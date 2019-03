Alle Brexit-Varianten abgelehnt – May bietet Rücktritt an

Das Brexit-Chaos in London geht weiter: Das britische Parlament konnte sich am Mittwoch nicht auf eine Alternative zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May einigen.

Varianten einer engeren Anbindung an die EU lehnten die Abgeordneten am späten Abend genau so ab wie ein zweites Referendum oder einen Austritt ohne Abkommen. Insgesamt acht Alternativ-Vorschläge zum Brexit-Abkommen von May standen am Abend zur Abstimmung.

Dafür hatten Abgeordnete der Regierung zeitweise die Kontrolle über die Tagesordnung im Unterhaus aus der Hand genommen. Mit diesen richtungweisenden Abstimmungen wollte das Parlament ausloten, für welche Alternativen es eine Mehrheit gibt. Auch den kommenden Montag hatten sich die Abgeordneten bereits für ihre Zwecke reserviert.

May darf nun wieder hoffen, doch noch eine Mehrheit für ihr Brexit-Abkommen zu bekommen. Dafür würde sie in naher Zukunft ihr Amt aufgeben, wie May am Mittwoch bekanntgab. Sie werde in diesem Fall die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May in einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei am Mittwoch.

May bietet Rücktrittsdeal an

«Ich bin darauf vorbereitet, diesen Posten früher zu verlassen als beabsichtigt, um das Richtige für unser Land und für unsere Partei zu tun.» Sie wisse, dass es auch den Wunsch nach einer neuen Führung gebe – «ich werde mich dem nicht in den Weg stellen». Einen genauen Zeitpunkt für ihren Rücktritt nannte May allerdings nicht. Bereits am vergangenen Wochenende war in Medienberichten über mögliche Interimsnachfolger spekuliert worden. Dazu zählen demnach der EU-freundliche Vizepremier David Lidington und der Brexit-Anhänger und Umweltminister Michael Gove. Beide zeigten sich der Premierministerin gegenüber aber äusserst loyal.

Ursprünglich sollte Grossbritannien schon an diesem Freitag die Staatengemeinschaft verlassen. Brüssel bot London kürzlich eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist aber, dass das Unterhaus dem Austrittsvertrag noch in dieser Woche zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London der EU vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.

Sollte Grossbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.

Alle Alternativen abgelehnt

Die acht Vorschläge, die keine Mehrheit im Parlament fanden:

No-Deal Brexit (B): Der Vorschlag sieht vor, dass Grossbritannien am 12 April die EU verlässt. Ohne eine Vereinbarung. No-Deal wurde aber schon zwei Mal vom Parlament abgelehnt. Der Vorschlag kommt vom konservativen Abgeordneten John Baron.

Common Market 2.0/Norway Plus (D): Das würde bedeuten, dass die Briten im Europäischen Wirtschaftraum bleiben und in die Europäische Freihandelsassoziation eintreten. Das heisst, Grossbritannien hätte Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Dieses Arrangement hat Norwegen mit der EU. Das "Plus" kommt daher, dass der Vorschlag auch ein Zollabkommen beinhaltet. Der Vorschlag stammt von den Labour-Abgeordneten Stephen Kinnock and Lucy Power und den Tories Nick Boles and Robert Halfon.

Norway Option (H): Der Vorschlag gleicht D (siehe oben), aber ohne die Zollunion. Er stammt von Tory MP George Eustice.

Customs Union (J): Der Konservative Ken Clarke will den Brexit, aber gleichzeitig soll Grossbritannien mit der EU in einer Zollunion bleiben.

Labour’s Brexit Plan (K): Das ist der offizielle Vorschlag von Labour, der Voraussetzungen dafür definiert, dass die Oppositionspartei den Deal von May unterstützt. Diese Bedingungen sind eine Zollunion und dass man sich an den Regeln des Binnenmarkts orientiert.

No-Deal Emergency Brake (L): Eine Art Notbremse, um den No-Deal zu verhindern. Sollte bis zwei Sitzungstage vor dem EU-Austritt kein Brexit-Abkommen angenommen sein, muss die Regierung eine Abstimmung darüber abhalten, ob das Land ohne Vertrag ausscheiden soll. Wird das abgelehnt, soll London die Austrittserklärung widerrufen. Den Antrag unterstützt eine überparteiliche Gruppe, angeführt von Joanna Cherry von der Scottish National Party.

Second Referendum (M): Die Forderung lautet, dass das Parlament für keinen Brexit-Kompromiss oder Deal stimmen kann, bis dafür nicht eine Mehrheit der Bevölkerung bei einem zweiten Referendum gestimmt hat.

Malthouse Plan B (O): Der sogenannte Malthouse-Kompromiss wird von einer Allianz aus Brexit-Hardlinern und EU-freundlichen Abgeordneten getragen. Er sieht einen Austritt auf Grundlage des Abkommens von Premierministerin May vor, aber der Backstop soll durch alternative Regelungen ersetzt werden. Gemeint sind technische Massnahmen, die eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland überflüssig machen würden.

So sah der Abstimmungszettel aus:

(red/sz/sda)