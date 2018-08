Seit den Tagen der «National Front», also seit den 1970er-Jahren ist die radikale Rechte in England eher sporadisch in Erscheinung getreten. Sie hatte nur eine relativ geringe Gefolgschaft und stand normalerweise ausserhalb des politischen Konsens. Neuerdings aber zeichnet sich ein Revival ab, das viele Briten beunruhigt. Denn das neue, populistische Bündnis am rechten Rand der britischen Gesellschaft reicht bis in die etablierten Parteien hinein – und erfreut sich einer helfenden Hand aus den USA.

Erheblichen Schock löste zu Beginn der Woche der Aufmarsch von zwölf maskierten Demonstranten in Londons linker Buchhandlung Bookmarks aus. Nur zwei Buchhändler hielten sich zu diesem Zeitpunkt in dem Laden auf. Die Maskierten waren mit Baseballkappen erschienen und hatten gefordert, dass man «Britannien wieder gross machen» müsse. Sie stiessen Auslagen um, warfen Bücher zu Boden, zerrissen Zeitschriften und grölten, Bookmarks betreibe einen «Bolschewisten-Kult».

Auch Anti-Moslem-Slogans, religiöse Beleidigungen, waren zu hören. Und einer der Maskierten habe gebrummt, ihm wäre es recht, wenn der ganze Laden in Flammen aufgehe, meldete Noel Halifax, einer der beiden Buchhändler. «Und nicht nur das», klagte Halifax. «Sie haben auch ein Video gemacht und es auf Youtube gestellt.» Einer der rechten Rabauken habe ausgerechnet eine Donald-Trump-Maske getragen: «Die ganze Trump-Geschichte hat denen Mut gemacht.»

Ukip-Leute unter den Randalierern

Am Dienstag hatte der Vorfall ein unerwartetes Nachspiel. Ukip, die Unabhängigkeitspartei des Vereinigten Königreichs, suspendierte drei Mitglieder, die bei der Maskerade mit dabei gewesen waren. Offiziell mochten die «Kippers» nichts mit dem Überfall zu tun haben. Andererseits war es gerade der Ukip-Vorsitzende Gerard Batten, der den Maskierten die rechten Parolen lieferte für ihren «Jux».

Unter anderem hatte Batten jüngst den Islam einen «Todeskult» genannt – und den Propheten Mohammed einen «Kinderschänder». Den vorbestraften Rechtsradikalen Tommy Robinson, Gründer der anti-islamischen Englischen Verteidigungs-Liga, hatte Batten dagegen als echten Helden, vergleichbar mit Gandhi oder Nelson Mandela, gepriesen. Ähnlich lobend hatte sich Donald Trumps Ex-Chefstratege Steve Bannon geäussert über Robinson, der längst über die britischen Grenzen hinaus bekannt ist. Der Rechtsaktivist, sagte Bannon, stelle «das Rückgrat des Landes» dar.

Bündnis gegen die EU und die traditionellen Parteien: Steve Bannon, Ex-Chefstratege von Donald Trump. Foto: Reuters

In der Tat scheint Bannon, der zurzeit eine paneuropäische Phalanx gegen Europa auf die Beine zu stellen sucht, Robinson ebenso wie Ukip als potenzielle Bündnispartner in England zu betrachten. Bezeichnenderweise hat sich just auch der amerikanische Trump-Fan Paul John Watson, der Mann hinter der US-Website Infowars, Ukip angeschlossen. Der frühere Ukip-Chef Nigel Farage, der Trump 2016 bei dessen Präsidentschaftswahlkampf beisprang, hofft seinerseits auf eine Zusammenarbeit, die ihm nächstes Jahr wieder zur Führungsrolle bei Ukip verhilft.

Nach Farages Überzeugung könnten die Rechtspopulisten Europas im nächsten Mai mit Bannons Hilfe zur zweitstärksten oder gar zur stärksten Kraft im Europa-Parlament werden. «Die Stimmung für Wandel ist spürbar», glaubt Farage, «auch wenn Britannien jetzt beim Brexit ins Stolpern kommt.»

«Abwehrkampf gegen die Rechte»

Für den Fall, dass Tory-Regierungschefin Theresa May keinen «echten» Brexit zustande bringt, hofft Ukip auf einen erneuten Durchbruch zumindest auf der britischen Bühne. Schon im Vormonat, seit dem Fiasko des May'schen Chequers-Planes, der zu Boris Johnsons Rücktritt führte, hat die nach dem Brexit-Referendum totgesagte Unabhängigkeitspartei mehr als 3000 neue Mitglieder verzeichnet. In den Umfragen hat sich Ukip binnen weniger Wochen von 2 Prozent auf 6 Prozent erholt.

Johnson seinerseits steht in engem Kontakt mit Steve Bannon – und er will sich nicht lumpen lassen, was gezielte Provokationen betrifft. Diese Woche hat Johnson erklärt, Burka-tragende Frauen sähen seiner Meinung nach «absolut lächerlich» aus. Sie kämen ihm «wie Briefkästen» vor. Es hagelte Proteste. Linke und Liberale, Muslime und andere Gegner solcher Rhetorik glauben sich bereits wieder zum «Abwehrkampf gegen die Rechte» sammeln zu müssen: Sie sprechen von einer neuen «unheiligen Allianz» auf den Britischen Inseln, die bewusst gefördert werde aus Übersee. (Tages-Anzeiger)