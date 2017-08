Zahl der Toten nach Monsunregen auf über 170 gestiegen

Nach den schweren Monsunregen in Südasien ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 170 gestiegen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, gab es in Nepal mindestens 80 Tote, in Indien 73 und 22 weitere in Bangladesh.

Die Zahl der Todesopfer in Nepal drohte nach Angaben des nepalesischen Innenministeriums weiter zu steigen. 36 Menschen würden noch vermisst. Mehr als 48'000 Häuser in Nepal wurden nach Angaben der Behörden vollständig überschwemmt.

«Einige Dörfer und Siedlungen sind nicht zu erreichen», sagte der Sprecher des nepalesischen Roten Kreuzes, Dibya Raj Poudel, zur Nachrichtenagentur AFP. Weil die Telekommunikation immer noch unterbrochen sei, sei es schwierig, das Ausmass der Katastrophe zu ermessen.

Der Rot-Kreuz-Sprecher warnte, der Mangel an Trinkwasser und Lebensmitteln könne eine humanitäre Krise in dem armen Himalaya-Staat auslösen.

Die Überschwemmungen treffen ausgerechnet Nepals fruchtbarstes Gebiet, die Terai-Region im Süden des Landes. «Wir erhalten Berichte, dass rund 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Terai überflutet sind», sagte der Agrar-Experte Shankar Sapkota. In Erwartung von Monsun-Regen wurden weiter westwärts 74'000 Menschen in Sicherheit gebracht.

46 Tote in Indien wegen Erdrutsch

In Indien waren allein 46 Menschen ums Leben gekommen, als am Sonntag ein enormer Erdrutsch infolge der Regenfälle zwei Busse mit sich gerissen hatte. Von den Überschwemmungen waren in Indien besonders der Norden und Osten betroffen. Allein im nordostindischen Bundesstaat Assam wurden 200'000 Menschen in Notunterkünften untergebracht.

Im an Nepal grenzenden östlichen Bundesstaat Bihar ergriffen 15'000 Menschen die Flucht vor den Wassermassen. Bei sieben Flüssen in Bihar habe der Pegelstand eine gefährliche Höhe erreicht, sagte ein Behördenvertreter.

Alle Zugverbindungen in den Nordosten des Landes wurden bis Mittwoch gestrichen, wie ein Sprecher der indischen Bahngesellschaft zur Nachrichtenagentur AFP sagte. Einige Gleise seien völlig unterspült.

Im Norden von Bangladesh waren bis zu 700'000 Menschen von den Überschwemmungen betroffen, wie ein Behördenvertreter sagte. Soldaten wurden in die Region geschickt, um beim Verstärken der Dämme zu helfen. Das staatliche Flutwarnzentrum sagte für die nächsten 72 Stunden einen weiteren Anstieg der Pegelstände einiger grosser Flüsse voraus. (dou/sda)