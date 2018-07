Der Asylstreit

Die CSU hatte noch eine Rechnung offen mit Angela Merkel: Den historischen Absturz auf 38,8 Prozent bei der Bundestagswahl im September 2017 lasten die Bayern der Kanzlerin in Berlin an – und vor allem ihrer Flüchtlingspolitik, also der Grenzöffnung von September 2015 für ein Millionenheer orientalischer Moslems. Monatelang hatte die CSU-geführte bayerische Staatsregierung gegen Merkels Flüchtlingskurs protestiert, allerdings ein halbes Jahr vor der Wahl die CDU-Chefin dennoch als gemeinsame Kanzlerkandidatin von CDU und CSU auf den Schild gehoben.

Dieses «Wollen, aber nicht Können» wurde später als Grund für den massiven Vertrauensverlust in der Bevölkerung und für die Wahlniederlage erkannt. Eine katastrophale Ausgangslage für die bayerische Landtagswahl im Oktober 2018, die existenziell wichtigste Wahl für die CSU überhaupt.

Mit der neuen Bundesregierung, die unter heftigen Geburtswehen erst ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl zustande kam, tat sich eine neue Chance auf, die alte Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen: Der CSU-Parteichef und ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer wurde Bundesinnenminister – und war nun für die Asylpolitik des Bundes verantwortlich. Er stellte einen «Masterplan» mit 63 Punkten auf, den er allerdings ausschliesslich engsten Vertrauten und seiner neuen Chefin, Kanzlerin Merkel, vorlegte.

Keine Flüchtlinge an Grenze zurückweisen

Diese stimmte mit Seehofer in 62 Punkten völlig überein – Ankerzentren für alle neu eingereisten Asylbewerber, um schnellere Verfahren zu gewährleisten, Sachleistungen statt Geld, Residenzpflicht, schnellere Abschiebungen – bis auf den einen Punkt, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land ein Asylverfahren haben oder dort registriert sind («Sekundärmigranten»), direkt an der Grenze abweisen zu lassen.

Obwohl dies deutschem Aufenthaltsrecht, Verfassungsrecht (Artikel 16a Grundgesetz) sowie Unionsrecht (Dublin III) entsprechen würde. Obwohl zahlreiche andere EU-Staaten wie Frankreich, Dänemark und sogar Schweden solche Sekundärmigranten ebenfalls an der Grenze zurückweisen. Obwohl Deutschland von 2015 bis 2017 die allermeisten Migranten der gesamten EU aufgenommen hat, nämlich 1,4 Millionen (Frankreich nur 400 000, Italien nur 300 000). Obwohl die Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag dies sachlich ebenfalls für richtig hält – wie sich in einer Fraktionssitzung vor zwei Wochen zeigte, als 10 von 13 Wortmeldungen eindeutig Seehofer recht gaben. Sogar die FDP stimmte Seehofer «in der Sache durchaus zu», wie FDP-Chef Christian Lindner betonte.

Der EU-Gipfel

Seehofer jedenfalls drohte damit, die Abweisungen von Sekundärmigranten an der Grenze anzuordnen. Dies kann er, es liegt in seiner Ressortzuständigkeit. Die Abweisungen waren im September 2015 auch mit einer mündlichen Anordnung des damaligen Innenministers Thomas de Maizière (CDU) aufgehoben worden.

Kanzlerin Merkel aber erbat nun zwei Wochen Aufschub, um auf dem EU-Gipfel in Brüssel von Ende Juni, der sich ursprünglich nur mit den Folgen des Brexit, der Stabilisierung des Euro und der künftigen EU-Finanzpolitik befassen sollte, eine «europäische Lösung» in der Asylpolitik herbeizuführen. Eine solche «europäische Lösung» will die CSU im Grundsatz ja auch. Die bayerische Unionsschwester hat allerdings in den drei Jahren seit 2015 den Glauben an deren Zustandekommen verloren.

Abkommen nicht belastbar

Das Abschlussdokument des EU-Gipfels hätte die CSU durchaus als Erfolg verbuchen können: So erlaubt Punkt 11 nationale Massnahmen, um die Sekundärmigration zu stoppen, wenn auch im Einvernehmen mit den Nachbarstaaten. Auch dass Merkel und viele ihrer Unterstützer in der EU sich überhaupt so stark hinter das Thema klemmten und eine veritable Wende der EU-Asylpolitik einläuteten – ohne den Druck der CSU wäre das nicht zustande gekommen.

