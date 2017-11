Suu Kyi reist erstmals in Konfliktregion

Myanmars De-facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi besuchte erstmals den konfliktgeplagten nördlichen Teil des Staats Rakhine besucht, aus dem seit August Hunderttausende Rohingya-Muslime geflohen sind. Suu Kyi kam am Donnerstagmorgen in der Regionalhauptstadt Sittwe an.

Von dort aus soll sie weiter in den Norden Rankhines reisen und nach Angaben des Vizedirektors der Regierung des Staates, Tin Maung Swe, den Ort Maungdaw besuchen.

Im August eskalierte der Konflikt

Nähere Angaben zu ihrer Reiseroute gab es aus Sicherheitsgründen zunächst nicht. Suu Kyi war während einer Wahlkampagne im Jahr 2015 im Süden des Staates gewesen, den Norden hatte sie nicht besucht.

Der Konflikt zwischen der mehrheitlich buddhistischen Bevölkerung und der muslimischen Minderheit in Burma war Ende August eskaliert, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und dutzende Sicherheitskräfte töteten. Myanmars Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt. Hunderte Menschen wurden getötet, ihre Häuser niedergebrannt. Die UNO stufte das Vorgehen der Armee gegen die Rohingya als ethnische Säuberungen an. (roy/AP)