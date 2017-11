Sehnsucht nach der Einheitsregierung

Da capo: Gestern hat sich das britische Unterhaus erneut mit dem Austrittsgesetz für den Brexit beschäftigt. Ein Zugeständnis an rebellische Parlamentarier hatte Brexit-Minister David Davis an gleicher Stelle bereits am Montag gemacht. Dem Parlament, so Davis, solle Zeit gegeben werden, einen allfälligen Vertragsabschluss mit der EU «zu prüfen und darüber abzustimmen». Ein Vertrag werde nur dann in Kraft treten, wenn das Parlament Ja sage.

Was aber würde passieren, wenn das Parlament einen Vertrag ablehnt? Diesbezüglich lässt Davis’ Vorstoss einiges offen: Wäre die Regierung dann verpflichtet, nachzuverhandeln? Und wäre dies innert nützlicher Frist überhaupt möglich? Abgesagt wäre der Brexit damit nicht, wie auch Davis am Montag noch einmal betonte, denn dieser ist durch das Auslösen von Artikel 50 des Lissabonner EU-Vertrages eingeleitet – wahrscheinlich unwiderruflich.

Wer hat etwas davon?

Vor diesem Hintergrund wirkt es paradox, dass das Versprechen des Ministers allgemein als Zugeständnis an die Brexit-Skeptiker oder -Gegner im Parlament gewertet wird. Wird David Davis’ Zusage eingehalten, hätten die Abgeordneten am Ende die Wahl zwischen einem von der Regierung mit Brüssel ausgehandelten Deal und einem sogenannt harten Brexit, also einem Ausscheiden ohne vertragliche Regelung der künftigen Beziehungen. An sich müsste dies eher überzeugte Brexit-Befürworter freuen, von denen viele ohnehin der Ansicht sind, ein harter Brexit wäre die beste Lösung: Schliesst die Regierung einen aus ihrer Sicht faulen Kompromiss mit der EU ab, hätten sie die Chance, diesen zu bekämpfen.

Gestern nun begann die erste von insgesamt acht Debatten über das Austrittsgesetz, mit dem die Geltung von EU-Gemeinschaftsrecht in Grossbritannien beendet, gleichzeitig aber auch EU-Vorschriften in britisches Recht überführt werden sollen. Letzteres gilt als notwendig, um einen einigermassen sanften Übergang zu gewährleisten.

Clarkes dritter Frühling

Einige Abgeordnete störten sich vor allem am Vorschlag der konservativen Regierung, den 29. März 2019 per Gesetz zum verbindlichen Austrittszeitpunkt zu erklären. Der Daily Telegraph berichtete im Vorfeld der Debatte von etwa zwanzig konservativen Abgeordneten, die Theresa Mays Regierung in dieser Frage die Gefolgschaft verweigern könnten. Kenneth Clarke, 77 Jahre alt und seit 47 Jahren im Parlament, gefiel sich dabei einmal mehr in der Rolle des weisen Mannes und obersten Brexit-Kritikers in den Reihen der Konservativen. Eine gesetzliche Fixierung des Austrittsdatums nannte er «albern». Grossbritannien beraube damit sich selbst und die EU der Möglichkeit, wenn nötig länger zu verhandeln. Clarkes Parteikollege Tom Tugendhat wiederum stellte die Frage, was eine Woche oder sogar ein Monat nach 43 Jahren Mitgliedschaft in der EU und deren Vorläuferorganisationen für einen Unterschied mache.

Der harte Kern der Brexit-Befürworter hält dem entgegen, wer den Austritt um einen Monat hinausschieben wolle, der würde ihn am Ende womöglich auch um ein paar Jahre verschieben – oder gleich ganz absagen. So gesehen ist der Vorschlag der Regierung wohl vor allem als Versuch zu verstehen, die Ängste einiger EU-Gegner, um ihren Sieg im Referendum betrogen zu werden, zu zerstreuen.

Historische Reminiszenzen

Die entscheidenden Abstimmungen über das Gesetz werden wohl nicht mehr in diesem Monat stattfinden. Nicht nur die Öffentlichkeit, auch manche Politiker scheinen der dauernden Streitereien müde zu sein. Frank Field, Angehöriger des rechten Flügels der Labour-Partei, Brexit-Befürworter und um markige Sprüche selten verlegen, bemühte gestern eine historische Analogie: Es gelte nun, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, so wie es Winston Churchill getan habe, nachdem er 1940 die Regierungsgeschäfte von Neville Chamberlain übernommen habe. Damals bildeten Churchills Tories zusammen mit der Labour-Partei unter Clement Attlee ein Kriegskabinett, nun brauche es ein Brexit-Kabinett.

Einen entscheidenden Unterschied verschwieg Field: Damals war man sich über das Ziel grundsätzlich einig. (Basler Zeitung)