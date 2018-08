Machtpolitik im atomaren Feuerherd

Der elegante schwarze Sherwani – ein hochgeschlossener Anzug mit Stehkragen – des neuen pakistanischen Premierministers Imran Khan bei seiner Vereidigung im Parlament des Landes war zu gross geraten. Dann verhaspelte sich der frühere Kricket-Superstar und ehemalige Lebemann auch noch beim Ablesen des Eids und bewältigte nur mit nachdrücklicher Nachhilfe durch Präsident Mamnoon Hussain ein paar schwierige Worte in der Landessprache Urdu. Am Ende standen dem von seinen Gefühlen überwältigten 65-jährigen neuen Regierungschef der Atommacht Pakistan die Tränen in den Augen.

22 Jahre lang hatte Imran Khan als Chef der von ihm gegründeten Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) auf diesen Moment gewartet. Nun wurde er erst bei der dritten zivilen Regierungsübergabe in der 70-jährigen Geschichte des südasiatischen Landes nicht nur endlich Premierminister. Seine PTI, die vier Millionen Stimmen mehr als die bisherige Regierungspartei Pakistan Muslim League (PMLN) unter Führung des wegen Korruption verurteilten Nawaz Sharif erhielt, brach auch das Monopol, mit dem die beiden traditionellen Parteien – die Pakistan Peoples Party (PPP) des Bhutto-Clans und die PMLN – seit fast drei Jahrzehnten die Parlamentsmehrheit belegt hatten.

Der Liebling der Generäle

«Ich bin nicht auf die Schultern eines Diktators geklettert. Ich habe diesen Platz nach 22-jährigem Kampf erreicht», erklärte Imran Khan bei seiner Antrittsrede, «unter mir wird strikte Rechenschaftspflicht gelten. Jeder, der dieses Land geplündert hat, wird zur Verantwortung gezogen.» In nur drei Monaten, so hatte Imran Khan im Wahlkampf behauptet, würde er die Korruption ausrotten. Das sind vollmundige Sprüche eines Mannes, der keine Regierungserfahrung besitzt und dem Kritiker nachsagen, nicht nur der Anzug, sondern auch das Amt sei eine Nummer zu gross.

Die Tageszeitung The News in der Wirtschaftsmetropole Karachi machte deutlich, dass Imran Khan ordentlich Gegenwind droht. «Neue Regierung, alte Gesichter», verkündete das englischsprachige Blatt angesichts der Kabinettsliste des als «Laadla» der Militärs, des Lieblings der Generäle, geltenden Regierungschefs in Islamabad.

Der Grund: Imran Khan, dessen verschleierte Ehefrau Bushra Imran sich bei der Vereidigung erstmals in der Öffentlichkeit zeigte, ernannte eine ganze Reihe von früheren Gefolgsleuten des Diktators Pervez Musharraf. Der General, der sich 1999 an die Macht putschte und von 2001 bis 2008 als selbsternannter Präsident ein Doppelspiel bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors betrieb und die Wirtschaft Pakistans ruinierte, hatte während seiner Herrschaft die PMLN gespalten und den Abtrünnigen in der sogenannten PMLN-Q eine neue Heimat besorgt.

Die Gruppierung verhalf Khan bei der Wahl zum Premierminister im Parlament gemeinsam mit dem Muttahida Quami Movement (MQM) aus Karachi zu einer hauchdünnen Mehrheit von 176 Stimmen (172 waren nötig). Die Allianzpartner werden mit Argusaugen über ihre Pfründe wachen, während Imran Khan als Erstes eine wirtschaftliche Krise bewältigen muss. Pakistan besitzt Währungsreserven von neun Milliarden Dollar – gerade genug für die Importe von zwei Monaten.

China ist der neue grosse Freund

Experten gehen davon aus, dass Khan bald einen Deal mit dem Internationalen Weltwährungsfonds (IWF) über einen Kredit von zwölf Milliarden Dollar aushandeln muss. Allerdings droht die amerikanische Regierung in Washington, ihr Veto gegen jede IWF-Vereinbarung einzulegen, die Pakistans neuen grossen Freund und Geldgeber China bevorteilt.

Damit fällt sogar Imran Khans Finanzpolitik in den Bereich regionaler Machtpolitik im atomaren Feuerherd der drei Nuklearmächte China, Indien und Pakistan, in dem Islamabads Generäle das letzte Wort beanspruchen. Die vorherrschenden Gegensätze sind freilich nicht in Stein gehauen. Denn bei den Nato-Partnern der USA von Kanada bis nach Berlin, die vor allem das Problem Afghanistan umtreibt, reift angesichts des Debakels am Hindukusch seit dem Jahr 2001 die Erkenntnis, dass Milliarden von Hilfsgeldern für Kabul verschwendet waren.

«Wir hätten Pakistans strategische Interessen in Afghanistan stärker berücksichtigen müssen», sagt ein europäischer Diplomat, «dann wäre das Problem Taliban wahrscheinlich längst unter Kontrolle.» Nun hoffen Diplomaten, das mit Imran Khan und Generalstabschef Qamar Javed Bajwa ein Neuanfang unter dieser Prämisse möglich sein könnte. (Basler Zeitung)