Vom Glück eines Oppositionsführers

Was den Brexit betrifft, verlaufen die Gräben in Grossbritannien durch die beiden grossen Parteien hindurch. Was Labour, die grösste Oppositionspartei, angeht, verhält sich dies so: Die Unterhausfraktion steht dem Austritt aus der EU mehrheitlich skeptisch bis feindselig gegenüber, abgesehen von einigen älteren, vorwie­gend linken Parlamentariern.

Zu diesen zählt Parteichef Jeremy Corbyn. Im Abstimmungskampf vom Frühjahr 2016 trat er zwar gegen den Brexit ein, doch wohl eher aus Parteidisziplin denn aus Überzeugung. Unter den Labour-Wählern und -Mitgliedern halten die Jüngeren den Brexit mehrheitlich für eine Katastrophe, während ältere Anhänger häufig für den Austritt aus der EU gestimmt haben dürften.

Für Corbyn ist dieses Dilemma kaum lösbar. Gestern kam er dem eher EU-freundlichen Teil seiner Partei entgegen, wahrscheinlich vor allem aus taktischen Gründen. Labour strebe für die Zeit nach dem Austritt Ende März 2019 eine Zollunion mit der EU an, erklärte Corbyn in einer Grundsatzrede in Coventry. Ausserdem sprach er sich für eine «neue, starke Beziehung» seines Landes zum EU-Binnenmarkt aus.

«Eine massge­schnei­derte Be­ziehung»

Die Zollfreiheit zwischen Grossbritannien und dem Kontinent habe sich bewährt, führte er weiter aus, folglich habe es keinen Sinn, daran etwas ändern zu wollen. Grossbritannien, so Corbyn, brauche «eine massge­schnei­derte Be­ziehung» mit Brüssel.

Corbyns Vorstoss könnte die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May in ernste Gefahr bringen. Etwa 15 bis 20 Tory-Abgeordnete, so schätzt Julian Smith, der Chef-Einpeitscher der konservativen Fraktion, könnten ebenfalls eine Zollunion fordern. ­Sollten sie in der entscheidenden Abstimmung nach Ostern gemeinsam mit der Opposition für einen entsprechenden Gesetzeszusatz stimmen, könnte der Regierung angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus eine Niederlage bevorstehen. Bereits wird spekuliert, ob May die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verknüpfen wird. In diesem Fall würden all jene Tories, die gegen die Regierung stimmen, Neuwahlen riskieren – und damit einen möglichen Sieg Corbyns.

Der konservative Brexit-Minister David Davis warf Corbyn noch vor ­dessen Rede in einem Gastbeitrag für den Daily Telegraph vor, ein «Schlangenölverkäufer» zu sein. Vollkommen unberechtigt ist die Kritik nicht. Zum einen wirkt Corbyns plötzliche Konversion wenig glaubwürdig: Den Freihandel, dessen Fahne er nun hochhält, hat er sein gesamtes politisches Leben lang bekämpft.

Einige offene Fragen

Und noch ein anderes Problem bleibt: Corbyn und mit ihm all jene, die eine Zollunion fordern, verschweigen stets, dass eine solche nur zustandekommen kann, wenn auch die EU dem zustimmt. Doch was würde geschehen, wenn diese im Gegenzug beispielsweise eine Fortsetzung der Personenfreizügigkeit fordern und damit eine Bedingung stellen würde, die für die meisten Brexit-Befürworter unannehmbar wäre? Auch deren Forderung, Grossbritannien solle nach dem Brexit die Möglichkeit haben, auf eigene Faust Handelsabkommen mit aller Welt ab­zuschliessen, hätte sich mit einer Zollunion wohl erledigt.

Damit dürfte Corbyns Vorschlag auf eben jenen «Binnenmarkt à la carte» hinauslaufen, den Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rats, erst letzten Freitag wieder einmal ausdrücklich ausgeschlossen hat. Die entscheidende Frage sowohl an Corbyn als auch an die EU-freundlichen potenziellen Rebellen in der Konservativen Partei wäre nun, wie weit sie bereit sind, der EU entgegenzukommen, um eine Zollunion zu erhalten. Doch Antworten darauf erhält die Öffentlichkeit bis jetzt bezeichnenderweise nicht.

Für Theresa May bleibt es ungemütlich

Theresa May wird diesen Freitag eine weitere Grundsatzrede zum Brexit halten. Dabei wird sie eine Zollunion voraussichtlich erneut ausschliessen. Mit den Rebellen in ihrer Partei bliebe sie damit auf Kon­frontationskurs. Etwas anderes bleibt ihr allerdings auch kaum übrig, würde sie sonst doch umgekehrt die Unterstützung der überzeugten ­Brexit-Befürworter verlieren. So oder so bleibt Mays Lage prekär.

Für Corbyn, so schreiben die meisten Kommentatoren nun, stelle seine gestrige Rede einen Befreiungsschlag dar. Innerhalb der Labour-Partei rumort es allerdings weiter: Eine Mehrheit der Briten habe dafür gestimmt, den gemeinsamen Markt und die Zollunion zu verlassen, sagte Frank Field, einer der prominentesten Brexit-Befürworter unter den Labour-Abgeordneten, im BBC-Fernsehen. Wer das nicht respektiere, begehe Verrat an den Wählern.

So bleibt auch Labour innerlich ­zerrissen. Nur hat Jeremy Corbyn im Gegensatz zu Theresa May das Glück, sich in der Opposition zu befinden. Und dort fallen innerparteiliche Friktionen zumindest etwas weniger auf. (Basler Zeitung)