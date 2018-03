Anhebung der Eskalationsstufe

Gestern hat Michel Barnier, der Brexit-Beauftragte der EU-Kommission, ein 120-seitiges Papier vorgestellt, in dem dargelegt wird, wie sich Brüssel den geplanten Austritt Grossbritanniens vorstellt. Einen Durchbruch in den Verhandlungen dürfte der Entwurf kaum bringen, ganz im Gegenteil: Man muss kein Brexit-Befürworter sein, um einige Punkte für eine Provokation zu halten.

Zu reden gab vor allem Nordirland. Im Dezember hatten beide Seiten in dieser Frage scheinbar Einigkeit erzielt, freilich um den Preis einer äusserst vagen Formulierung: Mithilfe einer «regulatorischen Angleichung» («regulatory alignment»), so wurde damals festgehalten, sollten Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland über den Brexit hinaus vermieden werden. Gestern legte Barnier dar, wie er dies zu erreichen gedenkt. Geht es nach ihm, soll sich Grossbritannien verpflichten, eine sogenannte «harte Grenze» – also Grenzkontrollen – selbst dann zu vermeiden, wenn dies bedeuten würde, dass Nordirland Teil der EU-Zollunion bleiben müsste.

May kann kaum nachgeben

Sowohl britische Konservative als auch nordirische Unionisten wiesen dies erwartungsgemäss zurück. Bliebe Nordirland Teil der Zollunion, würde dies wohl bedeuten, dass die Zollgrenze die britische Provinz vom Rest des Vereinigten Königreichs trennen würde, denn einen Verbleib ihres Landes in der Zollunion schliesst die Regierung der britischen Premierministerin Theresa May aus. Grossbritannien werde nicht akzeptieren, dass «die verfassungsmässige Integrität des Vereinigten Königreichs» sowie dessen interner Binnenmarkt gefährdet würden, sagte May gestern. Von dieser Position könnte die Premierministerin wohl nicht einmal abrücken, wenn sie es wollte, ist ihre konservative Regierung im Unterhaus doch auf die Stimmen der nordirischen Unionisten angewiesen, die eifersüchtig darüber wachen, dass die Bande zwischen ihrer Provinz und Grossbritannien nicht gelockert werden.

Auch Barnier scheint bewusst zu sein, dass London seiner Maximalforderung kaum nachgeben dürfte. Gestern liess er jedenfalls zwei mögliche Hintertüren offen: Man könne die Nordirland-Frage auch erst im Rahmen einer endgültigen Vereinbarung über die künftigen Beziehungen klären, sagte er, was allerdings bedeuten würde, dass noch längere Zeit Ungewissheit herrschen würde. Alternativ dazu könne London auch die «spezifischen Lösungen» präsentieren, die von britischer Seite mehrfach angekündigt worden seien.

Johnson stolpert beim Herunterbrechen

Eine solch kreative Lösung schwebt offenbar dem britischen Aussenminister Boris Johnson vor. Allerdings tat er seinem Anliegen keinen Gefallen, indem er es mit dem für ihn charakteristischen Unernst vorbrachte. Die Grenze zwischen Nordirland und der Republik, so Johnson am Dienstag im BBC-Radio, sei doch gar nicht so anders als jene zwischen Camden und Westminster, zwei Londoner Stadtbezirken. Auch dort hindere die Innenstadtmaut ja niemanden daran, ohne anzuhalten zu passieren.

Die Häme, die nach dieser Äusserung auf Twitter und anderswo über Johnson niederging, war gross. Dadurch ging unter, was er zum Ausdruck bringen wollte: Dass eine Lösung der Grenzfrage mithilfe moderner Technik möglich sein könnte – sofern beide Seiten ernsthaft daran interessiert sind.

Daran muss allerdings gezweifelt werden. Zumindest einige in Brüssel scheinen derzeit gewillt zu sein, die Nordirland-Frage für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Guy Verhofstadt, der Brexit-Chefunterhändler des Europäischen Parlaments und auf EU-Seite der Mann fürs ganz Grobe, sprach sich gestern dafür aus, dass in Nordirland weiterhin EU-Recht gelten solle.

Einseitige Sichtweisen

Dabei stellte er sich zudem auf den hochmoralischen Standpunkt, das Karfreitagsabkommen von 1998 und damit den nordirischen Friedensprozess retten zu wollen. Der britischen Seite warf er damit indirekt vor, den Frieden durch die mögliche Schaffung einer «harten Grenze» zu gefährden. Dieser Vorwurf ist nicht völlig unberechtigt – und dennoch einseitig und selbstgerecht: Der Frieden in Nordirland beruht auf sorgsam austarierten Kompromisslösungen, mit denen sowohl Republikaner als auch Unionisten leben können. Die Angst der Republikaner vor einer «harten Grenze» ist verständlich, doch die Furcht der pro-britischen Unionisten vor einer Entfremdung zwischen Nordirland und Grossbritannien ist es genauso. Folglich stellt auch Verhofstadt den Friedensprozess infrage.

So legen sich weiterhin beide Seiten ihre Sicht der Dinge zurecht. Grossbritannien kämpfe darum, Irland vor der «harten Grenze» zu verschonen, die Brüssel ihm aufzwingen wolle, kommentierte der Brexit-freundliche Daily Telegraph gestern. So kann man es auch sehen. Wenn man denn will. (Basler Zeitung)