Wir übersetzen: Das steht im Abkommen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der amerikanische Präsident Donald Trump haben beim historischen Gipfel in Singapur ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet. Fotografen ist es gelungen, eine Nahaufnahme des Dokuments zu machen. Das steht in der Vereinbarung:

«Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong-un haben einen umfassenden, detaillierten und aufrichtigen Dialog geführt über die Schaffung neuer Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die Bildung eines nachhaltigen und soliden Friedensabkommens auf der Koreanischen Halbinsel. Präsident Trump hat sich verpflichtet, Nordkorea Sicherheitsgarantien bereitzustellen, und der Vorsitzende Kim Jong-un hat nochmals bestätigt, die Denuklearisierung Nordkoreas abzuschliessen.»

Bedeutung: Was genau diese Sicherheitsgarantien seitens der USA bedeuten und ob es um militärische und aussenpolitische Zusammenarbeit geht oder eher um die Sicherung von Kims Macht, ist nicht klar.

«In der Überzeugung, dass die neuen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea zu Frieden und Wohlstand auf der Koreanischen Halbinsel und der Welt führen und dass der Aufbau gegenseitigen Vertrauens die Denuklearisierung Nordkoreas vorantreiben kann, erklären Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong-un Folgendes:»

«1. Die USA und Nordkorea verpflichten sich, eine neue Beziehung zwischen den beiden Ländern zu etablieren, in Übereinstimmung mit dem Wunsch der Bevölkerung beider Länder nach Frieden und Wohlstand.»

«2. Die USA und Nordkorea werden gemeinsam versuchen, ein starkes und nachhaltiges Friedensabkommen für die Koreanischen Halbinsel zu schaffen.»

«3. Als Bestätigung der Panmunjom-Vereinbarung vom 27. April 2018 verpflichtet sich Nordkorea nochmals, auf eine vollständige Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten.»

Bedeutung: Mit der Vereinbarung vom 27. April ist das historische Treffen zwischen Südkoreas Staatschef Moon Jae-in und Kim Jong-un gemeint, als der nordkoreanische Machthaber eine Denuklearisierung seines Landes in Aussicht stellte. Auffällig ist laut der «Süddeutschen Zeitung», dass in der Formulierung von Trump und Kim konkrete Vorgaben dazu fehlen, wie die Abrüstung umgesetzt werden soll – und wie sie kontrolliert wird. Ein Zeitplan ist ebenfalls nicht in dem Dokument enthalten. «Das ist die Sprache, die in der nuklearen Frage von Pyongyang bevorzugt wird, nicht von Washington», sagte Adam Mount von der Federation of American Scientists zu «Bloomberg». Nordkorea weigere sich, erste Schritte festzulegen oder einen konkreten Zeitplan aufzustellen.

Wichtig könnte aber der Hinweis auf die «Koreanische Halbinsel» sein. Das würde Südkorea mit einschliessen, wo auch US-Truppen stationiert sind.

«4. Die USA und Nordkorea verpflichten sich, den Austausch der Überreste von POW/MIA wiederherzustellen, einschliesslich der unverzüglichen Rückführung von denen, die schon identifiziert sind.»

Bedeutung: Hier geht es um den Austausch sterblicher Überreste von Soldaten des jeweils anderen Landes, die im Koreakrieg (1950–1953) gekämpft haben. Dieser wurde 2005 eingestellt, nachdem sich die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea zunehmend verschlechterten.

«Im Wissen, dass das Treffen zwischen den USA und Nordkorea – das erste in der Geschichte – ein historisches Ereignis von grösster Wichtigkeit war, um die Spannungen und Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern zu überwinden und eine neue Zukunft zu ermöglichen, verpflichten sich Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong-un, die Bestimmungen dieses gemeinsamen Abkommens vollständig und rasch umzusetzen. Die USA und Nordkorea einigen sich auf weitere Verhandlungen, geführt vom US-Aussenminister Mike Pompeo und einem hochrangigen Offiziellen der Demokratischen Volksrepublik Nordkoreas, zum frühest möglichen Zeitpunkt, um die Ergebnisse des Gipfels zu realisieren.»

Analyse: Donald Trump und Kim Jong-un bleiben aus Sicht der meisten Beobachter sehr oberflächlich in ihrem gemeinsamen Abkommen. «Das sind alles sehr nette Worte, aber wenig Details», meint «Bloomberg». Der Sender CNN spricht von «übertriebenen Erklärungen einer neuen Freundschaft, aber nur vagen Versprechen einer nuklearen Abrüstung.»

Video: Die Unterzeichnung des Dokuments



«Die USA und Nordkorea verpflichten sich, eine neue Beziehung zwischen den beiden Ländern zu etablieren»: Donald Trump und Kim Jong-un setzen ihre Unterschrift unter die Vereinbarung. (Tamedia-Webvideo/Agenturen)

(wig.)