Aus Versehen eine Partei gegründet

Am Dienstagnachmittag war Jeremy Cliffe nur ein Wirtschaftsjournalist. Am Dienstagabend hatte er eine Partei gegründet – ganz aus Versehen. Wie viele seiner Landsleute ist der Brite frustriert über den Zustand seines Landes und den Status bei den Brexit-Verhandlungen. Also veröffentlichte er eine Liste mit Vorschlägen, wie Grossbritannien nicht nur in der EU bleiben, sondern gleichzeitig ein Motor der Europäischen Union werden könnte.

Seinem positiven und radikalen Ansatz – ein Brite solle beispielsweise der nächste Kommissionspräsident werden, Grossbritannien dem Euro beitreten – schob er einen 21-Punkte-Plan für die Entwicklung des Vereinigten Königreichs hinterher. Auch hier fanden sich gewagte Vorschläge: Die Mehrwertsteuer soll abgeschafft und eine Grundsteuer eingeführt werden, das House of Lords durch einen Regionalrat ersetzt werden und die britische Hauptstadt nach Manchester verlegt werden.

Entirely possible to transform UK for the better while staying in Single Market (and perhaps even the EU). Here's the radical manifesto: pic.twitter.com/TrS0pZbwtK — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) 17. Oktober 2017

Ist Cliffe ein volkswirtschaftlicher Spinner? Der Redaktor, der das Berliner Büro des «Economist» leitet, ist überzeugt von seinen Ideen. «Es ist voll und ganz möglich, Grossbritannien zum Besseren zu verwandeln und gleichzeitig im Binnenmarkt (und vielleicht sogar in der EU) zu bleiben», schrieb Cliffe am Dienstag.

2000 Mails innert weniger Stunden

Mit diesen Ideen ist er anscheinend nicht allein. «Interessiert an einer neuen Anti-Brexit-Partei mit sozial-liberalen Grundsätzen?», fragte Cliffe – und ahnte da noch nicht, was dies auslösen würde. Er richtete eine E-Mail-Adresse ein, unter der potenzielle Mitstreiter ihr Interesse bekunden konnten. In den ersten fünf Minuten erreichten ihn 50 Zusagen, nach zehn Minuten waren es 200, irgendwann landeten 45 Nachrichten pro Minute in seinem Postfach, am Ende des Abends waren es über 2000. Ein Kollege hatte einen Twitter-Account und eine Website eingerichtet und der Initiant resümierte baff: «Ich habe wohl aus Versehen eine neue politische Bewegung lanciert.» Die Radicals waren geboren.

Taking stock: it seems I accidentally launched a new political movement this evening, the Radicals (@RadicalsUK). — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) 17. Oktober 2017

Aber wo stehen die selbst ernannten Radikalen? In einem Interview mit Buzzfeed erklärte Cliffe am Mittwochmorgen: «Es gibt eine klaffende Lücke in der politischen Mitte Grossbritanniens, die wir füllen könnten, die Liberal Democrats [die liberale Partei im Vereinigten Königreich] tun es nicht.» Bereits in den vergangenen Monaten haben einige versucht, politische Bewegungen in der Mitte zu gründen, allerdings ohne Traktion zu gewinnen. Der Erfolg von Emmanuel Macron und seiner Partei En Marche stand wohl auch bei den Radicals Pate.

Dass diese neueste Pro-Europa-Bewegung auf der Insel ihren Ursprung auf Twitter hat, ist wohl nicht zufällig. Hier ist die Klientel zu erreichen, die die Radicals ansprechen wollen: jung, urban, politisch progressiv ausgerichtet und offen für neue Ideen, ausgestattet mit den notwendigen technischen und geistigen Fähigkeiten, der neuen Kraft Flügel zu verleihen.

Für Cliffe selbst ist aber erst einmal Schluss: Er übergab die Radicals am Mittwochnachmittag an ein Komitee, das die Idee weiter ausarbeiten will. Er ist überzeugt, dass das, was am Dienstagabend passiert sei, auf ein brachliegendes liberales Potenzial hinweise. Etwas skeptischer zeigt sich dagegen Tom Harris, Kommentator beim «Telegraph»: Der ehemalige Labour-MP und Brexit-Befürworter sieht in den wiederholten Versuchen, eine Mitte-links-Bewegung aufzubauen, lediglich eine Reaktion auf die nach links gerutschte Labour Party und spricht den Radicals als Interessenpartei ihre Daseinsberechtigung in einem Grossbritannien nach dem Brexit ab.

Auch in der Schweiz hat man den Vorstoss von Cliffe wahrgenommen. Stefan Schlegel von der Operation Libero – der potenziellen Schwesterorganisation der Radicals hierzulande – hat schon mal Interesse signalisiert.

Any sort of a radical movement is by definition and by necessity a European project. I would be happy and proud to be a part of it. — Stefan Schlegel (@schlegel_stefan) 18. Oktober 2017

Somit ist die Geburtsstunde einer weiteren politischen Bewegung ein Paradebeispiel dafür, wie die sozialen Medien bürgerliches Engagement erleichtern und befeuern können. Allerdings: Die Followerzahl der Radikalen auf Twitter stagniert im mittleren vierstelligen Bereich, bei Facebook bekennen sich gerade mal zweihundert Nutzer als Fans. Ob sie das Momentum nutzen können, um die anfängliche Euphorie in eine funktionierende Bewegung umzusetzen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Immerhin: Beim Wettanbieter Ladbrokes kann man schon auf die Politneulinge setzen. Die Quoten stehen jedoch nicht sehr gut – 100/1 dafür, dass die Radicals bei der nächsten Wahl einen Sitz gewinnen.

Die Radicals gab es im Vereinigten Königreich übrigens schon einmal: Im 19. Jahrhundert gründeten sie zusammen mit den Whigs und einigen Tories die Liberal Party, eine Vorgängerpartei der Liberal Democrats – ganz ohne Twitter. (Tages-Anzeiger)