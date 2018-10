Interpol-Chef gibt Rücktritt bekannt

China hat bestätigt, dass sich der seit fast zwei Wochen verschwundene Interpol-Chef Meng Hongwei festgenommen worden sei. Gegen ihn werde wegen des «Verdachts auf Gesetzesverstösse» ermittelt. Das teilte die chinesische Behörde für Korruptionsermittlungen am Sonntag auf ihrer Website mit, wie die «BBC» berichtet. Es war die erste Reaktion Pekings auf das Verschwinden des 64-jährigen Meng. Kurz nach der Erklärung Chinas gab Meng seinen Rücktritt bekannt.

Nach dem rätselhaften Verschwinden des Interpol-Präsidenten fordert die internationale Polizeiorganisation am Samstag eine Stellungnahme Chinas über den Verbleib von Meng Hongwei. Interpol habe die chinesischen Behörden um Klärung des «Status des Interpol-Präsidenten» gebeten, teilte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock über die Internetseite der Polizeiorganisation und via Twitter mit.

Von nationaler Disziplinarkommission abgeführt

Der Chinese Meng war am 25. September zu einem Besuch in seinem Heimatland China eingetroffen. Seine Frau gibt an, seitdem nichts mehr von ihm gehört zu haben. Die französische Justiz hatte am Freitag öffentlich erklärt, dass sie zum Verbleib des Behördenchefs ermittle.

Laut einem Bericht der Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» von vergangener Woche wurde der 64-Jährige bei seiner Ankunft in Peking von Vertretern der nationalen Disziplinarkommission abgeführt. Diese Behörde gab nun die Ermittlungen gegen Meng bekannt. Sie ist unter anderem für die Verfolgung von Korruption in den Reihen der Staatsbediensteten zuständig.

Meng war im November 2016 als erster chinesischer Regierungsvertreter an die Spitze von Interpol gewählt worden. Zuvor war der studierte Jurist in China stellvertretender Minister für Öffentliche Sicherheit.

(mch/afp)