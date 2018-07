Terror gegen Schweizer Touristen?

Beim Angriff einer Männergruppe auf ausländische Velotouristen in Tadschikistan sind vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Unter den Toten ist auch ein Schweizer und unter den Verletzten eine Schweizerin. Das bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag. Für die verletzte Frau aus der Schweiz leistet das EDA konsularischen Schutz.

Gemäss einem Bericht von «Blick Online» handelt es sich bei den Schweizern um ein Paar aus dem Kanton Zürich im Alter von 62 und 59 Jahren. Bei den anderen Todesopfern handelt es sich um zwei Amerikaner und einen Holländer. Die Polizei Tadschikistans prüft einen terroristischen Hintergrund des Verbrechens.

Tajik officials say terrorism is being considered as a motive in the killing of four foreign cyclists who were attacked with a gun and knife after being hit by a vehicle on a road in southern Tajikistan. https://t.co/AYIwEGIlLU pic.twitter.com/OvO2iMO20T