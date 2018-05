Nordkorea soll Atomtestgelände gesprengt haben

Nordkorea hat laut Medienberichten sein umstrittenes Atomtestgelände unbrauchbar gemacht. Die Anlage Punggye Ri wurde demnach gesprengt. Das berichteten der Sender Sky News und die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag.

Der US-Sender CBS berichtete, einer seiner Korrespondenten sei vor Ort Zeuge mehrerer Explosionen geworden. «Es gab eine riesige Explosion», berichtete Tom Cheshire vom Sender Sky News. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, es habe über den Tag hinweg eine ganze Reihe von Explosionen gegeben. Nordkorea habe mitgeteilt, dass die Anlage im Nordosten des Landes zerstört worden sei.

Plötzliche Umkehr

Als Zeichen der Bereitschaft zu einer Deeskalation hatte Pyongyang die Zerstörung des Atomtestgeländes für diese Woche angekündigt. Das abgeschottete Land liess gestern noch acht südkoreanische Journalisten einreisen, nachdem es ihnen zunächst kein Visum ausgestellt hatte.

Am Dienstag hatte Nordkorea den Südkoreanern noch den Zugang zu einem Charterflug verwehrt, auf dem Reporter aus den USA, Grossbritannien, China und Russland von Peking nach Wonsan in Nordkorea gebracht wurden. Der Grund für die plötzliche Umkehr war nicht bekannt. Pyongyang hatte zuletzt die hochrangigen Kontakte mit Südkorea aus Verärgerung über ein laufendes Militärmanöver des Nachbarn mit den USA vorläufig auf Eis gelegt.

Am Mittwoch sollte ein Sonderzug eingesetzt werden, der die in Wonsan wartenden Journalisten in die abgelegene Bergregion um das Testgelände bringen wollen. «Es geht los», twitterte Michael Greenfield vom britischen Sender Sky News. Es wurde mit einer Fahrtzeit von etwa zwölf Stunden gerechnet.

Zeichen guten Willens?

Pyongyang hatte als Zeichen der Bereitschaft zu einer Deeskalation die Zerstörung des Atomtestgeländes Punggye Ri im Nordosten des Landes für diese Woche angekündigt. Die nordkoreanische Führung hatte ungeachtet der zuletzt von der US-Regierung geäusserten Zweifel an einem Gipfeltreffen mit Nordkorea daran festgehalten.

Experten sind geteilter Ansicht bei der Frage, ob die Zerstörung der Anlage tatsächlich ein Zeichen des guten Willens von Seiten Nordkoreas ist. Skeptikern zufolge hat das Gelände mit den dort vollzogenen Atomtests ohnehin bereits das Ende seiner Lebensdauer erreicht.

US-Präsident Donald Trump hatte Pyongyang umfangreiche Sicherheiten in Aussicht gestellt, sollte ein erfolgreiches Atomabkommen zwischen beiden Seiten zustande kommen. Am Dienstag stellte Trump jedoch den Termin für sein geplantes Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur in Frage. Die USA bestehen auf einem kompletten Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms. (sep/AFP)