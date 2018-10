Seit 25 Jahren warten auf die Todesstrafe

Anlässlich des Tages gegen die Todesstrafe von Mittwoch startet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) eine neue Kampagne. Damit will sie die fünf Staaten Weissrussland, Ghana, Iran, Japan und Malaysia unter Druck setzen.

Auch bei Menschen, die zum Tode verurteilt wurden, müssten die Haftbedingungen den internationalen Menschenrechtsstandards entsprechen, betonte Amnesty International (AI) anlässlich des Tages gegen die Todesstrafe am Mittwoch.

Mit dieser Kampagne macht AI auf den Fall Matsumoto Kenji in Japan aufmerksam:

Nobody should be sentenced to death.



Matsumoto Kenji's been on death row since 1993. Despite his disability. Despite arguments that he was pressured into his confession.



The #DeathPenalty is the ultimate inhumane punishment. It's time for it to end ? https://t.co/qGuEqouuME pic.twitter.com/S6x33xZp3X