Was Russland aus dem Fankrieg gelernt hat

Zu Tausenden strömen britische Fussballfans ins russische Wolgograd, wo ihr Team heute Abend gegen Tunesien spielt. «Wir haben keine Probleme mit Englandfans, und wir erwarten auch keine», betont der Bürgermeister des einstigen Stalingrad, Andrei Kosolapow. «Wolgograd ist eine Stadt des Friedens.»

Doch der britische Aufmarsch hatte in Russland Bedenken ausgelöst, denn die Fans beider Länder bewiesen immer wieder ihre Gewaltbereitschaft. Die berühmt-berüchtigten britischen Hooligans dienten ihren russischen Kollegen lange als Vorbild. Doch als sie 2016 in Marseille aufeinandertrafen, artete die Gewalt in regelrechte Strassenschlachten aus. Mehrere Tage prügelten Hunderte Hooligans aus England und Russland aufeinander ein.

Lasst die Flagge zu Hause!

Es waren vor allem die Russen, die den Streit vom Zaun brachen. Laut Polizeiangaben waren sie gut organisiert und hatten die Angriffe im Voraus geplant. Die jungen Männer demonstrierten in Marseille, was sie bei den Fussballprügeleien zu Hause gelernt hatten, die in Russland traditionell in den Wäldern um die grossen Städte stattfanden. Die Briten verloren die Schlacht: Dutzende vor allem britische Fans wurden verletzt, 30 mussten ins Spital eingeliefert werden. Einige von ihnen mit schweren Kopfverletzungen.

Englische Fussballfans seien nicht sicher in Russland, warnte London deshalb die über 10'000 Briten, die gemäss Schätzungen nach Russland gereist sind. «Wir sind besorgt über die Sicherheit britischer Fans», heisst es in einem Parlamentsbericht, der Anfang Monat veröffentlicht wurde. Sie liefen Gefahr, Opfer von Hooligans zu werden oder Ziel von homophoben, rassistischen oder antibritischen Attacken.

Die Situation habe sich zudem wegen der Spannungen zwischen London und Moskau nach der Giftattacke auf den russischen Ex-Spion Sergei Skripal in Salisbury nur noch verschärft. Die Abgeordneten rieten ihren Landsleuten dringend, die englische St.-Georgs-Flagge mit dem roten Kreuz auf weissem Grund zu Hause zu lassen und sich in ihren Hotels zu verschanzen, falls die Lage kritisch werde.

«Niemand wird Ausländer verprügeln. Alle wissen, dass sie dafür garantiert ins Gefängnis wandern.»Alexander Schprygin, Ex-Anführer der russischen Hooligans

Russland verurteilte die Fangewalt in Marseille damals zwar, allerdings eher halbherzig. Präsident Wladimir Putin sagte, er sehe nicht ein, wie 200 Russen 1000 Briten schlagen konnten. Diese Bemerkung wurde als Kritik an der zu zögerlichen Haltung der französischen Polizei aufgefasst, aber auch als leise Anerkennung für die russischen Prügler. Der Abgeordnete Igor Lebedew erklärte damals gar, er könne nicht sehen, was die russischen Fans falsch gemacht hätten, im Gegenteil: «Gut gemacht Jungs, weiter so!»

Die Hooligans kehrten wie Sieger nach Hause zurück, doch danach ging es keineswegs «weiter so». Der Kreml hatte versucht, die Fussballfans als nützliche Alliierte aufzubauen, und ihr Chef zeigte sich zusammen mit dem einstigen Sportminister Witali Mutko und sogar mit Präsident Putin selber.

Doch nach Marseille kam man zum Schluss, dass die Fans mehr schaden als nützen und als Alliierte nicht zu kontrollieren sind. Deshalb ging der Kreml mit Blick auf die Fussball-WM im eigenen Land auf Distanz. Der Chef der Hooligans, Alexander Schprygin, wurde mehrmals verhaftet. Neue Gesetze setzen empfindliche Bussen und längere Haftstrafen fest für Fangewalt, die lange als Kavaliersdelikt galt.

Briten ziehen Pässe ein

Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft wurde der Druck nochmals deutlich erhöht. Russische Hooligans haben die letzten Wochen Besuch von Polizei oder Geheimdienst bekommen und wurden gewarnt, einen Streit anzuzetteln. Einzelne sollen gar dazu aufgefordert worden sein, das Land während der Spiele zu verlassen.

Keiner der Prügler von Marseille hat mehr Zugang zu den Stadien. Auch ihr einstiger Chef Schprygin hat keine Fankarte bekommen, die zusammen mit dem Ticket vorgelegt werden muss.

Und die britische Seite hat ebenfalls vorgesorgt. Jenseits der hohen Politik haben die Sicherheitskräfte der beiden Länder eng zusammengearbeitet. Über 1700 britischen Fans wurde die Reise nach Russland verboten, ihre Pässe wurden kurzerhand eingezogen.

Zwischenfälle am Rand sind laut Experten in Wolgograd natürlich möglich. Doch Strassenschlachten, wie sie in Marseille oder zuvor in Warschau stattgefunden hatten, gelten als ausgeschlossen. Die Polizei werde keine Zwischenfälle dulden, sagt Schprygin. «Niemand wird Ausländer verprügeln. Alle wissen, dass sie dafür garantiert ins Gefängnis wandern.» (Tages-Anzeiger)