UN-Bericht: Nordkorea baut weiter Atomwaffen

In einem 62-seitigen Expertenbericht an den UN-Sicherheitsrat heisst es, Nordkorea habe seine Atomwaffen- und Raketenprogramme nicht gestoppt. Es verstosse ferner durch die «massive Steigerung» illegaler Importe von Ölprodukten von Schiff zu Schiff über nordkoreanische Tanker weiterhin gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats.

Die Experten verwiesen ausserdem auf Verletzungen des Verbots zur Ausfuhr von Kohle, Eisen und anderen Waren, wodurch die Regierung von Kim Jong Un mehrere Millionen Dollar eingenommen habe. Die im vergangenen Jahr verabschiedeten Sanktionen seien so «unwirksam» geblieben.

Die Konten der nordkoreanischen Diplomaten

Nordkorea habe überdies versucht, Kleinwaffen und leichte Waffen und andere Rüstungsgüter nach Libyen, in den Jemen und in den Sudan zu liefern. Die Finanzsanktionen gehören dem Bericht zufolge zu den «am schwächsten umgesetzten» und von Nordkorea «am aktivsten umgangenen» Strafmassnahmen. Nordkoreanische Diplomaten hätten dabei eine wesentliche Rolle gespielt, indem sie zahlreiche Bankkonten im Ausland einrichteten.

Die USA hatten Nordkorea bereits im vergangenen Monat in einem Bericht an den UN-Sicherheitsrat illegale Ölimporte vorgeworfen und schärfere Sanktionen verlangt. Das Gremium solle sämtliche Lieferungen von Ölprodukten nach Nordkorea sofort untersagen, hiess es darin.

Pompeos Aufforderung an Russland

US-Aussenminister Mike Pompeo hat dazu aufgerufen,die Gangart gegen die nordkoreanische Führung aufrecht zu erhalten. Der diplomatische und wirtschaftliche Druck auf Pyongyang müsse beibehalten werden, sagte er am Samstag in Singapur. Dort nehmen er und der nordkoreanische Aussenminister Ri Yong Ho am Regionalforum des südostasiatischen Staatenverbands Asean teil.

Pompeo sagte vor Beginn des Asean-Regionalforums, es sei wichtig, hart zu bleiben, um Nordkoreas «endgültige, vollständig überprüfte Denuklearisierung» zustande zu bringen.

«Wir sind entschlossen es zu tun, der Vorsitzende Kim hat sich verpflichtet es zu tun. Ich bin optimistisch, dass wir das erledigt bekommen», sagte Pompeo. Er habe andere Staaten aufgefordert, die vom UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängten Sanktionen strikt umzusetzen. Dabei erwähnte er Russland, das Berichten zufolge gegen die Strafmassnahmen verstossen soll. China - einer der wenigen Verbündeten Nordkoreas - habe zugesagt, die Massnahmen durchzusetzen.

Als sich die Spitzendiplomaten aus 26 Staaten und der Europäischen Union zu einem Gruppenfoto aufstellten, schüttelten sich Pompeo und Ri die Hand, lächelten und wechselten einige Worte. Beim Treffen in Singapur geht es um Fragen der Sicherheit und der Politik im asiatisch-pazifischen Raum. (afp)