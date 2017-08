US-Zerstörer kollidiert mit liberianischem Tankschiff

Der US-Zerstörer USS John S. McCain ist östlich von Singapur mit einem grossen Tanker kollidiert. Der Zusammenstoss ereignete sich am Montagmorgen, wie die US-Marine mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die mit Lenkraketen bestückte USS John S. McCain dabei im hinteren Backbordbereich beschädigt worden. Der Grund der Kollision mit dem unter liberianischer Flagge fahrenden, 183 Meter langen Handelsschiff Alnic MC und das Ausmass der Schäden waren unklar.

Offen blieb auch, ob es Verletzte gab. Laut der US-Marine wurde ein Rettungseinsatz eingeleitet. Der US-Zerstörer befand sich den Angaben zufolge östlich der Strasse von Malakka auf einer Routinefahrt zum Hafen von Singapur.

#AlnicMC is a massive ship with a gross tonnage of 30040 pic.twitter.com/pr4FeNtodv