Die Herrin der Augenringe

Die Arbeitsbeziehung zwischen Thomas Gutschker und seinem Informanten ist offenbar eine einträgliche: Bereits Anfang Mai konnte Gutschker, ein Redaktor der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), Interna aus einem Treffen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausweiden. Damals hatte May Juncker gerade in London empfangen. Gutschker wusste wenig später zu berichten, der Luxemburger sei der Ansicht, die Britin leide unter Realitätsverlust. May, die sich gerade im Wahlkampf befand, unterstellte der EU im Gegenzug, sich in britische Angelegenheiten einmischen zu wollen.

Gutschkers jüngstes Werk betrifft ein Treffen zwischen May und Juncker Anfang letzter Woche in Brüssel; auch dieses Mal besticht der FAS-Redaktor durch eine detaillierte Wiedergabe der mutmasslichen Ansichten Junckers: «Ängstlich erschien Theresa May dem Kommissionspräsidenten, verzagt und mutlos», schreibt Gutschker, und weiter: «Mays Mimik und ihr Auftreten sprachen Bände. So beschrieb Juncker es später seinen Kollegen. Jeder kann das sehen: Die Premierministerin ist gezeichnet vom Kampf mit ihrer eigenen Partei. Unter den Augen trägt sie tiefe Ringe. Sie sieht aus wie jemand, der nächtelang keinen Schlaf findet. Lachen sieht man sie nur noch selten. (...) Jetzt bringt sie äusserste Kraft auf, um nicht die Contenance zu verlieren.»

Juncker ungefiltert?

Mit Zitaten und indirekter Rede arbeitet Gutschker erst gar nicht: Hier schreibt zwar ein Journalist, doch eigentlich, so der Eindruck, der bei der Lektüre zurückbleibt, ist es Juncker, dessen Sichtweise ungefiltert beim Leser ankommen soll. Eigentlich Neues berichtet Gutschker nicht: Dass May politisch enorm unter Druck steht, ist offensichtlich, dass sie auch unter Stress stehen dürfte, sehr wahrscheinlich (und man meint, ihr dies auch anzusehen, wenn man sie – anders als Juncker – nicht persönlich getroffen hat).

Sicher erscheint, dass, wer immer den Journalisten auch gebrieft haben mag, Theresa May schaden will: Diese kommt bei Gutschker ausgesprochen schlecht weg; der Tonfall, in dem er über die Premierministerin schreibt beziehungsweise Juncker zitiert, ist hämisch bis verächtlich: Beim Treffen mit dem Kommissionspräsidenten scheint May den ebenso richtigen wie banalen Hinweis gemacht zu haben, die EU müsse ihr schon auch ein wenig entgegenkommen, damit sie einen allfälligen Deal auch innenpolitisch durchsetzen könne; im FAS-Artikel wird dies prompt so dargestellt, als habe Theresa May «um Hilfe gefleht».

Die Absicht des Berichterstatters, die Premierministerin als gedemütigt darzustellen, ist unverkennbar. Vor einem halben Jahr noch habe sich May «für den ‹harten Brexit› entschieden», behauptet Gutscker, nun wolle sie eine Übergangsphase. Zumindest Letzteres ist richtig, doch für einen «harten Brexit», also ein Ausscheiden Grossbritanniens ohne vorherige vertragliche Regelung der künftigen Beziehungen, hat sich May nie ausgesprochen, sie hat einen solchen nur nie ausgeschlossen. Diese Position hat sie dieser Tage noch einmal bekräftigt.

Geben und Nehmen

Journalismus, wie Thomas Gutschker ihn betreibt, beruht auf gegenseitigem Nutzen: Der Berichterstatter lässt sich von seinem Informanten instrumentalisieren; im Gegenzug stellt er dessen Sicht der Dinge dar. Wer aber ist Gutschkers Informant? Wie bereits im Mai fiel der Verdacht auch dieses Mal auf Martin Selmayr, Junckers Kabinettschef. Für die EU-kritische und Brexit-freundliche britische Presse ist der Deutsche seit langem eine bête noire, der man jede Schandtat zutraut. Auf Twitter wies Selmayr entsprechende Vorwürfe zurück: «Ich bestreite erstens, dass wir die Presse informiert haben, zweitens, dass Juncker dies gesagt hat, und drittens, dass wir Grossbritannien für den Brexit bestrafen wollen», schrieb er. Der Leak sei ein Versuch, der EU etwas in die Schuhe zu schieben und die Gespräche zu unterminieren.

Nick Timothy, einem früheren Berater Mays, warf Selmayr ebenfalls auf Twitter vor, den Eindruck erwecken zu wollen, die EU versuche der Premierministerin zu schaden. Juncker selbst sagte der BBC, er sei «überrascht, wenn nicht schockiert» über den FAS-Bericht. «Nichts darin» sei wahr. Theresa May und er hätten «ein exzellentes Arbeitsessen» gehabt; die Premierministiern habe sich «in guter Verfassung» befunden, so Juncker ein wenig gönnerhaft, und sei keinesfalls als Bittstellerin aufgetreten. Anwesend bei dem Essen waren neben May, Juncker und Selmayr der britische Brexit-Minister David Davis, Mays Brexit-Berater Oliver Robbins sowie EU-Chefunterhändler Michel Barnier.

Was bleibt, sind Spekulationen

Selmayrs Aussage, nicht die EU-Seite sei es gewesen, die Gutschker aufmunitioniert habe, kann eigentlich nur so verstanden werden, dass er den Leak auf britischer Seite sieht. Dies mag auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheinen, vollkommen abwegig ist es jedoch auch nicht: Wer May schwächen beziehungsweise das Verhältnis zwischen ihr und Juncker vergiften will, dürfte in vielen Fällen ein Interesse daran haben, dass es zu einem «harten Brexit» kommt. Dies trifft auf den harten Kern der EU-Gegner in Mays Konservativer Partei zu, die zudem daran arbeiten könnten, die Premierministerin zu ersetzen, etwa durch Aussenminister Boris Johnson.

Auf einen «harten Brexit» spekulieren könnten aber auch einige in Brüssel: Ein solcher, so deren mögliches Kalkül, würde der EU zwar schaden, Grossbritannien aber noch mehr und dadurch allfällige Nachahmer von einem EU-Austritt abhalten. Damit fiele der Verdacht wiederum auf Selmayr oder einen seiner Kollegen. Dagegen spricht, dass die EU mit einem anderen Premierminister womöglich kaum besser fahren würde als mit Theresa May. (Basler Zeitung)