Doch Merkels angekündigte bilaterale Abkommen waren nicht belastbar: Italien verweigerte sich komplett, die Tschechische Republik und Ungarn dementierten umgehend Merkels Behauptung, dass man Flüchtlinge aus Deutschland zurücknehmen werde. Das hatten sie schon 2015 getan – mit der Begründung, schliesslich habe Merkel die Flüchtlinge gerufen und man habe nicht vor, ihre Suppe auszulöffeln.

Es folgt der Showdown. In der CSU-Vorstandssitzung zerpflückt Seehofer das europäische Asylkonzept als «wirkungslos» statt «wirkungsgleich», wie von der CSU gefordert. Für die CSU und ihn persönlich gebe es nun drei Möglichkeiten: entweder sich unter die Kanzlerin beugen – was den kompletten Verlust der Glaubwürdigkeit und damit den politischen Tod der CSU bedeuten würde.

Die politische Ermordung Seehofers

Zweitens das Ganze durchziehen, Zurückweisungen anordnen und auf die Entlassung durch die Kanzlerin warten, was wahrscheinlich den Bruch der 70 Jahre alten Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU und des traditionsreichen Unionsbündnisses bedeuten würde. Dazu müsste die CSU aber einmütig hinter dem Kurs der Führung stehen, zumal vermutlich diverse CSU-Landesverbände in anderen Bundesländern aufgebaut werden müssten und so weiter.

Allerdings stemmten sich gewichtige alte Fahrensmänner der CSU entschieden gegen diese Radikallösung, etwa der frühere Bundesfinanzminister und CSU-Chef Theo Waigel, der langjährige Chef der CSU-Landtagsfraktion und Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZDK), Alois Glück, der frühere bayerische Finanzminister und CSU-Chef Erwin Huber, aber auch der derzeitige Bundesentwicklungsminister Gerd Müller oder die führenden CSU-Europapolitiker Manfred Weber und Angelika Niebler.

Oder drittens – Seehofers Rücktritt von allen Ämtern als ultimatives Fanal für dessen Glaubwürdigkeit und Kampf gegen Merkels unwirksame Flüchtlingspolitik. Doch damit wäre zweierlei dokumentiert: Dass Merkel nun auch schon CSU-Männer politisch ermorden kann – bisher hatte sie das nur innerhalb der CDU geschafft. Und dass die CSU einen wichtigen Posten, den Bundesinnenminister, mit dem man sehr viel Wichtiges in der Asylpolitik und an den Grenzen bewegen kann, drangibt, nur um am Ende irgendwie recht zu behalten. Ein schöner politischer Tod im Abendrot ist am Ende auch nur – ein politischer Tod.

Friedhofsruhe in der EU

Den publizistischen Schaden hat die CSU sowieso schon – die mehrheitlich linken Medien stellen die CSU als bösen Buben dar, der mit seiner Eskalation des Streits den Koalitionsfrieden und die Friedhofsruhe in der EU stört. Demoskopisch brachte der Streit der CSU ebenfalls nichts: Die Bürger, jahrelang von Merkels «Alternativlosigkeits»-Rhetorik und der Einheitsmeinung der Berliner Medien eingeschläfert, goutieren auch wichtigste Auseinandersetzungen über den richtigen Kurs nicht mehr, weil heftige Debatten in einer Demokratie auch mal wehtun können.

Sie schütteln den Kopf über die «Krawallbrüder» von der CSU, obwohl nach mehreren Umfragen zwei Drittel bis drei Viertel der Bundesbürger der CSU-Position durchaus zustimmen, Sekundärmigranten an der Grenze zurückzuweisen. Jedenfalls büsste die CSU seit dem Hochkochen des Streits an Zustimmung ein, während die rechtspopulistische AfD hinzugewann – und ausgerechnet die linken Grünen, die seit je eine komplette Grenzöffnung für alle fordern.

Eine weitere Möglichkeit ist anscheinend noch nicht durchdacht worden, zumindest nicht öffentlich: Im Einklang mit Punkt 11 des Brüsseler EU-Papiers könnte Seehofer seinen Freund, den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) anrufen und in Einvernehmen mit ihm die Zurückweisungen von Sekundärmigranten an der deutsch-österreichischen Grenze anordnen. Der EU-Position wäre Genüge getan, die Kanzlerin hätte keinen Grund, Seehofer zu entlassen.

Österreich könnte dann die Brenner-Grenze schliessen. So wäre genügend Druck auf Italien aufgebaut, auch mit der Regierung in Rom eine gesamteuropäische Lösung zu erarbeiten. Dem neuen EU-Ratspräsidenten Kurz könnte eine solche Lösung durchaus gelegen kommen.

Anton Heinrich ist ein Pseudonym. Der Autor ist CSU-Funktionär. Sein Name ist der Redaktion bekannt. (Basler Zeitung)