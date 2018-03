Auch Propaganda verschleisst sich

Wladimir Putins Wahlkampf ist eigentlich in die Hose gegangen. Angefangen mit Putins erstem Paukenschlag Mitte Dezember. Da reiste der Präsident nach Syrien, um dort das siegreiche Ende des Feldzugs und die Rückkehr seiner Krieger in die Heimat zu verkünden. Danach aber gerieten russische Söldner der Truppe «Wagner» bei einem Vorstoss an technisch hoch überlegene US-Streitkräfte und wurden zusammengeschossen, es gab Dutzende Tote.

Kurz darauf folgte der nächste Propaganda-GAU, der Absturz einer Transportmaschine beim Landeanflug auf die Luftwaffenbasis Hmeimim. Diesmal kamen 39 reguläre russische Militärs um. Das Verteidigungsministerium beteuerte hinterher, das Flugzeug sei auf keinen Fall von Rebellen abgeschossen worden.

Bei den Olympischen Winterspielen holte Russland nur zwei Goldmedaillen – peinlich für den Landessportvater. Zu allem Überfluss erkältete sich der athletischste Politiker der Welt auch noch, bei seiner Rede zur Lage der Nation, die man als zentrales Wahlkampfereignis inszeniert hatte, hustete er viel, für Hillary Clinton hatte Ähnliches bei ihrem letzten Wahlkampf böse Folgen.

Und im Moskauer Umland kam es zu Protesten gegen immer grössere, stinkende Müllberge. Schliesslich beschuldigte Grossbritannien den Kreml, er stecke hinter dem Nervengiftanschlag auf einen russischen Exagenten in England.

Putin, militärisch blutig geschlagen, im Ausland des Mordes verdächtigt, halbkrank, vor allen TV-Debatten mit der Konkurrenz kneifend – nach den Regeln westlicher Public Relations führte er einen miserablen Wahlkampf.

Propaganda und Repression

Aber in Russland gelten andere Regeln. Hier ist der Präsidentschaftswahlkampf seit Jahrzehnten ein Bestätigungsritual. Schon Stunden vor dem Ende des Wahlgangs zeichnete sich ab, dass die Staatsmacht ihr erstes Ziel, eine Wahlbeteiligung von 70 Prozent, erreichen wird. Auch Putins Sieg war sicher, wobei man die Wähler mit Musik, Kinderkarussells und iPhone-Verlosungen an die Urnen lockte.

Wie üblich kontrollierten Wahlbeobachter, wie Einzelpersonen oder Mitglieder von Armee-Einheiten oder Studentenwohnheime, die geschlossen anmarschiert waren, ihre Zettel einwarfen. Selbst Oppositionelle gestehen ein, dass die Mehrheit auch ohne frisieren der Wahlen hinter Putin steht.

Nach dem Fall der Sowjetunion rief der US-Politologe Francis Fukuyama das «Ende der Geschichte» aus: Die Regeln der Demokratie würden nun weltweit und ewig regieren. Ein trauriger Irrtum. Nun könnte man in Russland das «Ende der Politik» ausrufen: Putin wird uneingeschränkt und ewig regieren.

Putins Apparat betreibt ein Propaganda- und Repressionssystem, das alle, die dagegen opponieren, marginalisiert, auch kriminalisiert – etwa den liberalen Hoffnungsträger Alexei Nawalny. Oder zum Mitspielen zwingt. Die Gegenkandidaten mochten zwischendurch Kritik üben, aber sie taten das so, dass es Putin nutzte.

So erstaunte der Grossfarmer Pawel Grudinin als kommunistischer Präsidentschaftskandidat plötzlich mit penetranten Hymnen auf Stalin, die gemässigte Linkspatrioten in Putins Arme trieben. Dieses System wirkt immer perfekter, erlaubt inzwischen sogar mehrfache Stimmabgaben, nach Angaben der Wahlbehörden filtern die Computer dann die erste gültige heraus. Aber je perfekter ein System funktioniert, umso weniger Begeisterung produziert es oft. Putins Propaganda lärmt schon jetzt am Limit, Feindschaft zum Westen und neue russische Atomraketen wurden zu Hauptthemen des Wahlkampfs, schon drohen russische Politologen, England «von der Landkarte zu radieren».

Garant der Stabilität

Dieses Rasseln mit Nuklearsprengköpfen und Wunderpanzerketten aber mag den Durchschnittsrussen, die in den «heroischen Jahren nach der Krim» über ein Viertel ihres Einkommens eingebüsst haben, irgendwann auf die Nerven gehen. Auch Propaganda verschleisst sich. Es ist offensichtlich, dass Putin den Krieg als neues Lieblingsmittel seiner Politik entdeckt hat. Aber die Gesellschaft steht nur zum Wählengehen vom Sofa auf, die blutigen Verluste in Syrien sind auch deshalb kaum ein Thema, weil der Masse der Russen der Feldzug dort sehr gleichgültig ist. Sie hat sich an Putin als Garant von Stabilität gewöhnt, Krieg wollen auch die Russen nicht.

Statt der nationalen Aufbruchstimmung, die Putin seit Jahren beschwört und anheizt, herrscht in Russland Wirtschaftsstagnation, Apathie, Flucht auf die Datscha. Die Unterstützung für Putin ist inzwischen ziemlich passiv. Wenn die Russen irgendwann wieder aktiv werden, könnte diese Unterstützung in etwas anderes kippen.

Auch das russische «Ende der Politik» wird nicht ewig dauern. Der Wahlsieger sollte irgendwann etwas gegen die stinkenden Müllgebirge rund um seine Hauptstadt unternehmen. Es wäre zu dumm, wenn eine stinkende Nebensächlichkeit zum Anlass würde, dass die Moskauer wieder gegen Putin auf die Strasse gehen. (Basler Zeitung)