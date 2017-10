Auf politischem Neuland

Jetzt greift er nach der Macht. Heinz-Christian Strache (48), Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – ein Politiker mit rechtsextremer Vergangenheit. Er schickt sich an, mit der konservativen ÖVP unter Sebastian Kurz (31) eine Koalition zu schmieden. Seine Partei wurde bei der Nationalratswahl am 15. Oktober mit 25,97 Prozent die drittstärkste Partei im Land. Wie hat er das geschafft?

Strache spricht Ängste an, die viele Menschen mit sich rumschleppen. Es ist die Angst, vom Fortschritt abgehängt zu werden. Die Angst vor Fremden, die ins Land kommen, als Flüchtlinge und Asylsuchende. Die Angst vor wirtschaftlichem Niedergang. Verbunden sind diese Ängste mit sinkendem Vertrauen in die traditionelle Politik. Von ihr fühlen sich viele im Stich gelassen. Und sie misstrauen den Institutionen der EU.

Damit hat Strache seine Parolen und Angriffsflächen. Er gewinnt Profil, indem er den anderen Parteien Unfähigkeit vorwirft und sich selbst als einzige wahre Alternative darstellt. Sein Motto: «Hauptsache dagegen.»

So schürt er den Frust und die Wut der Bürger und porträtiert sich als deren wahrer Interessenvertreter. So hat er sich aufgeschwungen zum Helden der Enttäuschten, der Verunsicherten und der Verärgerten. So schafft er emotionale Resonanz, die ihm Zuspruch bringt. Wer so denkt wie wir, so die Emotionslogik seiner Gefolgsleute, der weiss, wo es langzugehen hat.

Ein ungehobelter Krawallmacher

Im letzten Wahlkampf, bemüht um Teilhabe an der Macht, die nur mit einem Bündnispartner zu haben ist, gab er sich moderater als in all der Zeit davor. Gesinnungswandel? Oder Machtkalkül? Erstaunlich wäre jedenfalls, wenn er abgelegt hätte, was ihn bisher ausmachte.

Strache war stets ein lautstarker, aggressiv polarisierender Provokateur. So avancierte er zu einem der bekanntesten Rechtspopulisten Europas. Er gab den Aussenseiter, der politische Widersacher beschimpfte, anschrie und verspottete – auch im Parlament. Nun behauptet er, er könne selbstverständlich jedes Regierungsamt übernehmen.

Schützenhilfe bekommt er dabei schon jetzt von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der ihm bescheinigt, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Kurz betont auch, dass es eine grosse «Schnittmenge» an politischer Zielsetzung gebe.

So steuert Strache die FPÖ auf Regierungskurs. Für ihn ist das politisches Neuland. Oder, wie es FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl formulierte: Wir sind hier «nicht ortskundig». Selbstbewusst gehen sie es unter Straches Führung trotzdem an.

Die FPÖ begibt sich in eine heikle Phase: Zum einen gibt sie ihre langjährige Oppositionsrolle auf, um den Regierungspart zu übernehmen, und wird ihre Versprechen nun einlösen müssen. Denn die Wähler erwarten Lösungen für jene Probleme, die die Partei so lange angeprangert hat. Und zum anderen regierten schon einmal Schwarz (ÖVP) und Blau (FPÖ) miteinander.

Die FPÖ zerbrach dabei, freilich unter anderer Führung. Strache, das kann er sich zugutehalten, hat die Freiheitlichen wieder zusammengeschweisst und zu neuen Höhen gebracht. Er will dafür sorgen, dass die FPÖ in einer Koalition nicht aufgerieben wird und ihr Profil verliert. Wie er das hinkriegen will – konfrontativ und konziliant zu sein –, das ist allerdings eine sehr offene Frage.

Es soll «niemand glauben, dass wir es der ÖVP leicht machen werden», tönt er. «Vor allem die ÖVP soll das nicht glauben.» Schon versucht Kurz zu beruhigen. Man wolle Koalitionsverhandlungen «auf Augenhöhe, getragen von gegenseitigem Respekt», versichern sich beide gegenseitig.

