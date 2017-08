Anschlag in Cambrils: «Die haben Sprengstoff bei sich, Mann!»

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei im Küstenort Cambrils, rund 100 Kilometer südlich von Barcelona, fünf mutmassliche Attentäter getötet und hat so offenbar weitere Tote verhindert. Die Terroristen trugen Bombengürtel, wie die Polizei mitteilte. Diese seien kontrolliert gesprengt worden. Mittlerweile heisst es laut spanischen Medien, die sich auf das katalanische Innenministerium berufen, die Gürtel seien nur Attrappen gewesen. Als mögliches Anschlagziel wurde der «Paseo Marítimo» genannt – eine Strandpromenade mit vielen Bars und Discos.

In few minutes we are going to make several controlled explosions in #Cambrils. If you hear detonations DO NOT be alarmed, are controlled! — Mossos (@mossos) 18. August 2017

In Videos von Augenzeugen sind mehrere Schüsse und laute Schreie zu hören. «Verdammte Hurensöhne, schau nur, Mann! Die hatten Sprengstoff bei sich!», ruft ein Mann.

Zivilisten überfahren

Gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen ist die Polizei aufgrund eines «möglichen Terroranschlags» nach Cambrils ausgerückt, hiess es zunächst auf Twitter. Die Anwohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

Berichten zufolge überfuhren die Terroristen mehrere Zivilisten mit einem Auto, bevor sie gestellt und erschossen werden konnten. Ihr Wagen sei auf der Flucht vor der Polizei umgekippt, hiess es. Als sie davonrannten, seien sie erschossen worden. Vier der Angreifer starben nach Polizeiangaben sofort, ein fünfter erlag später seinen Verletzungen. Sechs Passanten und ein Polizist wurden verletzt.

Confirmamos que el 5º terrorista abatido en #Cambrils y que estaba herido, ha muerto / 5th terrorist wounded in #Cambrils finally has died — Mossos (@mossos) 18. August 2017

Die Tat ereignete sich nur wenige Stunden nach einem Terroranschlag in Barcelona. Die katalanische Regierung hat laut Nachrichtenagentur AP inzwischen bestätigt, dass das Attentat in Cambrils mit dem Anschlag in Barcelona in Verbindung steht. Der Innenminister von Katalonien, Joaquim Forn, sagte einem lokalen Radiosender, der Angriff folge «dem gleichen Muster. Es gibt eine Verbindung».

BREAKING: Catalan government says attack in seaside resort is linked to the vehicle attack in Barcelona that killed 13 people. — The Associated Press (@AP) 18. August 2017

(kf/AP)