und 2000 Kinder durch häusliche Gewalt um. «Wir grinsen über Harvey Weinsteins ‹Nötigungen›, weil Gewalt für uns längst Alltag ist», schreibt die Zeitung gazeta.ru.

Umso skeptischer beäugen die Russen das Pathos der westlichen Antinötigungsbewegung. «Das Prinzip der Unschuldsvermutung wird durch Inquisition verdrängt», wettert beispielsweise die liberale Radiokommentatorin Julia Latynina. Auch die Moskauer Familienanwältin Maria Jarmusch staunt: «Als Jurist verstehe ich nicht, dass etwas als reine Wahrheit gilt, nur weil es Angelina Jolie gesagt hat. Ohne einen Beweis zu liefern, über Dinge, die 10 oder 20 Jahre zurückliegen. In Russland würde kein Gericht so eine Klage annehmen.»

Und der nach Estland emigrierte Journalist Artemi Troizki bloggt, in den 90er-Jahren hätten ihm als Chefredaktor des russischen Playboys diverse weibliche Jungprominente Intimität angeboten, um ihre Fotos in seiner Zeitschrift zu platzieren. «War ich auch ein Opfer sexueller Nötigung?» Russland will MeToo nicht ernst nehmen. (Basler Zeitung)