Strache, der sich nun staatsmännisch gibt, kommt gekleidet schon staatsmännisch daher – mit dunklem Anzug und Krawatte. Er trägt eine straff zurückgekämmte Frisur und stellt teure Uhren zur Schau. Er will zeigen: Ich habe den Aufstieg geschafft.

Aufgewachsen ist er in einfachen Verhältnissen. Sein Vater hatte die Familie früh verlassen, und seine Mutter – die Drogerieangestellte war – musste ihn alleine erziehen. Mit ihr wohnte der Sohn in einer bescheidenen Eineinhalbzimmerwohnung in einem Wiener Arbeitermilieu. Weil sie niemand hatte, um auf ihren Sohn aufzupassen, schickte seine Mutter ihn unter der Woche ins Internat. Dort verbrachte er seine Volks- und Hauptschulzeit.

Danach absolvierte Strache eine vierjährige Lehre zum Zahntechniker und machte sich selbstständig. In den 1990er-Jahren wurde er Mitglied der «Burschenschaft Cimbria». Durch sie gelangte er auch zur FPÖ. Die Partei war aus dem VdU (Verband der Unabhängigen) hervorgegangen, einst ein Sammelbecken für Altnazis und rechtslastige Parteilose.

Nicht zuletzt aus Bewunderung für Jörg Haider, in den 1990er-Jahren der erfolgreichste Rechtspopulist in Europa, zog es Strache in die FPÖ. Haider wurde sein Mentor.

Nachwuchshoffnung der FPÖ

Anfangs gab es gegen den Mann, der heute die FPÖ als Parteichef in eine Regierung führen wird, noch innerparteilichen Widerstand. «Er mag im jugendlichen Wallen vielleicht ein bisserl weit rechts gestanden sein», sagte FPÖ-Ikone Otto Scrinzi 2009 über Straches Jugendjahre.

Tatsächlich war Strache in der rechtsextremen Szene eifrig unterwegs gewesen. Aufgewachsen in der deutschnationalen Szene, hatte er Kontakte zur Neonazi-Szene geknüpft. Er nahm an Zeltlagern der «volkstreuen Jugend» (einer völkischen Nachwuchsorganisation) teil, zog zusammen mit Neonazis bei Demos durch die Strassen und nahm an paramilitärischen Wehrsportübungen teil. Davon wusste in der FPÖ angeblich keiner. Oder wollte es nicht wissen. Und geschadet hat es Strache ganz und gar nicht.

Am Anfang seiner politischen Arbeit konzentrierte er sich auf seinen Stadtteil. Hier machte er schnell Karriere: 1991 wurde Strache der jüngste Bezirksrat in Wien und bald darauf dort auch Bezirkschef der FPÖ. 1996 wurde er Abgeordneter im Wiener Landtag und Mitglied des Landesparteivorstandes der FPÖ Wien. Da galt er schon als Nachwuchshoffnung der FPÖ. 2004 stieg er auf zum Parteiobmann von Wien. Damals vertrat Strache die Position, dass die Türkei kein Teil Europas sei und forderte dazu auf, das Land auf Distanz zu halten.

2005 kam Straches grosse Stunde: Haider gründete eine neue «Bewegung», entfachte grosse innerparteiliche Streitereien, spaltete sich von der FPÖ ab und Strache schwang sich auf zum Retter der Freiheitlichen. Er brachte sie wieder auf einen stramm rechten Kurs, holte die Abtrünnigen zurück und führte die FPÖ zu neuen Erfolgen.

Straches Erfolgsrezept: klare Feindbilder (die Muslime und der Islam) und das ständige Spiel mit der Provokation. Seine Aussagen wurden in ganz Österreich gross plakatiert. «Die Islamisierung gehört gestoppt»; «Daham statt Islam»; «Heimatliebe statt Marokkanerdiebe»; und «Österreich denkt um – Zu viel EU ist dumm». Das Wahlprogramm: eine kompakte Mischung aus konservativer Gesellschaftspolitik, Heimatgefühlen, Opfermythos, EU-Kritik und sozialen Anliegen.

