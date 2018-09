Der Arbeiterjunge muss abtreten

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven wirkte in der Wahlnacht vom 9. September noch wie ein Fels in der Brandung. Der ruhige 61-jährige Ex-Gewerkschaftler mit der robusten Nase und dem sorgenvollen und manchmal verschmitzten Gesichtsausdruck hatte da gesagt: «Die Blockpolitik verdummt, an diesem Abend sollte ihre Beerdigung folgen.» Gestern aber hat ein neuer Block zugeschlagen: Bei einer Vertrauensabstimmung hat der schwedische Riksdag den seit vier Jahren amtierenden Sozialdemokraten mit 204 zu 142 Stimmen abgewählt.

Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, machten das möglich, indem ihre 62 Abgeordneten mit dem bürgerlichen Oppositionsblock (143 Mandaten) gegen Löfvens rotrotgrünes Bündnis (144 Mandate) stimmten. Bis zur Bildung einer neuen Regierung darf Löfven das Land kommissarisch weiterführen.

Löfven war bis vor sechs Jahren Chef der IF-Metall, einer der grössten Gewerkschaften im Land. Deshalb sass er vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten nicht mal im Reichstag, dem schwedischen Parlament. Löfven stellt sich gern als richtigen «Arbeiter» mit Kontakt zur Basis dar. Ein talentierter Redner ist er nicht. Er wirkt eher wie der Eishockeytrainer einer Schulmannschaft, der kurze, aber verständliche Sätze von sich gibt.

Er hat Schweisser gelernt und kommt im Gegensatz zu anderen Genossen, die schon als Töchter und Söhne von hohen Parteifunktionären geboren wurden, aus einer einfachen Familie. In seinen Wahlkampfreden betonte er immer wieder seinen Hintergrund: «Ich habe eine gute Ausbildung erhalten, obwohl das nicht selbstverständlich war für einen Arbeiterjungen», sagte er über seine Kindheit.

Aufgewachsen ist er wegen des Todes seines Vaters in einer Pflegefamilie. Sein Pflegevater war Wald- und Fabrikarbeiter. «Als meine Mutter sich nicht mehr um mich kümmern konnte und den vielleicht schwersten Entschluss für eine Frau, ihr Kind wegzugeben, getroffen hatte, da funktionierte unsere Gesellschaft noch», sagte Löfven. So solle das wieder in Schweden werden; das versprach er gern.

Der kinderlose, aber verheiratete Löfven hatte keine Erfahrungen in der politischen Arena. Die schwedischen Arbeitnehmerverbände sind zwar traditionell eng mit den Sozialdemokraten verbunden. Aber noch nie hat die Partei einen reinen Gewerkschafter zum Parteichef gemacht. «Löfvens Mangel an politischer Erfahrung ist ein grosses Problem», sagt etwa der schwedische Politikhistoriker Leif Lewin.

Er hält Löfven für «zu amateurmässig». Er verspreche im Wahlkampf zu viel, was er später nicht halten könne, und denke nicht strategisch genug. Der zum rechten Parteiflügel gehörende Löfven wurde 2012 zum Parteichef gewählt, nachdem der vorherige Spitzenkandidat des linken Parteiflügels, Hakan Juholt, in parteiinternen Kämpfen gestürzt wurde. (Basler Zeitung)