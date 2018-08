Beim bösen Markus in Nürnberg

«Ich bin der Markus – und do bin i daham!», ruft Markus Söder am Schluss vom Rednerpult in die Menge. Diese klatscht frenetisch und steht von den Bierbänken auf. Markus Söder hat es wieder getan. Etwas mehr als eine Stunde lang hat er sich quer durch die bayerische und deutsche Politik geredet und klargemacht, warum seiner Meinung nach auch nach sechzig Jahren Regierung nur die CSU garantieren kann, dass sich alles genau so ändert, damit Bayern bleibt, wie es ist.

«Daham», das bedeutet an diesem Abend nicht nur Bayern, sondern «Nürnberg Ost», der Wahlkreis, in dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wohnt, und in dem er am 14. Oktober für den bayerischen Landtag kandidiert. Dort, im Stadtteil Wöhrd, findet am Wochenende das Kirchweihfest statt und die CSU nutzt die dafür aufgestellte Infrastruktur für den Auftritt ihres Spitzenkandidaten.

So macht sie das landauf und landab in Dörfern und Städten. Das Bier wird im Litermass ausgeschenkt und die würzigen, kleinen Nürnberger Rostbratwürste kommen im Dutzend vom Grill. «Bierzeltwahlkampf» heisst das hier und die CSU ist stolz darauf, dass sie auch im roten Nürnberg ein Zelt mit mehr als 700 Plätzen füllt. Ausserhalb der Stadt ist das Publikum oft mehr als doppelt so zahlreich. Viele Leute kommen aus der lokalen CSU, aber es sind auch Neugierige hier, die «den Söder» einmal live erleben wollen.

Das Land der Empörten

Auf den Tischen liegen Bierdeckel, auf denen man seinen Beitritt zur CSU erklären kann, eine Erinnerung an Zeiten, in denen die Christdemokraten die Steuererklärung auf einem Bierdeckel möglich machen wollten. Das ist 15 Jahre her und Deutschland und seine Christdemokraten sind unter Langzeit-Kanzlerin Angela Merkel nicht mehr dieselben wie damals. Von einfachen und tiefen Steuern für alle spricht niemand mehr, nicht einmal Markus Söder. Deutschland ist ein von Spalten durchzogenes Land geworden, oder «polarisiert», wie Sozialwissenschaftler sagen.

An moralisch aufgeladenen Fragen spalten sich die deutschen Geister. Das Land kann seit Jahren nicht mehr sachlich diskutieren, weder über Energiepolitik, noch über den Sozialstaat oder über seine Armee – und schon gar nicht über Flüchtlinge. Es ist ein Land in Dauerempörung, am lautesten schreien Politiker und Journalisten. «Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee», schrieb der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel vor fast 200 Jahren – und manchmal scheint es, er habe damit die deutsche Politik bis heute vergiftet. Egal, was derzeit in unserem nördlichen Nachbarland passiert – es geht immer gleich ums Ganze, um den moralischen Zustand der Nation.

Das Missverständnis über Söder

Und dann kommt ein Ministerpräsident wie Söder daher. Er redet anders. In seiner Regierungserklärung vor gut hundert Tagen hat er gegen den Rat der eigenen Leute hundert konkrete Punkte versprochen und arbeitet die seither mit deutscher Akribie ab. Davon spricht er an diesem Abend im Bierzelt, nachdem er mit dem bayerischen Defiliermarsch, gespielt von den Lillachthaler Musikanten, Punkt 19 Uhr eingetroffen ist. Doch in den moralisch aufgeladenen Zeiten will die politisch-mediale Elite von ihm keine politischen Projekte, sondern ein Bekenntnis. In den Schreibstuben will man wissen, zu welcher Seite er gehört. Zählt er zu den Guten oder zu den Bösen?

