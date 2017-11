So wollen die USA Nordkorea einschüchtern

Vier Tage dauert das Militärmanöver, das die USA derzeit gemeinsam mit ihren Verbündeten Japan und Südkorea im Westpazifik durchführen. Noch bis morgen werden Kriegsschiffe der drei Länder in den Gewässern zwischen der Koreanischen Halbinsel und Japan Übungen zur gemeinsamen Koordination durchführen, die unter anderem die Luftabwehr und die Seeraumüberwachung umfassen sollen.

Mit dabei sind auch die drei Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan und USS Nimitz. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass eine derart hohe Zahl solcher 100’000-Tonnen-Kolosse an einem Manöver in der Region beteiligt ist. «Übungen mit mehreren Flugzeugträgern sind sehr komplex, und wir haben äusserst selten die Möglichkeit, gleich mit drei zu trainieren», sagte Scott Swift, der Kommandant der amerikanischen Pazifikflotte, in einem Statement.

Jedes der drei Riesenschiffe transportiert über 60 Flugzeuge, darunter F/A-18-Kampfjets und Helikopter zur Abwehr von U-Booten. Begleitet werden die Flugzeugträger von Zerstörern und Kreuzern, die mit Tomahawk-Raketen und dem Aegis-Kampfsystem, einem elektronischen Warnsystem, ausgestattet sind. Zur Unterstützung entsendete Japans Marine drei ihrer Zerstörer und Südkorea deren zwei sowie fünf andere Kriegsschiffe.

Die Absicht des Manövers ist eindeutig: Mit dem gewaltigen Aufgebot wollen die USA Nordkorea signalisieren, dass sie sich nicht von den Drohungen und Raketentests Pyongyangs einschüchtern lassen. «Wir haben drei der grössten Flugzeugträger der Welt entsandt. Beten wir zu Gott, dass wir sie nie nutzen müssen», sagte Donald Trump über die militärische Stärke seines Landes auf der Koreanischen Halbinsel.

Trump bezeichnet Nordkorea als «Hölle»

Der US-Präsident befindet sich derzeit auf Asienreise und hielt am Mittwoch eine Rede vor dem südkoreanischen Parlament. Dabei bezeichnete Trump Nordkorea als «Hölle» und warnte das Regime in Pyongyang vor weiteren Provokationen im Atomstreit. Nordkorea solle die Zurückhaltung der USA in der Vergangenheit nicht als Schwäche auslegen, das wäre ein fataler Fehler. Ziel von Trump ist es, Machthaber Kim Jong-un mit überwältigendem Druck an den Verhandlungstisch zu zwingen.

«Unterschätzt uns nicht»: Trump warnt Nordkorea. (Video: Reuters)

Pyongyang wirft den USA und Südkorea regelmässig vor, mit ihren gemeinsamen Militärmanövern eine Invasion zu proben. Die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas, KCNA, liess am Samstag denn auch verlauten, die Präsenz der drei Flugzeugträger sei Teil von Washingtons «bösartiger Absicht, die militärische Hegemonie über die Region zu erhalten». Die Raketentests, mit denen Nordkorea üblicherweise auf solche Übungen reagiert, blieben bisher aus. (baz.ch/Newsnet)