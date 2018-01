«Ein wahrer Gentleman»

Das Schicksal der Unabhängigkeitspartei (Ukip) zählt zu den Paradoxien der britischen Politik. Auf Ukips grössten Triumph, den Sieg im Brexit-Referendum vom Juni 2016, folgte der Absturz. Das war noch konsequent, schien die Partei ihren Daseinszweck doch verloren zu haben. Was dann aber geschah, widerspricht jeder Logik: Die Debatte über den Brexit schwelte weiter vor sich hin und flammte bald schon wieder auf; die meisten in Westminster würden den Austritt aus der EU wohl am liebsten ganz absagen oder wenigstens so weit wie möglich verwässern. Misstrauisch beäugen die Brexit-Befürworter Regierung und Opposition. Warum vermag Ukip davon nicht zu profitieren?

Die Antwort liegt, wie so oft in der Politik, in personellen Konstellationen. Nigel Farage, Ukips langjähriger Chef, trat nach dem Referendum ab. Seither kam die Partei nie mehr zur Ruhe. Der derzeitige Vorsitzende Henry Bolton, 54, liefert Journalisten seit Wochen Material, doch nicht aus politischen Gründen. Kurz vor Weihnachten hat der dreifache Vater seine Familie verlassen, für Jo Marney, eine 25-Jährige, die von Londoner Zeitungen gern als «Glamour-Model» bezeichnet wird.

Die Affäre allein hätte Boltons Parteikollegen wohl kaum gestört. Ukip ist nicht nur die Partei der boozy lunches, ausgedehnter Mittagessen mit viel Ale und Rotwein, sondern auch eine der letzten Bastionen ungenierter Männlichkeit: Aussereheliche Eskapaden rufen hier noch immer eher Bewunderung als Empörung hervor. Doch Mitte Januar berichtete die Mail on Sunday über rassistische Äusserungen Marneys.

Attacke auf Harrys Verlobte

Meghan Markle, Prinz Harrys afroamerikanische Verlobte, werde die königliche Familie verderben und «den Weg für einen schwarzen König pflastern», hatte Boltons Geliebte in SMS-Nachrichten unter anderem geschrieben. Seit dieser Enthüllung ist bei Ukip Feuer unterm Dach: Mal hiess es, Bolton werde sich von Marney trennen, dann wieder, er werde den Vorsitz aufgeben. Bisher hat er weder das eine noch das andere getan. Am Sonntag entzog ihm das Exekutivkomitee der Partei das Vertrauen; seine politische Überlebenschance dürfte nur noch minimal sein.

Für einen Ukip-Mann ist Boltons politische Biografie eher ungewöhnlich: Bevor er der EU-feindlichsten aller britischen Parteien beitrat, gehörte er der EU-freundlichsten an, den Liberaldemokraten. Im September 2016 erklärte er mir am Rand des Ukip-Parteitags in Bournemouth seinen Sinneswandel: Als Diplomat habe er sein Land bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vertreten. Die EU sei in den dortigen Gremien bemüht, eine gemeinsame Position einzunehmen, berichtete Bolton. Dies führe meist zu zahnlosen Stellungnahmen. Würde London seine eigene Stimme wiederfinden, sässe ein russland-kritischer Akteur mehr mit am Tisch, meinte er. Von Farage, der auch schon seine Bewunderung für Wladimir Putin erklärt hat, hob sich Bolton damit wohltuend ab. Alles in allem schien er mir damals zum vernünftigeren Flügel seiner Partei zu gehören.

«Ein wahrer Gentleman» sei er, sagt Jo Marney über Henry Bolton. Nach einer bevorstehenden Trennung klingt dies nicht. Ukip dürfte der britischen Öffentlichkeit vorerst erhalten bleiben – und sei es auch nur als Zulieferbetrieb der Unterhaltungsindustrie. (Basler Zeitung)