Die moralisch aufgeladenen Zeigefinger im übrigen Deutschland begegnen einem mit Misstrauen, der einfach Politik macht. Vielleicht ist das das Missverständnis zwischen Söder und dem Rest. Söder redet im Zelt davon, was er alles gemacht hat und noch machen wird. «Einen Politiker darf man nicht daran messen, was er sagt, sondern was er tut», ruft Söder ins Bierzelt und das Publikum applaudiert frenetisch. Entsprechend erzählt er vom Wöhrder See, in dem man wieder schwimmen kann, seit er ihn renaturiert habe, von der Nürnberger Kaiserburg, in der man nun heiraten könne und vom Heimatministerium, das er von München nach Nürnberg brachte.

Er habe die CSU aus Angst vor der AfD nach rechts geführt. Das ist die These, die ihn seit der Übernahme des Ministerpräsidiums begleitet. Sein Entscheid vom Frühling, dass in allen bayerischen Amtsstuben ein Kreuz zu hängen habe, gilt bis in alle Zeiten als Beweis dafür. Als Söder im Juni Migranten, die anderswo schon mit einem Asylantrag abgeblitzt sind und nun noch einen in Deutschland stellen, als «Asyltouristen» bezeichnete, ging ein Aufschrei durch Medien und Politik. Die bayerische SPD drohte mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht. Söder gab im Juli nach und verkündete, auf den Begriff zu verzichten. Doch jene, die sich auf der einzig richtigen Seite wähnen, fühlten sich bestätigt und trauen ihm nun erst recht nicht mehr.

Doch Söder und seine Partei wollen nicht rechts, sondern alles sein: rechts und links, grün, sozial, freiheitlich und bäuerlich. Er redet deshalb an diesem Abend im Bierzelt vom Pflegegeld für Angehörige, die Betagte betreuen, vom Kindergeld und vom Familiengeld obendrauf, das man «nur in Bayern, sonst nirgendwo» bekommt. Das sind Forderungen, die auch von einem Sozialdemokraten stammen könnten. Da erscheint die Eigenheim-Zulage schon eher konservativ, mit der Familien der Kauf eines eigenen Häuschens ermöglicht werden soll. Und dass er unter dem Eindruck der sommerlichen Trockenheit nicht nur finanzielle Hilfe für die Bauern, sondern auch mehr Geld für die Klimaforschung, für einen «Masterplan Moore» und einen «Blühpakt Bayern» ausgeben will, lässt ihn wie einen konservativ angehauchten Grünen ausschauen.

Als ob er diesen Verdacht zerstreuen wollte, erzählt er jetzt, dass die Bauern auch bei dieser Hitze genau Buch führen müssten, wann welche Kuh auf die Koppel komme. «Wir wissen in unserem Land nicht, wie viele Zuwanderer da sind, aber wir wissen von jeder Kuh, wann sie das letzte Mal frische Luft geschnappt hat.»

Es sind diese Spitzen, mit denen Söder das Festzelt zum Kochen bringt, und die ihm die selbsternannten Guten in Deutschland nicht verzeihen. Für die Süddeutsche Zeitung, die links-grüne Aussenstelle des hegelianischen Rest-Deutschlands in München, sind das alles nur «Inszenierungen», die verdecken sollen, dass sich da einer ganz rechtsaussen anbiedert. Dass er von den sechzig Minuten Redezeit nur rund zehn Minuten für die Zuwanderung verwendet, spielt da ebenso wenig eine Rolle wie sein Hinweis darauf, dass sein Land zwei Milliarden Euro pro Jahr für Flüchtlinge und deren Integration aufwendet, mehr als für Gesundheits-, Umwelt- und Wirtschaftsministerium zusammen.

Dank an die Helfer

Er danke allen Helfern in Staat, Kirchen und Zivilgesellschaft, welche bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise geholfen hätten, fügt Söder an. In Bayern hätten alle Ankommenden ein Dach über den Kopf bekommen. Im «roten Berlin» habe das nicht geklappt. «Wir helfen gerne», sagt er dann auch noch, «aber am Ende braucht es eine Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung.» Wer nicht als Asylant anerkannt werde oder Gesetze missachte, der müsse in seine Heimat zurück. Und dann verweist ausgerechnet der als rechtskonservativ verschriene Söder darauf, dass er angesichts der vielen Migranten von allen Bundesländern am meisten neue Lehrer und Schulpsychologen eingestellt habe, weil die Sprache und eine gute Bildung die beste Chance für Integration und Aufstieg seien. Die Zugewanderten müssten sich allerdings «unseren Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen». Söder sagt es ruhig und ohne den schrillen Unterton der AfD.