Strache hat immer betont, seine FPÖ sei nicht Haiders FPÖ. Ebenfalls stellte Strache klar, dass er zu Haider und dem Rest der Orangen (BZÖ) keinen persönlichen Kontakt mehr hatte. Er habe zwar Bekannte und Freunde, die Mitglieder anderer Parteien sind, aber «mit charakterlosen Gesellen und Mandatsräubern ist keine Freundschaft möglich», sagte er dem Magazin Profil.

Österreichs Medien machten Strache häufig Vorwürfe wegen seiner Nähe zu Haider. Sie neckten: Wenn man die Augen schliesst und ihnen zuhört, glaubt man, Jörg Haider zu hören. Das war Strache überhaupt nicht recht. «Ich bin der erste Strache und kein zweiter Haider», erwiderte er. «Haider hat sich verkauft, ich verkaufe mich nicht.» Es war sein Ziel, sich vom übermächtigen Vorgänger abzugrenzen, und das ist ihm gelungen.

Rechtsextreme Jugendsünden

Straches rechtsextreme Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. 2007 tauchen Fotos von Treffen der Wiking Jugend und anderen rechtsextremen Organisationen auf. Diese beweisen, in welchem Kreis er sich als junger Mann bewegt hat. Darunter auch ein Bild, das Strache 1989 mit dem sogenannten «Kühnengruss» zeigt. Die Drei-Finger-Geste gilt unter Neonazis als geläufige Abwandlung des «Hitlergrusses».

Strache behauptete, er habe damit bloss Bier bestellen wollen. Ein zweites Bild zeigt den Politiker uniformiert bei einer Wehrsportübung in Kärnten – daneben sind drei bekannte Neonazis zu sehen. Auch hier hat Strache eine Ausrede. Sie haben bloss Paintball gespielt.

Der damalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) reagierte gelassen: Er werde niemandem irgendwelche «Jugendtorheiten» ein Leben lang nachtragen. Dafür erhielt Gusenbauer viel Kritik. Er musste nachlegen und warf Strache vor, sich nicht ausreichend von seinen Aktivitäten distanziert zu haben.

Zu seiner Vergangenheit sagt Strache: «Ich war ein junger, dummer Bub.» Seine früheren Kontakte zu Rechtsextremisten, die Kritiker ihm zur Last legen, stellt er als «Jugendsünden» dar und spricht von einem «Lernprozess». Ein Neonazi sei er «nie gewesen und werde nie» einer sein. Und als Obmann, beteuert er, dulde er keine Nazi-Verherrlichung oder Antisemitismus. Denn er sei ein untadeliger Demokrat.

Tatsächlich präsentiert der FPÖler sich neuerdings als Bürgerlicher. Mit sanfter Stimme und freundlichem Lächeln gibt er sich im österreichischen Nationalratswahlkampf staatsmännisch. Kaum aggressiv. Dazwischen verweist er gern auf seine «glückliche Ehe» mit seiner neuen Frau Philippa. Strache bemüht sich zugleich, die Vergangenheit der FPÖ und damit auch seine eigene zu vernebeln.

Er beherrscht die Rede vor tausend Anhängern ebenso wie TV-Duelle, und blüht dabei so richtig auf. «Man kann uns verzögern, aber nicht aufhalten», sagte Strache während des Wahlkampfs und preist seine «Truppe» als «die einzige Alternative gegen die rot-schwarze Dauerkoalition». Nur sie könne einen politischen Wechsel herbeiführen.

Nach fast 30 Jahren Oppositions-Propaganda will Strache endlich an die Macht. Er weicht seinen Ton auf und reduziert seine Forderungen. So versucht er den Eindruck zu vermeiden, er wolle Österreich aus der EU herauslösen. Mit diesem Gedanken hat er früher oft gespielt.

Nun stellt er es so dar, als ginge es ihm lediglich darum, bürokratische Auswüchse und Fehlentwicklungen auszugleichen. Für Kurz und seine ÖVP ist das eine Grundvoraussetzung für eine Koalition. Ein Bündnis mit einem erklärten EU-Gegner könnten sich die Konservativen nicht leisten – nicht in Österreich und schon gar nicht international.

Nun also beginnen die Koalitionsverhandlungen. Und beide Seiten stellen es so dar, als werde man sich schon einvernehmlich zusammenraufen. (Basler Zeitung)