Das Pech, ein Türke zu sein

Seit Recep Tayyip Erdogan sein Land regiert wie ein Sultan, hat sich die türkische Gesellschaft gespalten. Es sind Fronten entstanden: für ihn, gegen ihn, gegen ihn und die Kurden, gegen ihn und für die Kurden. Der Präsident hat den Türken die Möglichkeit genommen, apolitisch zu sein. So stark polarisiert seine Politik.

Was in der Türkei momentan geschieht, sollte bei uns im liberalen, pluralistischen Westen nicht geschehen – vor allem nicht im Umgang mit den Türken, die seit Jahrzehnten bei uns wohnen, arbeiten, Kinder grossziehen. Doch genau diese, von Erdogan so perfid praktizierte Denunziation, betreiben zurzeit deutsche Leitmedien und Politiker im Fall Mesut Özil. Der Mittelfeld-Star des FC Arsenal verlässt das deutsche Nationalteam, wie er am Sonntag über Twitter in einem dreiteiligen Schreiben mitteilte. Der Rassismus von SPD bis AfD, die Fremdenfeindlichkeit ausgehend von den Medien, haben ihn dazu veranlasst.

Sein Fehler: Er hat sich vor der Weltmeisterschaft in London mit Staatschef Erdogan ablichten lassen und ihm sein Arsenal-Shirt als Geschenk überreicht. Grund genug für SPD-Politiker Bernd Holzhauer, Özil, den Deutsch-Türken aus Gelsenkirchen, als «Ziegenficker» zu beschimpfen, und den Theaterintendanten Werner Steer, ihn dazu aufzufordern, sich zurück nach Anatolien «zu verpissen».

Kein Recht auf Neutralität

Munter-fröhlich droschen die deutschen Leitmedien, der deutsche Fussballverband (DFB) und deutsche Promi-Sternchen auf Özil ein, weil er sich nicht schämte, sich mich Erdogan fotografieren zu lassen. Weil er sich nicht von dem Autokraten vom Bosporus distanzieren wollte. Wer einmal neben Erdogans Seite gestanden hat, muss sich gleich danach öffentlich dafür entschuldigen, sonst wird er für die Presse Freiwild. So geht es beim grossen Nachbarn, aber auch in der Schweiz zu und her. Aufgrund der schwierigen Lage in der Türkei fordern wir von Diaspora-Türken ungefragt, sich von Erdogan zu distanzieren. Egal ob der- oder diejenige überhaupt eine politische Stellung beziehen oder lieber – wie Mesut Özil – einfach apolitisch sein möchte. Die deutsche Presse, Politik und der Fussballverband haben Özil das Recht aberkannt, neutral sein zu wollen. Bild, Spiegel, FAZ, Zeit etc. haben ihrem ehemaligen Star der WM 2014 die «Heimat im Plural» genommen, wie sie ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach dem Treffen mit Erdogan versprochen hatte. In Özils Brust darf kein deutsch-türkisches Herz schlagen, ausser er politisiert so, wie man es von ihm verlangt.

Ein Deutsch-Türke darf sich wohl zukünftig auch nicht mehr mit dem jeweilig amtierenden türkischen Staatsoberhaupt treffen, ohne danach eine umfassende, politische Einschätzung über dessen Führungsstil abzugeben. Sowohl in den Redaktionshäusern als auch im deutschen Fussball gibt es anscheinend einen ungeschriebenen Wertekatalog, nach dem man sich zu verhalten hat.

So forderten Politik, DFB und Presse von Özil, sich zu liberalen Werten, wie der Meinungsfreiheit – die die türkische Administration momentan gewalttätig untergräbt – zu bekennen. Das Recht der Meinungsfreiheit, eben keine Stellung zu beziehen, wird Özil nicht gewährt.

Von allen fallen gelassen

Stattdessen verlangten DFB-Präsident Reinhard Grindel (CDU) – der im Multikulturalismus sowieso eine «Lüge» sieht – und Teammanager Oliver Bierhoff von Mesut Özil, sich so zu äussern, wie es das Gros der Gesellschaft in Deutschland gerade fordert. Anstatt sich vor einen ihrer besten Spieler zu stellen, der sich stets patriotisch über sein Heimatland äusserte und seinen Willen betonte, stolz darauf zu sein, im deutschen Dress zu spielen, hat ihn die DFB-Führung fallen gelassen. Özil warf Grindel nun in seinem Statement vor, dass er für ihn nur ein Deutscher sei, wenn er gewinne, aber ein Migrant, wenn er verliere. Er bezichtigte Grindel des Rassismus. Özils Worte sind scharf, vielleicht zu scharf. Aber auch verständlich.

Der DFB lieferte Özil der Presse und Politik ans Messer. Naturgemäss forderte die AfD ihn auf, in die Türkei zurückzugehen. Doch auch Grüne, SPD, FDP und CDU kritisierten ihn aufs Heftigste – zur grossen Freude der Medien, die weiter Öl ins Feuer giessen.

Nun bedauern Exponenten ebendieser Parteien seinen Rücktritt. Und auch die Presse ist gespalten. Die einen halten Özils Rücktritt für kindliche Renitenz oder nehmen den DFB in die Verantwortung, weil er sich nicht richtig für Özil eingesetzt hatte.

De facto verliert Deutschland einen hervorragenden Fussballer, weil er nicht politisch werden wollte und das Pech hatte, türkische Wurzeln zu haben.