Schweizer Tourist in Tadschikistan getötet

Bei einem Angriff auf Touristen in Tadschikistan sind vier Menschen getötet worden. Bei den Opfern handele es sich um Radfahrer aus den USA, der Schweiz und den Niederlanden, teilte das Innenministerium am Montag in Duschanbe mit. Zwei weitere Touristen seien bei dem Angriff am Sonntag verletzt worden.

Bei einem späteren Spezialeinsatz der Polizei wurde am Sonntag ein Verdächtiger festgenommen, zwei weitere wurden getötet. Die Angreifer hätten Messer und Waffen gehabt, teilte Innenminister Ramason Hamro Rahimsoda am Montag mit.

Zunächst waren die Behörden des zentralasiatischen Landes von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ausgegangen. Der Angriff ereignete sich im Bezirk Danghara, 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Duschanbe. (ij/AFP)