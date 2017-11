Belästigungsvorwürfe – britischer Verteidigungsminister tritt zurück

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist zurückgetreten. Er habe sich selbst nicht an die Standards gehalten, die er vom Militär erwarte, schrieb Fallon am Mittwoch in einem Brief an Premierministerin Theresa May.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, Fallon habe sich unangemessenen gegenüber der Journalistin Julia Hartley-Brewer benommen. Fallon räumte ein, der Journalistin vor 15 Jahren mehrfach die Hand aufs Knie gelegt zu haben, wie die Zeitung «The Guardian» berichtete. Daraufhin habe sie ihm eine Ohrfeige angedroht, woraufhin Fallon die Hand weggenommen habe, schrieb das Blatt. Die betroffene Journalistin Julia Hartley-Brewer reagierte auf Twitter: «Mein Gott. Sir Michael Fallon ist gerade als Verteidigungsminister zurückgetreten» und erfand prompt den Hashtag #Kneegate - «obwohl ich bezweifle, dass mein Knie der Grund war.»

Gegenüber der Zeitung gaben angebliche Freunde des Verteidigunsministers an, es habe in der näheren Vergangenheit ähnliche Vorfälle gegeben. Fallon würde zugeben, dass sein Verhalten unangebracht war. Die britische Premierministerin Theresa May schrieb dem Guardian zufolge in ihrer Antwort an Fallon, sie schätze «die charakteristische Ernsthaftigkeit» und «das besondere Vorbild, das er für die Streitkräfte darstellen wolle».

In den vergangenen Tagen war eine Reihe von Missbrauchs-Vorwürfen gegen britische Politiker lautgeworden. Premierministerin Theresa May lud die Parteichefs daher für Anfang kommender Woche zu einem Treffen ein, um einen einheitlichen Beschwerdeweg für derartige Fälle festzulegen. Ins Rollen kam die Debatte um sexuelle Übergriffe, nachdem Aussenhandels-Staatssekretär Mark Garnier eingeräumt hatte, seiner Sekretärin den Kauf von Vibratoren aufgetragen zu haben.

Die lange Vorwurfsliste

Seither wurden weitere Vorwürfe öffentlich. Unter anderem warf eine Unterstützerin der Tories Mays konservativem Stellvertreter Damian Green vor, ihr die Hand aufs Knie gelegt und ihr eine anzügliche Textnachricht geschickt zu haben. Green wies die Vorwürfe als «völlig unwahr» zurück.

Eine frühere Labour-Mitarbeiterin beschuldigt derweil einen ranghohen Parteipolitiker, sie als 19-Jährige vergewaltigt zu haben. Als sie sich einem Vorgesetzten anvertraut habe, habe dieser ihr nahegelegt, nicht darüber zu reden, weil dies ihrer Karriere schaden könne. Labour-Parteichef Jeremy Corbyn kündigte unabhängige Untersuchung der Vorwürfe an. Eine weitere Frau warf einem ebenfalls ungenannten Abgeordneten vor, sie während einer Auslandsreise sexuell bedrängt zu haben. Zunächst habe er sie genötigt, sich aufs Bett zu setzen, sie dann aufs Bett gestossen, ihre Schulter festgehalten und versucht, sie zu küssen, sagte die Frau dem Sender ITV.

Offenbar hatte über Jahrzehnte im Parlamentsgebäude und auch in den Parteien eine Art Gesetz des Schweigens geherrscht. Laut Medienberichten soll im Parlament eine Liste mit den Namen von rund 40 konservativen Abgeordneten kursieren, denen sexuelle Belästigung nachgesagt wird.

