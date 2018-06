Das bedeutet der Deal von Brüssel für den deutschen Unionsstreit

«Ein substanzieller Fortschritt»

Angela Merkel sieht die Forderungen der Schwesterpartei CSU zur Migrationspolitik nach den Vereinbarungen beim EU-Gipfel in Brüssel als erfüllt an.



«Wenn das alles umgesetzt wird, dann ist das mehr als wirkungsgleich, dann ist das ein wirklich substanzieller Fortschritt», sagte die Kanzlerin am Freitag in Brüssel. Sie werde noch am Abend die Koalitionspartner in Berlin über die Vereinbarungen informieren.



Der innenpolitische Druck habe in Brüssel eher als «Beschleunigung» gewirkt, «zu einer substanzielle Einigung zu kommen», sagte Merkel. «Was man erreichen kann in dieser Zeit ist auch erreicht worden.» An ihrer Grundeinstellung, in der Asylpolitik nationale Alleingänge zu vermeiden und sich mit den EU-Partnern abzustimmen, habe sich nichts geändert. (afp)