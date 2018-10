Moskau will niederländischen Botschafter einbestellen

Nach den Vorwürfen gegen Russland wegen massiver Cyber-Attacken will Moskau einem Bericht zufolge den niederländischen Botschafter einbestellen. «Wegen der in Den Haag betriebenen Desinformations-Kampagne wird der niederländische Botschafter am Montag ins Aussenministerium einberufen», sagte ein Ministeriumssprecher laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Niederlande sowie weitere westliche Regierungen, darunter Deutschland, hatten Moskau eine Kette von Cyber-Angriffen vorgeworfen.

Die Niederlande hatten Russland am Donnerstag für einen vereitelten Hackerangriff auf die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag verantwortlich gemacht. Vier mutmassliche Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU seien in diesem Zusammenhang ausgewiesen worden.

Grossbritannien, Kanada und Australien werfen dem GRU überdies grossangelegte Cyberattacken in aller Welt auf politische Institutionen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen vor. Auch die Bundesregierung macht den russischen Militärgeheimdienst für die Angriffe verantwortlich. Russland wies die Anschuldigungen zurück. (sep/AFP)