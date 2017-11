Trumps Scherbenhaufen

Donald Trump hat ausgerechnet die vietnamesische Hafenstadt Da Nang ausgewählt, in der Washington während des Vietnamkriegs einen riesigen Militärstützpunkt unterhielt, um vor den Vertretern von 21 Nationen des Asien-Pazifik-Raums den Abschied von einer jahrzehntelang erprobten Art der Handelspolitik zu zelebrieren. «Zukünftig werden wir in Asien nur noch bilaterale Handelsabkommen abschliessen, multilaterale Abkommen interessieren mich nicht», erklärte er der Wirtschaftsallianz Asia Pacific Economic Cooperation (Apec). Die Begründung lieferte der US-Präsident gleich mit: Die USA wollten sich wirtschaftlich nicht mehr ausnutzen lassen.

Selten in der Geschichte hat der Vertreter einer globalen Grossmacht mit einer solchen Selbstherrlichkeit und ohne Not jahrzehntelang gewachsenen und gefestigten Einfluss kurzerhand über den Haufen geworfen. Ebenso selten konnte man erleben, wie eifrig und kühl kalkuliert der Vertreter einer aufstrebenden Grossmacht sofort seine Bereitschaft signalisierte, in die Fussstapfen der Grossmacht USA zu treten. «Die Globalisierung kann man nicht rückgängig machen», dozierte Chinas Präsident Xi Jinping in seiner Rede direkt nach Trump, «wir sind bereit, mit allen Ländern multilateral zu kooperieren.»

Zweifel an der Partnerschaft

Trump und Xi präsentierten Asiens Vertretern in Da Nang just das Szenario, vor denen ihnen seit der Amtsübernahme des US-Präsidenten graut. Der Verzicht der USA, zukünftig weiter eine ökonomische Führungsrolle im aufstrebenden Wirtschaftsraum Asien zu übernehmen, fördert weiter die Zweifel, dass in Asien noch Verlass auf den Militärpartner USA ist. Die Bereitschaft Chinas, in die Fussstapfen der USA zu treten, wiederum verursacht in weiten Teilen Asiens kaltes Grausen. Denn Pekings Angebot der multilateralen Kooperation ist an Bedingungen gekoppelt, die längst nicht für alle asiatischen Staaten vorteilhaft sind.

Chinas selbstbewusstes Auftreten sorgte in Südostasien bereits für schwere Zerwürfnisse. Das 15 Staaten umfassende südostasiatische Bündnis Asean ist dank Chinas diplomatischer Intrigen schon nicht mehr funktionsfähig. Die Philippinen unter Präsident Rodrigo Duterte, international als Chef einer brutalen Anti-Drogen-Kampagne mit über 13 000 Toten bekannt, zogen kurz vor dem Treffen in Da Nang die Soldaten ab, die im von China beanspruchten Südchinesischen Meer eine Sandbank in eine Insel verwandeln sollten. Der Staatschef wollte bei der Apec-Konferenz Ärger mit China vermeiden. Dabei galt Peking bislang immer als Übeltäter, wenn es Territorialansprüche ohne Rücksicht auf Südostasiens Nachbarn umsetzte.

Ausgerechnet in dem globalen Finanz- und Handelszentrum Singapur, in dem rund ein Viertel der knapp sechs Millionen Einwohner chinesischer Abstammung sind, explodierte dank Pekings Machenschaften ein heftiger Streit über die zukünftige Aussenpolitik gegenüber China. «Kleine Staaten sollten sich wie kleine Länder benehmen», hatte Dekan Kishore Mahbubani, Leiter der von der Regierung gegründeten Kaderschmiede «Lee Kuan Yew School of Public Policy», empfohlen. «Durcheinander, lügnerisch und sogar gefährlich», polterte Bilahari Kausikan, einer der Top-Diplomaten des südostasiatischen Stadtstaats, daraufhin.

Mahbubani nahm wenige Tage vor der Apec-Konferenz seinen Hut. «China weiss jetzt, dass Singapur sich nicht einfach seinen Wünschen unterordnen und auf einer eigenständigen Politik beharren wird», erläutert ein hoher Funktionär des «Kleinen Roten Flecken», wie Singapur manchmal genannt wird, die Hintergründe des Krachs.

Neues Handelsabkommen

Singapur verdeutlicht, wie sehr Asean im 50. Jahr seines Bestehens auf der Suche nach einer neuen Ausrichtung irrlichtert. Denn mit Trumps schon Anfang des Jahres verkündeten Rückzug aus der geplanten Handelsallianz Trans-Pacific Partnership (TPP), die als Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas gedacht war, liess Washington seine Partner in Asien in der Wüste vertrocknen. Vor allem Vietnam und Singapur hatten grosse Hoffnungen auf den Pakt gesetzt.

Hanoi, das wegen seiner engen ökonomischen Bande zu China seit Jahren einen diplomatischen Seiltanz zwischen Abgrenzung und Dialog zu Peking pflegt, musste sich bereits an die neuen Zeiten anpassen. Statt engerer Bindung an die USA und wirtschaftlicher Entwicklung dank TPP, raspelt Vietnams Regierung plötzlich Süssholz gegenüber China. Vietnam forderte vor einigen Monaten Indien auf, seine Arbeiten an einem Erdgasblock im Südchinesischen Meer wieder einzustellen, der ursprünglich von Vietnams Regierung Delhi zur Ausbeutung zugeteilt worden war. Der Grund: China machte seinen Unmut deutlich.

«Trump gilt bei uns und auch in anderen südostasiatischen Staaten als sprunghaft und wenig verlässlich, heisst es im Umfeld von Singapurs Regierung. Vietnam und Singapur sind deshalb fest entschlossen, Trump einen deutlichen Fingerzeig mit auf dem Heimweg zu geben. Sie planen gemeinsam mit Australien, Japan, Südkorea und einigen lateinamerikanischen Ländern die Gründung eines eigenen «Trans-Pacific Pact» (TPP) – unter Ausschluss der USA . (Basler Zeitung)