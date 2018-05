AfD-Fraktionschefin nach Brandrede zur Ordnung gerufen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel zur Ordnung gerufen. Weidel gebrauchte in ihrer Rede vor dem Bundestag am Mittwoch die Formulierung «Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse», was Schäuble monierte. «Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen, dafür rufe ich Sie zur Ordnung», fügte Schäuble unter Applaus des Plenums hinzu.

Weidel hatte in der Haushaltsdebatte des Bundestags gesagt, «Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern». Es brauche vielmehr eine «qualifizierte» und keine «plan- und zügellose, bildungsferne Zuwanderung».

Nach Weidel trat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ans Rednerpult. Die Aussprache über den Etat des Kanzleramts hat traditionell den Charakter einer Generalaussprache über die Politik der Regierung. (amu/AFP)