Auf und ab

Der italienische Konsul in Basel, Michele Camerota, sagte am vergangenen Samstag im Gespräch mit der Basler Zeitung: «Egal, wer die Wahlen gewinnt, Italien wird ohnehin seinen Weg gehen.» Der Mann, der aus der Provinz Latina stammt, einer Hochburg der Rechten, dürfte mit seiner Aussage möglicherweise richtig liegen.

Seit seiner Gründung vor 72 Jahren gab es in Italien 64 Regierungen. Das Land wurde mehrfach erschüttert: vom Zweiten Weltkrieg, Korruptionsfällen, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, der Mafia. Der unsanfte Aufprall auf dem harten Boden der Realität hinterliess Narben, aufgestanden ist Italien aber immer. Mithilfe erfinderischem Geschick, einer gewissen Anpassungsfähigkeit, ein bisschen Glück und viel Selbstironie.

Wer aber jetzt nach Italien blickt, knapp eine Woche vor den Parlamentswahlen, dem fällt es schwer, optimistisch zu bleiben. Seit Monaten liefern sich die Parteien einen hasserfüllten Wahlkampf. Jedes Mittel ist recht, um den politischen Gegner zu schwächen. Selbst tragische Zwischenfälle wie der grausame Mord an einer 18-jährigen Römerin, die zerstückelt in Koffer gefunden wurde – oder der Angriff eines Rechtsextremisten auf sechs Afrikaner in Macerata in den Marken.

Wahlkampfthema Zuwanderung

Die Zuwanderung ist denn auch das führende Thema im Wahlkampf. Der Grossteil der Flüchtlinge, die im Mittelmeer gerettet werden, wird nach Italien gebracht. 2017 waren es mehr als 119 000 Menschen. Die überbordende Bürokratie verhindert oft die Rückführung illegaler Migranten. Diese hausen dann in besetzten Gebäuden oder lagern in Parks und Bahnhöfen. Um zu überleben, müssen sie betteln oder dealen. Bei vielen Menschen löst das ein Gefühl von Angst aus.

Eine Situation, die das Mitte-rechtsBündnis, angeführt von Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi, skrupellos ausnutzt. Der Koalition gehören weiter die ausländerfeindliche Lega und die postfaschistische Partei Fratelli d’Italia an. Für den Vorfall in Macerata machte Lega-Chef Matteo Salvini die aktuelle Mitte-links-Regierung verantwortlich. Auf Twitter schrieb er: «Wer sich irrt, muss zahlen. Die unkontrollierte Einwanderung führt zu Chaos, zu Wut.»

Gemäss der jüngsten Umfrage führt der Mitte-rechts-Block mit 36 Prozent Wählerstimmen – Tendenz steigend – und ist somit das einzige Bündnis, das auf die absolute Stimmenmehrheit in Abgeordnetenkammer und Senat hoffen kann. Beim neuen Wahlgesetz, einer Mischung aus Mehrheits- und Proporzsystem, ist es dennoch ein hochgestecktes Ziel. Denn um die Mehrheit im Parlament zu erobern, muss man sich in mindestens 40 Prozent der Ein-Mann-Wahlkreise und in 70 Prozent der Verhältniswahlkreise behaupten.

Ein Drittel der Parlamentssitze wird nach dem Mehrheitssystem vergeben. Der meistgewählte Kandidat in einem Wahlkreis erhält den Sitz. Zwei Drittel der Parlamentssitze werden nach Proporzsystem verteilt.

In den Regionen Norditaliens ist von einem Erfolg des Mitte-rechts-Bündnisses auszugehen. Ausschlaggebend für das Wahlergebnis wird aber der Süden sein. Dort räumen Meinungsforscher dem Movimento 5 Stelle gute Chancen ein. Die Protestbewegung um den Komiker Beppe Grillo profitiert ebenfalls von der angeheizten Stimmung und der Unzufriedenheit der Italiener.

Ihr Wähleranteil beträgt derzeit rund 28 Prozent. Sie ist somit stärkste Einzelpartei – trotz internen Unruhen: Den Grillini wird vorgeworfen, Teile des Wahlprogramms von Wikipedia abgeschrieben zu haben. Zudem sollen sich Mitglieder unrechtmässig bereichert haben, mit Beiträgen, die zur Unterstützung von kleinen Unternehmen vorgesehen waren. Fünfsterne-Parlamentarier verpflichten sich dazu, einen Teil ihres Lohns zu spenden.

Sowohl das Mitte-rechts-Bündnis als auch die Fünfsterne-Bewegung fallen durch populistische Versprechen auf. Wie schon 1994, vor seinem ersten Wahlsieg, kündigt Silvio Berlusconi «weniger Steuern für alle» an; er will eine Flat Tax auf Einkommen einführen. Lega-Chef Matteo Salvini wirbt mit dem Slogan «Prima gli Italiani» gegen die Zuwanderung, ganz nach dem Motto des amerikanischen Präsidenten Donald Trump («America first»). Die Fünfsterne-Bewegung strebt ein bedingungsloses Grundeinkommen an und will die Rentenreform abschaffen.

Linke in der Krise

In diesem Wettrennen um das spektakulärste Wahlversprechen wirkt der Partito Democratico, die Regierungspartei des 2016 als Premiers zurückgetretenen Matteo Renzi, beinahe schon langweilig. Sie ist darum bemüht, sich als zuverlässige und europafreundliche Kraft zu präsentieren, die sich vom Populismus der anderen Parteien klar distanziert. Renzi will vor allem neue Arbeitsplätze schaffen und die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Diese liegt in Italien bei 32 Prozent und bleibt nach wie vor die höchste in Europa – fast fünf Millionen Italiener leben laut Statistikamt Istat in einem Zustand absoluter Armut.

2017 wuchs die Wirtschaft in Italien um 1,4 Prozent und damit so stark wie seit 2010 nicht mehr. Die Wählerschaft würdigt die Anstrengungen der Regierungspartei aber nicht. Der Partito Democratico ist weit entfernt vom Triumph bei den Europawahlen von 2014. Damals erreichte er 40 Prozent der Wählerstimmen. Diese sind in der Zwischenzeit auf 23 Prozent gesunken. Das Mitte-links-Bündnis, zu dem neben den Sozialdemokraten die Alternativa Popolare, Italia dei Valori und Unione per il Trentino gehören, wird laut Umfragen einen Stimmenanteil von 27 Prozent erreichen. Die Experten in Italien sind sich einig: Die Linke wird eine historische Niederlage erleiden.

Italien erwartet am 4. März ein politisches Beben. Im schlimmsten Fall wird das Land am Morgen nach den Wahlen unter Trümmern aufwachen. Und danach wieder aufstehen. (Basler Zeitung)