Und doch dürften ihm genau die Prozente der AfD am Schluss fehlen, um die traditionelle Mehrheit der Stimmen für seine CSU zu holen. Die AfD kommt in Umfragen derzeit auf gut 13 Prozent. Das seien aber Leute, welche die Rechtsaussenpartei gar nicht gut finden, sondern viel mehr die CSU quälen wollten, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kürzlich. Söder kommt mit seiner CSU im Moment nicht einmal auf vierzig Prozent. Es wäre das schlechteste Ergebnis seit 1954. «Irren ist demoskopisch», sagt er an diesem Abend dazu, um die Zuversicht im Bierzelt am Leben zu erhalten.

Im Landtag, dem bayerischen Parlament, selber sieht es anders aus. Sowohl die «Freien Wähler» wie auch die FDP dümpeln gemäss Umfragen an der Fünfprozent-Hürde herum, die es zu überwinden gilt, um überhaupt Sitze zu bekommen. Scheitern sie, könnte es mit der Weiterführung der alleinigen CSU-Regierung doch noch klappen. Vielleicht muss Söder aber in eine Koalition. An diesem Abend in Wöhrd lässt er an keinem möglichen Partner ein gutes Haar, ausser an den «Freien Wählern», denn die wollten stets dasselbe wie die CSU, «nur mit einer Mass Freibier oben drauf». Das Zelt jubelt.

Wer will noch «Rückgrat»?

Söder sieht sich als jener, der die «gespaltene Gesellschaft» zusammenhält. Er beobachte eine Verrohung des politischen Stils. Er aber werde politische Gegner nicht persönlich angreifen. «Einer muss in Bayern das Land zusammenhalten, die anderen können das nicht», findet Söder. Die CSU sei «der Anker, das Zentrum, das Rückgrat Bayerns». Sein Problem ist allerdings, dass einige in Bayern dieses Zusammenhalten gar nicht mehr wollen. Die «Berliner Verhältnisse», die Söder an diesem Abend mehrfach ablehnt, sind vermutlich bereits in Bayern angekommen.

Nicht im Bierzelt am Ufer des Wöhrder Sees, aber in der wie in Restdeutschland gespaltenen, moralisierten Gesellschaft. Er stehe für «gesunden Menschenverstand statt Ideologie», verspricht Söder. Wie viele das noch wollen, ist die Frage, die bei den Wahlen beantwortet wird. Söder verstehe seine Bayern nicht mehr, ätzte die FAZ vor einigen Wochen. Vielleicht ist es anders, und die Redaktoren verstehen Söder nicht mehr.

«Die Journalisten leben in einem skandalösen Land», sagt Markus Söder dann auch noch. «Doch Bayern war noch nie so stark und so erfolgreich wie heute.» Das Land versorge über den Finanzausgleich der Länder den Rest von Deutschland. Vielleicht genügt das alles nicht, um von Medien und Politik respektiert zu werden. Wer Erfolg hat, bekommt es zu spüren. Und vielleicht braucht Markus Söder einfach mehr als hundert Tage, um seine Bayern davon zu überzeugen, dass der Südosten Deutschlands immer dann gut gefahren ist, wenn er sich nicht von Stimmungen Rest-Deutschlands hat mitreissen lassen.

Bevor Markus Söder vom Podium steigt, nimmt er einen kräftigen Schluck aus einem Tonkrug, der neben dem Rednerpult steht. «Da ist nur Wasser drin», sagt mein Gegenüber am Pressetisch und lacht. Die Veranstaltung endet traditionell mit den Hymnen Bayerns und Deutschlands. Markus Söder steht jetzt unten an der Stirnseite des vordersten Festtisches wie ein Dirigent vor seinem Chor, allerdings ohne den Takt anzugeben. Er singt mit der Menge: «Gott mit dir, du Land der Bayern ...» Für einen Moment ist alles so, wie es sein muss, beim Markus Söder «daham». (Basler Zeitung)