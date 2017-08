US-Zerstörer kollidiert mit Tankschiff

Nach der Kollision des US-Zerstörers USS John S. McCain mit einem Handelsschiff östlich von Singapur werden zehn Seeleute vermisst. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die US-Marine am Montag mit. Es ist bereits der zweite Unfall eines US-Kriegsschiffes innerhalb von zwei Monaten.

Nach Angaben der US-Marine kollidierte der Lenkwaffenzerstörer am frühen Montagmorgen nahe der Strasse von Malakka mit dem Handelsschiff «Alnic MC». Der Website Marine Traffic zufolge handelt es sich bei der Alnic MC um einen unter liberianischer Flagge fahrenden Tanker, der für den Transport von Öl und Chemikalien im Einsatz ist. Der Tanker wiegt demnach mehr als 30'000 Tonnen.

Schäden auf Backbordseite

«Erste Berichte weisen darauf hin, dass die USS John S. McCain Schäden an der hinteren Backbordseite erlitt», teilte die US-Marine mit. Das Ausmass der Schäden und der Verletzungen der Besatzung würden derzeit untersucht. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden seien Such- und Rettungsmassnahmen eingeleitet worden.

Thoughts & prayers are w/ our @USNavy sailors aboard the #USSJohnSMcCain where search & rescue efforts are underway. https://t.co/DQU0zTRXNU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. August 2017

Der US-Marine zufolge sind an dem Rettungseinsatz Schleppboote, ein Hubschrauber, ein Schiff der Küstenwache sowie ein US-Flugzeug beteiligt. Zur Unglücksursache wurden Ermittlungen eingeleitet.

Der Navy zufolge war die USS John S. McCain auf dem Weg zu einem Routinebesuch nach Singapur. Standort des Schiffes ist der Hafen von Yokosuka in Japan. Es wurde im Jahr 1994 in den Dienst gestellt. Die Crew besteht aus 23 Offizieren, 24 Marineunteroffizieren und 291 Seeleuten, hiess es auf der Webseite der Navy.

Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg — John McCain (@SenJohnMcCain) 21. August 2017

US-Senator John McCain schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, er und seine Frau beteten für die US-Matrosen. Er bedankte sich zugleich für den Einsatz der Rettungskräfte. McCain ist ein Navy-Veteran, dessen Vater und Grossvater für ihre Dienste im Zweiten Weltkrieg im Pazifik ausgezeichnet wurden. Die älteren McCains waren Admirale; das Schiff ist nach ihnen benannt.

Der Chef der malaysischen Marine twitterte, Schiffe und Flugzeuge der eigenen Truppen zu Hilfe geschickt zu haben, um nach den Vermissten zu suchen. Die Strasse von Malakka, in deren Umfeld sich die Kollision ereignete, liegt zwischen Malaysia im Nordosten und Indonesien im Südwesten. Der Stadtstaat Singapur bildet die Spitze der Malaiischen Halbinsel.

#USSJohnSMcCain Update: Republic of Singapore Navy ships, helicopters & Police Coast Guard vessel in area to assist https://t.co/tuAcouRkEk — 7th Fleet (@US7thFleet) 21. August 2017

Approximate location of the #AlnicMC in the center of the photo pic.twitter.com/iXHnCMh8T1 — imagestreampress (@imagestrmpress) 21. August 2017

#AlnicMC is a massive ship with a gross tonnage of 30040 pic.twitter.com/pr4FeNtodv — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 20. August 2017

Wiederholung der Geschichte

Die Kollision des Zerstörers ist bereits das zweite derartige Unglück innerhalb von zwei Monaten. Am 17. Juni war der US-Zerstörer USS Fitzgerald vor der japanischen Küste mit einem Containerschiff zusammengestossen, sieben Seeleute kamen ums Leben. Das US-Kriegsschiff wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

An dem unter philippinischer Flagge fahrenden Containerschiff entstanden lediglich Kratzer am Bug, die 20 Besatzungsmitglieder blieben unversehrt. Die Untersuchung zur Unglücksursache läuft noch. In den vergangenen zehn Jahren gab es in der Gegend etwa 30 Schiffskollisionen. (chk/AFP/AP)